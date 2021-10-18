هايتي: عصابة تخطف 17 شخصا من بينهم مواطن كنديّ

وتقوم العصابة بعمليّات الخطف وسرقة السيّارات وابتزاز أصحاب الأعمال (نافذة جديدة) حسب ما أفادت به السلطات الهايتيّة.

وقالت منظّمة كريسشن إيد منستريز في بيان إنّ أحد المخطوفين كنديّ، و أضافت أنّ العصابة خطفت المبشّرين الذين كانوا يزورون دارا للأيتام.

عناصر الشرطة في أحد شوارع بور أو برانس بعد قليل على عمليّة خطف المبشّرين الصورة: Reuters / RALPH TEDY EROL

يضم فريق المخطوفين 16 أميركيّا وكنديّا، منهم 5 رجال و7 نساء و 5 أطفال كما ورد في بيان المنظّمة التي يقع مقرّها في ولاية أوهايو الأميركيّة.

إنضمّوا إلينا من أجل الصلاة لِلمخطوفين والخاطفين والعائلات والأصدقاء وكنائس المتضرّرين كتبت منظّمة كريستشن إيد منستريز في بيانها.

وأفادت وزارة الشؤون العالميّة الكنديّة في بيان حصلت عليه سي بي سي أنّها على علم بالتقارير الإعلاميّة التي تحدّثت عن خطف مواطن كندي.

يعمل مسؤولو الحكومة الكنديّة مع السلطات المحليّة في هايتي والمنظّمات غير الحكوميّة المعنيّة على جمع المزيد من المعلومات قالت لَما خضر المتحدّثة باسم باسم وزارة الشؤون العالميّة.

الأولويّة بالنسبة للحكومة الكنديّة هي دوما الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم. وعملا بأحكام قانون الخصوصيّة، لن يتمّ الكشف عن أيّة تفاصيل إضافيّة .

وقال متحدّث باسم الحكومة الأميركيّة (نافذة جديدة) إنّ الحكومة على علم بالمعلومات حول خطف المبشّرين .

وأضاف أنّ سلامة المواطنين الأميركيّين في الخارج هي في اولويّات الحكومة، ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأمس الأحد، قام فريق من أسوشيتد برس بزيارة دار الأيتام، وأكّد حارس الأمن أنّه الموقع الذي زاره المبشّرون قبل أن تقدم العصابة على خطفهم.

ورفض القسّ المسؤول عن دار الأيتام طلبا من أسوشيتد برس للتعليق على حادثة الخطف.

وقبل نحو سنة، أصدرت شرطة هايتي ملصقا مكتوب عليه مطلوب ، تظهر فيه صورة وليام جوزيف المشتبه بأنّه زعيم عصابة 400 ماوزو .

و جوزيف مطلوب بتهمة محاولة القتل والخطف والسرقة وسرقة السيّارات والشاحنات التي تنقل السلع.

ويُعرف وليام جوزيف بلقب لانمو سانجو ومعناه الموت لا يعرف اليوم الذي يأتي فيه .

ونشر وليام جوزيف، الذي تعذّر الاتّصال به للحصول على تعليق، شرائط فيديو تعطي تفاصيل حول الجرائم المزعومة التي ارتكبتها العصابة في السنوات الأخيرة.

وتنامت عمليّات الخطف التي تقوم بها العصابات المسلّحة في هايتي، ويطلب الخاطفون فديات تتراوح بين مئات الدولارات و أكثر من مليون دولار حسب السلطات الهايتيّة.

وتتعرّض النساء اللواتي تحتجزهنّ العصابات للاغتصاب الجماعي والعنف حسب منظّمات حقوق الإنسان التي تندّد بتقاعس الشرطة الهايتيّة.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي،، تمّ الإبلاغ عن 328 شخص راحوا ضحيّة الخطف في هايتي ، مقارنة بـ234 ضحيّة خلال الفترة نفسها من العام 2020 وفق إحصاء أجراه مكتب الأمم المتّحدة المتكامل في هايتي .

(سي بي سي نقلا عن وكالة أسوشيتد برس/راديو كندا نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسيّة و أسوشيتد برس و سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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