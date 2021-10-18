مراجعة قضائيّة بشأن جواز التطعيم الذي فرضته حكومة دوغ فورد في أونتاريو

وأفاد المركز القانوني للحريّات الدستوريّة في بيان أنّه يمثّل أمام المحكمة 8 من أبناء مقاطعة أونتاريو يرفضون أخذ اللّقاح المضادّ لِكورونا لِأسباب شخصيّة.

ويقول مقدّمو الشكوى إنّ حكومة أونتاريو انتهكت حقوقهم التي تنصّ عليها شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.

ودعا المركز الذي يقع مقرّه في مقاطعة ألبرتا حكومة أونتاريو للتخلّي عن مبادرتها بفرض جواز التطعيم لأسباب تتعلّق بالحقوق والحريّات.

وتستثني حكومة أونتاريو من جواز التطعيم الأشخاص الذين لديهم حساسيّة تجاه أحد مكوّنات اللّقاح والأشخاص المصابين بأمراض في عضلة القلب.

رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد قال إنّ مخالفي قرار جواز التطعيم يتعرّضون لِغرامات ماليّة ولعقوبة السجن الصورة: Radio-Canada

وتحدّث المركز القانونيّ للحريّات الدستوريّة في بيان عن حالات عدد من مقدّمي الشكوى الذين يرفضون تلقّي اللّقاح.

وتقول سارة لامب إنّها تشعر بأعراض عديدة منذ أن تلقّت الجرعة الأولى من اللّقاح المضادّ لِمرض كوفيد-19.

وتضيف أنّ وضعها الصحّي لا يسمح لها بإكمال التطعيم ولم تتمكّن من الحصول على إعفاء طبّي.

ويَنقل البيان أيضا حالة سارة هارجي المتخصّصة في علوم التمريض والصحّة العامّة.

وتقول هارجي إنّها حامل وتخشى من مضاعفات اللّقاح على صحّتها وصحّة الجنين، مشيرة إلى أنّه لا توجد أيّة دراسة علميّة حول تأثير اللّقاحات المضادّة لِكوفيد-19 على المدى البعيد.

ويقول إيفان كرايِنبرينك أخصّائيّ الطوارئ إنّه قرّر التريّث قبل أخذ اللّقاح للحصول على المزيد من المعلومات بشأنه.

ويوضح أنّه انطلاقا من معتقداته الدينيّة، يسلّم أمره إلى الله بشأن كلّ القرارات المتعلّقة بما يقوم به لِجسده.

ويقول سام سابوران صاحب صالة رياضة في أوتاوا إنّه لا يريد تلقّي اللّقاح لأنّه حريص على حرّية الحركة بالنسبة له ولِزبائنه.

ويرفض التحقّق ممّا إذا كان الذين يرتادون صالة الرياضة قد تلقّوا اللّقاح،ولا يريد التمييز بين الزبائن كما قال.

وفرضت حكومة دوغ فورد تقديم رمز الاستجابة السريعة QR حول وضع التطعيم لِدخول المرافق غير الرئيسيّة اعتبارا من الثاني والعشرين من تشرين الأوّل أكتوبر الجاري.

وتتعرّض المنظّمات والمحلّات التي تخالف تطبيق قرار جواز التطعيم لِغرامة ماليّة قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، ويتعرّض أصحابها لِعقوبة السجن سنة كاملة كحدّ أقصى.

ويقول المحامي خورخي بينادا الذي يمثّل المركز القانونيّ للحريّات الدستوريّة إنّ جواز التطعيم يُرغم الزبائن على تطبيق قوانين هي في نظرهم مخالفة للدستور ، وإجراءات يعتبرون أنّها تنتهك حقوق الإنسان.

و جواز اللّقاح أداة إكراه غير قانونيّة وغير أخلاقيّة، ومن حقّ مقدّمي الشكوى أن يأخذوا القرارات المتعلّقة بصحّتهم وفق ما يريدون حسب قول المحامي خورخي بينادا.

ويشار إلى أنّ المقاطعات الكنديّة فرضت جواز التطعيم، وكانت آخرها مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور التي تفرضه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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