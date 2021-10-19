ألبرتا: فوز تاريخي في الانتخابات البلديّة في إدمنتون و كالغاري

وصوّت الناخبون في الانتخابات البلديّة يوم أمس الإثنين، وصوّتوا في الوقت نفسه على استفتاء عام حول مدفوعات المعادلة من المتوقّع أن تظهر نتائجه الأسبوع المقبل.

وفي كالغاري، اختار الناخبون جيوتي غونديك أوّل سيّدة ، وأوّل امرأة ملوّنة عمدة للمدينة، خلفا للعمدة الخارج ناهد ننشي الذي لم يترشّح هذه المرّة، بعد 11 عاما على رأس بلديّة كالغاري.

شكرا كالغاري من كلّ قلبي قالت غونديك في كلمة ألقتْها الليلة الماضية بعد إعلان النتائج.

وشكرت للناخبين انخراطهم في الديمقراطيّة ولأنّهم أرسلوا إشارة واضحة حول ما سيكون عليه المستقبل كما قالت.

وعلّق العمدة الخارج ناهد ننشي على وسائل التواصل الاجتماعي وهنّأ العمدة جيوتي غونديك على فوزها.

وكان ناهد ننشي أوّل كنديّ مسلم يُنتخب عمدة لِمدينة كالغاري، وشكر أبناء المدينة الذين منحوه أعظم شرف في حياته كما قال.

وصل أمارجيت سوهي ( الذي تحيط به زوجته وابنته) كمهاجر إلى كندا من الهند وهو في الثامنة عشرة من العمر الصورة: CBC

وكانت غونديك عضوا في بلديّة كالغاري طوال 4 سنوات دافعت خلالها عن عدد من الملفّات، من إصلاح الشرطة إلى تعزيز قطاع النقل العام وتنمية مدينة كالغاري.

وركّزت في حملتها الانتخابيّة الحاليّة على مواضيع النقل العام والحصول على المزيد من الضرائب العقاريّة من حكومة ألبرتا و تحويل مدينة كالغاري إلى مركز للتميّز وتعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والبيئيّ.

كندي من أصول جنوب آسيويّة عمدة إدمنتون:

وفي مدينة إدمنتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا، فاز النائب الفدرالي السابق أمرجيت سوهي بمنصب العمدة.

وأصبح سوهي المولود في الهند والمنتمي إلى طائفة السيخ، أوّل كنديّ من أصول جنوب آسيويّة يتولّة منصب العمدة في إدمنتون.

و قال سوهي في كلمة ألقاها بعد إعلان النتائج إنّه وصل إلى كندا كمهاجر في الثامنة عشرة من العمر سعيا وراء حياة أفضل، وكانت لديه طموحات بدت أحيانا مستحيلة.

اليوم بفضلكم وبفضل كلّ الموجودين هنا، جعلنا المستحيل ممكنا قال أمارجيت سوهي.

وعمل سوهي كسائق حافلة في إدمنتون وعضو في المجلس البلدي قبل أن ينتقل إلى السياسة الفدراليّة.

وبعد فوزه بمقعد عن الحزب الليبرالي في مجلس العموم، عهد إليه رئيس الحكومة جوستان ترودو بحقيبة البنى التحتيّة والمجتمعات تولّى بعدها وزارة الموارد الطبيعيّة، وخسر مقعده في الانتخابات التشريعيّة التي جرت عام 2019.

ويخلف أمارجيت سوهي العمدة الخارج دون آيفيسون الذي لم يترشّح في الانتخابات البلديّة الحاليّة بعد ولايتَتين له في هذا المنصب.

وأثنى آيفيسون على العمدة المنتخب، مشيرا إلى أنّه عمل مع عندما كان عضوا في المجلس البلدي، وثمّن عمله الدؤوب في خدمة المجتمع.

وقد حقّق كلّ من جيوتي غونديك و أمارجسيت سوهي تقدّما على منافسيهم، وحاز كلّ منهم على نحو 45 بالمئة من أصوات الناخبين.

ومن المقرّر إعلان نتائج الانتخابات البلديّة في ألبرتا رسميّا يوم الجمعة المقبل.

(سي بي سي نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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