سيلين ديون تعلن إرجاء حفلاتها في لاس فيغاس بسبب مشاكل صحيّة

وتعاني الفنّانة مشاكل صحيّة حسب البيان الذي عزا الإرجاء إلى تشنّج حادّ في العضلات يحول دون قدرتها على الغناء.

قلبي حزين لهذا الوضع، نعمل فريقي وأنا منذ ثمانية أشهر على العرض الجديد كتبت المغنّية الذائعة الصيت سيلين ديون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنّها حزينة للغاية لعدم قدرتها على اعتلاء خشبة المسرح الشهر المقبل ، وتأسف بشكل خاص لِخيبة آمال جمهور المحبّين الذين خطّطوا للمجيء إلى لاس فيغاس.

النجمة العالميّة سيلين ديون أرجأت حفلاتها المقرّرة في لاس فيغاس بسبب مشاكل صحيّة الصورة: Getty Images / Kevin Winter

وتابعت سيلين ديون تقول إنّها ترغب حاليّا في التركيز على صحّتها كي تتعافى بسرعة، وتنتهي من هذا الوضع حسب قولها.

وكان مقرّرا أن تقدّم الفنّانة الكنديّة العالميّة سيلين ديون عرضها في فندق ريزورتس وورلد لاس فيغاس بين 5 و 20 تشرين الثاني 2021 و في 19 كانون الثاني يناير و 5 شباط فبراير من العام المقبل.

وسوف يتمّ إعادة ثمن البطاقات لكافّة الأشخاص الذين اشتروها.

وعندما بدأ بيع البطاقات في أيّار مايو الماضي، تمّت إضافة مواعيد جديدة للمزيد من الحفلات نظرا للإقبال الشديد على العرض.

وكانت سيلين ديون قد أرجأت جولتها الفنيّة Courage، التي تحمل عنوان ألبومها الأخير شجاعة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقرّرت استئنافها عام 2022 ، و مواصلة عروضها المتبقّية في كندا (نافذة جديدة) في كلّ من وينيبيغ و سَسكتون و إدمنتون وفانكوفر.

وكان من المقرّر أيضا أن تقدّم سيلين ديون 19 حفلا في 16 مدينة في أميركا الشماليّة وأن تتابع جولتها في 32 مدينة أوروبيّة، تبدأ في باريس في آذار مارس 2021 ، وتنتهي في رومانيا في تمّوز يوليو.

وتألّقت سيلين ديون في أكثر من 1000 عرض قدّمتها على مسرح الكولوسيوم في فندق سيزار بالاس في لاس فيغاس طوال 16 عاما.

وكان متوقّعا أن تعود إلى جمهورها هذه المرّة في فندق ريزورتس وورلد الذي جرى حفل افتتاحه في حزيران يونيو الماضي، قبل أن تعلن النجمة العالميّة إرجاء موعد حفلاتها لأسباب صحيّة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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