اختراعات كندية

الإذاعة، الإتصالات، الكهرباء

نقل الصوت - ريجينالد فيسندين

الفيزيائي والمخترع فيسندين. الصورة: Libre de droits

لم يكتف ريجنالد فيسيندين بإرسال رسائل المورس بل أراد جعل ’’الراديو يتكلّم‘‘، كما جاء على لسانه.

إذا فكّرنا في الراديو، يتبادر إلى ذهننا على الفور غوغليلمو ماركوني. ويعتبر هذا المخترع الإيطالي المولود في بولونيا في عام 1874 والمتوفي في روما عام 1937 أب الإذاعة والتلغراف.

أسس أول شركة إذاعية دولية، وحصل في عام 1909 على جائزة نوبل في الفيزياء ، إلى جانب الألماني فرديناند براون ’’تقديرا لمساهماتهم في تطوير الاتصال اللاسلكي‘‘.

وحتى وإن لم يحصل ريجنالد فيسيندين على جائزة نوبل، إلا أنه تمكّن من جعل الراديو ’’يتكلّم‘‘.

ولد ريجينالد أوبري فيسيندين في عام 1866 في ميلتون إيست في مقاطعة كيبيك.

وأثناء إقامته في الولايات المتحدة، صمم نظامًا لنقل الكلام عبر الأمواج. في تلك الفترة كان ماركوني يتصدّر الصفحات الأولى للجرائد في العالم من خلال تجاربه في بريطانيا.

Reginald Fessenden. الصورة: fessenden.ca

في عام 1900، اقترحت عليه وزارة الزراعة الأمريكية اختبار فكرته حول موجات الراديو في محطة الطقس التابعة لها في كوب آيلاند، وهي جزيرة صغيرة في بوتوماك.

ففي 23 ديسمبر كانون الأول 1900، قام بتجربة تاريخية وهي أول ارسال لاسلكي لصوت الإنسان.

وغادر فيسيندين وزارة الزراعة الأمريكية في عام 1903 وأسس شركته ’’ناشونال الكتريك سغنالنغ‘‘.

وكان فيسندسن مقتنعا بأن بإمكانه تطبيق مبدأ تغيّر التيار كما هو الحال في الهاتف السلكي على نقل الصوت عبر موجات الراديو.

وللقيام بذلك، يكفي توصيل الهاتف بالهوائي، حسب فيسندين. وفي ليلة عيد الميلاد من عام 1906 من محطة برانت روك، اخترع فيسيندين البرامج الإذاعية كما نعرفها اليوم.

فيسندين والبث الإذاعي - 150 سنة من العلم في كندا

سماعة هاتف. الصورة: iStock

الهاتف - سماعة الهاتف

ويعود الفضل في اختراع سماعة الهاتف إلى صانع الساعات الكيبيكي سيريل دوكيت الذي جمع بين جهازي الإرسال والاستقبال الهاتفي في قطعة واحدة. وهو من وضع أحد أولى الخطوط الهاتفية في العالم عام 1878 حيث ربط بين متجره ومدرسة قريبة منه.

الهاتف الذي صممه سيريل دوكيت (مكتبة ومحفوظات كندا). الصورة: Bibliothèque et Archives Canada

نقل الكهرباء

في 29 نوفمبر تشرين الثاني 1965، قامت شركة الكهرباء ’’هيدرو كيبيك‘‘ بتشغيل أول خط جهد عال في العالم بقدرة 735 كيلو فولت. الصورة: Source : Hydro-Québec

تمّ اختراع المقياس الدولي لنقل الكهرباء عبر المسافات الطويلة، 735 كيلو فولت، في كيبيك.

وفي عام 1965، تم تشغيل أول خط في العالم بقدرة 735.000 فولت لربط محطات توليد الطاقة ’’مانيك-أوتارد‘‘ بالمناطق الحضرية في مدينتي كيبيك ومونتريال.

وهذه التكنولوجيا التي اخترعها المهندس الكيبيكي جون جاك أرشامبو، فتحت الباب لتطوير الموارد الكهرومائية في شمال غرب وشمال شرق مقاطعة كيبيك.

ومنذ بضع سنوات، تقدم جامعة شيربروك منحة جون جاك أرشامبو لطلاب الهندسة المتخصصين في الطاقة الكهربائية.

محطة راديسون التابعة لـ’’هيدرو-كيبيك‘‘، شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك. الصورة: Hydro-Québec

الطب

الأنسولين وفريدريك بانتينغ

قارورة إنسولين وإبرة. الصورة: Santé Innovations

اكتشف فريدريك بانتينغ في عام 1921 الأنسولين المستخدم لعلاج مرض السكري. وفي عام 1922 نجح الاكتشاف الجديد في إنقاذ حياة أول مريض.

فريديريك بانتينغ. الصورة: Sugar High Sugar Low

ولسنوات طويلة، اعتقد العلماء أن نوعا من إفرازات البنكرياس يساعد على تفادي مرض السكري. لكنهم لم يستطيعوا عزل المادة. وفي صيف 1921، بدأ فريق من جامعة تورنتو سلسلة من التجارب تعتمد على نهج تجريبي جديد اقترحه الدكتور فريدريك بانتينغ.

وفي عام 1923، حصل فريدريك بانتينغ وجامعة جون ماكلود على جائزة نوبل لأحد أهم الاكتشافات في تاريخ الطب الحديث.

بعض الحقائق التاريخية في الطب

1930: علاج الصرع في مونتريال

الدكتور وايلدر بنفيلد، مؤسس معهد علم الأعصاب في مونتريال. الصورة: Osler Library of the History of Medicine/McGill University

كان وايلدر بنفيلد جراحًا وعالمًا عظيمًا ، ولكنه أيضًا إنسان يتمتع بقيم عالية السير جورج بيكرينغ، رئيس كرسي الطب ريجيوس في جامعة أكسفورد

أسس الدكتور وايلدر بنفيلد معهد مونتريال للأعصاب. وطور طريقة جراحية لعلاج الصرع تسمى ’’تقنية مونتريال‘‘.

1945: لقاح شلل الأطفال

الدكتور ريموند باركر يقوم بفحص شريحة ميكروسكوبية في مختبره. الصورة: healthheritageresearch.com/

اكتشف الدكتور ريمون باركر من جامعة تورونتو مغذيات كيميائية يمكن للخلايا أن تنمو وتتكاثر فيها ولعب ذلك دورا في اكتشاف لقاح شلل الأطفال.

1951: كندا تحدث ثورة في علاج أمراض القلب

الدكتور جون هوبس (المجلس الوطني للبحوث في كندا). الصورة: Conseil national de recherche du Canada

قام الدكتور جون ألكسندر هوبس بتطوير أول جهاز تنظيم خارجي لضربات القلب، والذي يحفز عضلات القلب بتيار كهربائي.

1956: الشفاء من مرض هودكين

الدكتورة فيرا بيترز. الصورة: Ontario Institute for Cancer Research

مهدت الدكتورة فيرا بيترز الطريق للعلاج الإشعاعي للشفاء من داء هودكين. وبعد أن كان المرض بدون علاج, يتجاوز حاليا معدل البقاء الـ90٪.

1967: لحماية الأطفال

غطاء قنينة الدواء الذي يحمي الأطفال من تصميم الدكتور هنري برو. الصورة: Rachel Rizzo via prezi.com

تم تبني أول غطاء لعلب الدواء ’’مقاوم‘‘ للأطفال من تصميم الدكتور هنري بريلتي في وندسور، أونتاريو. ما خفض خالات تسمم الأطفال بنسبة 90٪.

الدكتور هنري برو. الصورة: Photo libre de droits

الطيران

يتبادر إلى الذهن اسمان عندما نتحدث عن الاكتشافات الكندية في مجال الطيران: قاذفات المياه ’’كندير‘‘ الشهيرة و مشروع الطائرات الحربية ’’أفرو آرو‘‘ الذي أُجهض.

طائرة ’’سي أف 105 آفرو أرو‘‘

مقاتلة ’’سي أف 105 آفرو أرو‘‘ الاعتراضية. الصورة: Radio-Canada

في 20 فبراير شباط 1959، ألغى رئيس الحكومة الكندية آنذاك جون ديفينبيكر مشروعا كنديا طموحا لصناعة الطائرات الحربية ’’سي أف 105 آفرو أرو‘‘ (CF-105 Avro Arrow).

وبعد الإعلان عن هذا القرار أصدرت الشركة أمرا بالفصل الفوري لـ14.000 عامل. وذهب العديد من المهندسين للعمل في الولايات المتحدة أو بريطانيا وشاركوا في البرنامج الفضائي الأمريكي أو في تصميم طائرة الـ’’كونكورد‘‘.

وبرّرت الحكومة الكندية قرارها باعتقادها أن ’’عصر الطائرات الاعتراضية قد انتهى وأن الصواريخ يمكن أن تحل محلها‘‘.

غلاف كتاب ’’فناء حلم‘‘ لمارك أندريه فاليكيت حول مشروع مقاتلة ’’سي أف 105 آفرو أرو‘‘ الكندية الاعتراضية. الصورة: Photo libre de droits

وتم تفكيك الطائرات الخمس المكتملة وتلك الموجودة على خط التجميع وحوّلت إلى خردة بأمر من قيادة الجيش الملكي الكندي.

ولم تتمكن صناعة الطيران الكندية من إعادة ترتيب صفوفها إلا بعد ثلاثين عاما.

طائرة ’’كاندير‘‘

طائرة ’’كاندير‘‘ تساهم في إخماد حريق غاباات في البرتغال. الصورة: La Presse canadienne / Paulo Duarte

في الأصل كانت ’’كاندير‘‘ شركة مستقلة في مجال صناعة الطائرات المدنية والحربية قبل تتغير ملكيتها مع مرور الزمن. وهي الآن تابعة لشركة بومباردييه.

الشتاء والثلج

أحذية الثلج

حذاء ثلج تقليدي يتيح لمن يستخدمه ألا تغوص قدماه في الثلج. الصورة: Radio-Canada / Roxanne Simard

ظل حذاء الثلج أساسيا لمئات السنين و ضروريا لجميع الشعوب التي تواجه فصل الشتاء أثناء موسم الصيد أو عندما يحين وقت الرحيل الموسمي.

وطورت الأمم الأوائل أحذيتها الثلجية وفقا لاحتياجاتها وللتضاريس، ثم تطوّرت استعمالاتها للرياضة والترفيه.

الدراجات النارية الثلجية أوالمغامرة الكبرى لأرمان بومباردييه

خلال الخمسينيات من القرن الماضي سوّقت شركة ’’بومباردييه‘‘ الكندية نموذج ’’سكي-دو‘‘ الرياضي من دراجتها النارية الثلجية. الصورة: Radio-Canada

المطبخ

زبدة الفول السوداني

وعاء من زبدة الفول السوداني (زبدة الفستق). الصورة: iStock

غذاء أساسي لكل كندي صغير أو كبير في بعض الأحيان، اختُرعت زبدة الفول السوداني في عام 1884 من قبل صيدلي من مونتريال يُدعى مارسيلوس غيلمور إدسون. لسوء الحظ مات بعد بضع سنوات، وحيدا ومفلسا.

ويملك 94٪ من الكنديين وعاءً واحدا على الأقل في المنزل.

شراب القيقيب

علب شراب القيقب. الصورة: Radio-Canada / Martin Thibault

في عام 1534، في رحلته الأولى نحو الغرب، كندا لاحقا، سمع جاك كارتييه عن ’’عصير لذيذ وحلو‘‘ يخرج من شق قطع شجرة بالفأس من قبل السكان الأصليين. وكانت هذه أول إشارة ’’أوروبية مكتوبة‘‘ لماء القيقب.

طبق البوتين

طبق البوتين هو أكلة من مقاطعة كيبيك. ويحضّر طبق البوتين ’’الحقيقي‘‘ من البطاطس المقلية والجبن والصلصة.

وتدّعي عدّة مدن وقرى في كيبيك أنها اخترعت هذا الطبق الشهير خلال الخمسينات.

كواليس الملكية الفكرية

يعترف دانيال باكيت بصراحة أنه يبحث دائما عن حلول لمشاكل الحياة اليومية. ’’كنت مخترعا دون أن أعرف ذلك‘‘، كما يقول.

وتقاعد الرجل بعد أن عمل لمدّة طويلة في مع قسم شرطة مدينة مونتريال . وقد يتقاعد المرء عن وظيفة أو مهنة، لكنه لا يمكن أن يتقاعد عن ’’هواية‘‘ أو عن طريقة نظره إلى العالم لجعله أفضل.

دانيال باكيت وزوجته جان موران. الصورة: Photo libre de droits

وأسس مع زوجته جان موران ’’إنفنتاريوم‘‘ (Inventarium)، وهي مؤسسة تساعد المخترعين المستقلين والشركات الصغيرة في صياغة طلبات براءات الاختراع، وإيداعها في كندا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم.

وحدّثنا عن ’’مضمار العوائق‘‘ الذي يواجه المخترع والتحدي الكبير في إقناع الآخرين بأن ’’فكرتك جيدة‘‘. وأخذ مثالا على ذلك أحد اختراعاته وهي ذراع تمديد الواجهة الأمامية لحافلة النقل المدرسي لضمان سلامة الأطفال (القضيب الأصفر على الصورة).

حافلة مدرسية مزودة بذراع تمديد في مقدمتها، اختراع دانيال باكيت. الصورة: Transport Canada

’’كنت مخترعاً دون أن أعرف ذلك‘‘، قال دانيال باكيت (نافذة جديدة). فهل يوجد جين معين للاختراع في الـ’’دي إن إيه‘‘؟ (المقطع الصوتي بالفرنسية)

مؤسسة ’’إنفنتاريوم‘‘ (Inventarium) هي بديل عن وكالات البراءات التقليدية. ويعطي دانيال باكيت مزيداً من التفاصيل (نافذة جديدة) في هذا المقطع بالفرنسية.

إذا كان من الصعب أو المستحيل تحديد ’’الجين‘‘ الذي يحدد المخترع، فهناك شيء مشترك يعيش في كل مخترع: الفكرة الثابتة (نافذة جديدة). في الصباح والمساء ، ليلاً ونهاراً، وأيام العطل، وما إلى ذلك. المخترع مهووس بفكرته. فهل من الصعب العيش مع المخترع؟ (المقطع الصوتي بالفرنسية)

دانيال باكيت، الرئيس المؤسس لشركة ’’إينفينتاريوم‘‘، يواصل كلامه (نافذة جديدة) في مقابلة مع راديو كندا الدولي (بالفرنسية).

تقنية ’’آي ماكس‘‘ في قاعات العرض السينمائي - 1968

صالة سينما تعرض أفلاماً بتقينة ’’آي ماكس‘‘. الصورة: Centre de sciences de Montréal

في الستينيات، قام ثلاثة كنديين بتسويق تقنية ’’آي ماكس‘‘ (IMAX). وخلال المعرض العالمي في مونتريال لعام 1967 تم بثّ فيلمين على شاشات عملاقة متعددة ولاقى العرض شعبية كبيرة. ودفعهم هذا النجاح إلى تأسيس شركة IMAX لتحسين التكنولوجيا باستخدام جهاز عرض واحد.

جهاز الاتصال اللاسلكي

اخترع دونالد إل هينغز وألفريد جي غروس جهاز الاتصال اللاسلكي (walkie-talkie) في عام 1942.

السونار

جهاز سونار. الصورة: Imgur

جهاز السونار من اختراع ريجينالد فيسيندين.

قناع لعبة الهوكي

أقنعة حارس الهوكي، وفي الوسط صورة جاك بلانت، حارس مرمى فريق ’’كناديان دو مونتريال‘‘ (Canadiens de Montréal) عام 1959. الصورة: La Presse canadienne

البطارية القلوية

بطاريات قلوية. الصورة: Associated Press / Jeff Roberson

اخترع لويس أوري البطارية القلوية عام 1954.

كيس النفايات

أكياس نفايات بلاستيكية. الصورة: iStock

كيس النفايات من اختراع هاري واسيليك في عام 1950.

اسطوانة الطلاء

رجل يقوم بطلاء أحد جدران منزله بواسطة اسطوانة طلاء. الصورة: Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

اخترع نورمان جيمس بريكي اسطوانة الطلاء.

مودم 56ك

اخترع الدكتور برنت تاونسهاند المودم 56 كيلوبايت في عام 1996.

لغة البرمجة ’’جافا‘‘

لغة البرمجة ’’جافا‘‘ على شاشة حاسوب. الصورة: Photo libre de droits

اخترع جيمس غوسلينغ لغة البرمجة ’’جافا‘‘ (Java).

هاتف ’’بلاك بيري‘‘

ثلاثة نماذج مختلفة من هاتف ’’بلاكبيري‘‘ المحمول. الصورة: Photo libre de droits

اخترع ميك لازاريديس هاتف ’’بلاك بيري‘‘.

’’كندارم‘‘ (Canadarm) الذراع الكندية الآلية للمحطة الفضائية الدولية

عدة صور لـ’’كندارم‘‘، الذراع الكندية الآلية للمحطة الفضائية الدولية. الصورة: Agence spatiale canadienne

(تقرير من إعداد ريمون ديمارتو. ترجمة بتصرف: سمير بن جعفر)