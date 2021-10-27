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اختراعات كندية
نقدّم لروّاد موقع راديو كندا الدولي فيما يلي تقريراً حول الاختراعات الكندية. وسيكون ذلك في قسميْن: يشمل الأول بعض الاختراعات الكندية فيما يهتم الثاني بالمخترعين والملكية الفكرية. ويمكن متابعة الحوار الذي أجراه راديو كندا الدولي مع دانيال باكيت، المخترع ورجل الأعمال الكندي والرئيس المؤسس لـ’’إنفنتاريوم‘‘ (Inventarium) وهي مؤسسة تقدّم المساعدة للمخترعين المستقلين.
الإذاعة، الإتصالات، الكهرباء
نقل الصوت - ريجينالد فيسندين
لم يكتف ريجنالد فيسيندين بإرسال رسائل المورس بل أراد جعل ’’الراديو يتكلّم‘‘، كما جاء على لسانه.
إذا فكّرنا في الراديو، يتبادر إلى ذهننا على الفور غوغليلمو ماركوني. ويعتبر هذا المخترع الإيطالي المولود في بولونيا في عام 1874 والمتوفي في روما عام 1937 أب الإذاعة والتلغراف.
أسس أول شركة إذاعية دولية، وحصل في عام 1909 على جائزة نوبل في الفيزياء ، إلى جانب الألماني فرديناند براون ’’تقديرا لمساهماتهم في تطوير الاتصال اللاسلكي‘‘.
وحتى وإن لم يحصل ريجنالد فيسيندين على جائزة نوبل، إلا أنه تمكّن من جعل الراديو ’’يتكلّم‘‘.
ولد ريجينالد أوبري فيسيندين في عام 1866 في ميلتون إيست في مقاطعة كيبيك.
وأثناء إقامته في الولايات المتحدة، صمم نظامًا لنقل الكلام عبر الأمواج. في تلك الفترة كان ماركوني يتصدّر الصفحات الأولى للجرائد في العالم من خلال تجاربه في بريطانيا.
في عام 1900، اقترحت عليه وزارة الزراعة الأمريكية اختبار فكرته حول موجات الراديو في محطة الطقس التابعة لها في كوب آيلاند، وهي جزيرة صغيرة في بوتوماك.
ففي 23 ديسمبر كانون الأول 1900، قام بتجربة تاريخية وهي أول ارسال لاسلكي لصوت الإنسان.
وغادر فيسيندين وزارة الزراعة الأمريكية في عام 1903 وأسس شركته ’’ناشونال الكتريك سغنالنغ‘‘.
وكان فيسندسن مقتنعا بأن بإمكانه تطبيق مبدأ تغيّر التيار كما هو الحال في الهاتف السلكي على نقل الصوت عبر موجات الراديو.
وللقيام بذلك، يكفي توصيل الهاتف بالهوائي، حسب فيسندين. وفي ليلة عيد الميلاد من عام 1906 من محطة برانت روك، اخترع فيسيندين البرامج الإذاعية كما نعرفها اليوم.
فيسندين والبث الإذاعي - 150 سنة من العلم في كندا
الهاتف - سماعة الهاتف
ويعود الفضل في اختراع سماعة الهاتف إلى صانع الساعات الكيبيكي سيريل دوكيت الذي جمع بين جهازي الإرسال والاستقبال الهاتفي في قطعة واحدة. وهو من وضع أحد أولى الخطوط الهاتفية في العالم عام 1878 حيث ربط بين متجره ومدرسة قريبة منه.
نقل الكهرباء
تمّ اختراع المقياس الدولي لنقل الكهرباء عبر المسافات الطويلة، 735 كيلو فولت، في كيبيك.
وفي عام 1965، تم تشغيل أول خط في العالم بقدرة 735.000 فولت لربط محطات توليد الطاقة ’’مانيك-أوتارد‘‘ بالمناطق الحضرية في مدينتي كيبيك ومونتريال.
وهذه التكنولوجيا التي اخترعها المهندس الكيبيكي جون جاك أرشامبو، فتحت الباب لتطوير الموارد الكهرومائية في شمال غرب وشمال شرق مقاطعة كيبيك.
ومنذ بضع سنوات، تقدم جامعة شيربروك منحة جون جاك أرشامبو لطلاب الهندسة المتخصصين في الطاقة الكهربائية.
الطب
الأنسولين وفريدريك بانتينغ
اكتشف فريدريك بانتينغ في عام 1921 الأنسولين المستخدم لعلاج مرض السكري. وفي عام 1922 نجح الاكتشاف الجديد في إنقاذ حياة أول مريض.
ولسنوات طويلة، اعتقد العلماء أن نوعا من إفرازات البنكرياس يساعد على تفادي مرض السكري. لكنهم لم يستطيعوا عزل المادة. وفي صيف 1921، بدأ فريق من جامعة تورنتو سلسلة من التجارب تعتمد على نهج تجريبي جديد اقترحه الدكتور فريدريك بانتينغ.
وفي عام 1923، حصل فريدريك بانتينغ وجامعة جون ماكلود على جائزة نوبل لأحد أهم الاكتشافات في تاريخ الطب الحديث.
بعض الحقائق التاريخية في الطب
1930: علاج الصرع في مونتريال
كان وايلدر بنفيلد جراحًا وعالمًا عظيمًا ، ولكنه أيضًا إنسان يتمتع بقيم عالية
أسس الدكتور وايلدر بنفيلد معهد مونتريال للأعصاب. وطور طريقة جراحية لعلاج الصرع تسمى ’’تقنية مونتريال‘‘.
1945: لقاح شلل الأطفال
اكتشف الدكتور ريمون باركر من جامعة تورونتو مغذيات كيميائية يمكن للخلايا أن تنمو وتتكاثر فيها ولعب ذلك دورا في اكتشاف لقاح شلل الأطفال.
1951: كندا تحدث ثورة في علاج أمراض القلب
قام الدكتور جون ألكسندر هوبس بتطوير أول جهاز تنظيم خارجي لضربات القلب، والذي يحفز عضلات القلب بتيار كهربائي.
1956: الشفاء من مرض هودكين
مهدت الدكتورة فيرا بيترز الطريق للعلاج الإشعاعي للشفاء من داء هودكين. وبعد أن كان المرض بدون علاج, يتجاوز حاليا معدل البقاء الـ90٪.
1967: لحماية الأطفال
تم تبني أول غطاء لعلب الدواء ’’مقاوم‘‘ للأطفال من تصميم الدكتور هنري بريلتي في وندسور، أونتاريو. ما خفض خالات تسمم الأطفال بنسبة 90٪.
الطيران
يتبادر إلى الذهن اسمان عندما نتحدث عن الاكتشافات الكندية في مجال الطيران: قاذفات المياه ’’كندير‘‘ الشهيرة و مشروع الطائرات الحربية ’’أفرو آرو‘‘ الذي أُجهض.
طائرة ’’سي أف 105 آفرو أرو‘‘
في 20 فبراير شباط 1959، ألغى رئيس الحكومة الكندية آنذاك جون ديفينبيكر مشروعا كنديا طموحا لصناعة الطائرات الحربية ’’سي أف 105 آفرو أرو‘‘ (CF-105 Avro Arrow).
وبعد الإعلان عن هذا القرار أصدرت الشركة أمرا بالفصل الفوري لـ14.000 عامل. وذهب العديد من المهندسين للعمل في الولايات المتحدة أو بريطانيا وشاركوا في البرنامج الفضائي الأمريكي أو في تصميم طائرة الـ’’كونكورد‘‘.
وبرّرت الحكومة الكندية قرارها باعتقادها أن ’’عصر الطائرات الاعتراضية قد انتهى وأن الصواريخ يمكن أن تحل محلها‘‘.
وتم تفكيك الطائرات الخمس المكتملة وتلك الموجودة على خط التجميع وحوّلت إلى خردة بأمر من قيادة الجيش الملكي الكندي.
ولم تتمكن صناعة الطيران الكندية من إعادة ترتيب صفوفها إلا بعد ثلاثين عاما.
طائرة ’’كاندير‘‘
في الأصل كانت ’’كاندير‘‘ شركة مستقلة في مجال صناعة الطائرات المدنية والحربية قبل تتغير ملكيتها مع مرور الزمن. وهي الآن تابعة لشركة بومباردييه.
الشتاء والثلج
أحذية الثلج
ظل حذاء الثلج أساسيا لمئات السنين و ضروريا لجميع الشعوب التي تواجه فصل الشتاء أثناء موسم الصيد أو عندما يحين وقت الرحيل الموسمي.
وطورت الأمم الأوائل أحذيتها الثلجية وفقا لاحتياجاتها وللتضاريس، ثم تطوّرت استعمالاتها للرياضة والترفيه.
الدراجات النارية الثلجية أوالمغامرة الكبرى لأرمان بومباردييه
المطبخ
زبدة الفول السوداني
غذاء أساسي لكل كندي صغير أو كبير في بعض الأحيان، اختُرعت زبدة الفول السوداني في عام 1884 من قبل صيدلي من مونتريال يُدعى مارسيلوس غيلمور إدسون. لسوء الحظ مات بعد بضع سنوات، وحيدا ومفلسا.
ويملك 94٪ من الكنديين وعاءً واحدا على الأقل في المنزل.
شراب القيقيب
في عام 1534، في رحلته الأولى نحو الغرب، كندا لاحقا، سمع جاك كارتييه عن ’’عصير لذيذ وحلو‘‘ يخرج من شق قطع شجرة بالفأس من قبل السكان الأصليين. وكانت هذه أول إشارة ’’أوروبية مكتوبة‘‘ لماء القيقب.
طبق البوتين
طبق البوتين هو أكلة من مقاطعة كيبيك. ويحضّر طبق البوتين ’’الحقيقي‘‘ من البطاطس المقلية والجبن والصلصة.
وتدّعي عدّة مدن وقرى في كيبيك أنها اخترعت هذا الطبق الشهير خلال الخمسينات.
كواليس الملكية الفكرية
يعترف دانيال باكيت بصراحة أنه يبحث دائما عن حلول لمشاكل الحياة اليومية. ’’كنت مخترعا دون أن أعرف ذلك‘‘، كما يقول.
وتقاعد الرجل بعد أن عمل لمدّة طويلة في مع قسم شرطة مدينة مونتريال . وقد يتقاعد المرء عن وظيفة أو مهنة، لكنه لا يمكن أن يتقاعد عن ’’هواية‘‘ أو عن طريقة نظره إلى العالم لجعله أفضل.
وأسس مع زوجته جان موران ’’إنفنتاريوم‘‘ (Inventarium)، وهي مؤسسة تساعد المخترعين المستقلين والشركات الصغيرة في صياغة طلبات براءات الاختراع، وإيداعها في كندا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم.
وحدّثنا عن ’’مضمار العوائق‘‘ الذي يواجه المخترع والتحدي الكبير في إقناع الآخرين بأن ’’فكرتك جيدة‘‘. وأخذ مثالا على ذلك أحد اختراعاته وهي ذراع تمديد الواجهة الأمامية لحافلة النقل المدرسي لضمان سلامة الأطفال (القضيب الأصفر على الصورة).
’’كنت مخترعاً دون أن أعرف ذلك‘‘، قال دانيال باكيت (نافذة جديدة). فهل يوجد جين معين للاختراع في الـ’’دي إن إيه‘‘؟ (المقطع الصوتي بالفرنسية)
مؤسسة ’’إنفنتاريوم‘‘ (Inventarium) هي بديل عن وكالات البراءات التقليدية. ويعطي دانيال باكيت مزيداً من التفاصيل (نافذة جديدة) في هذا المقطع بالفرنسية.
إذا كان من الصعب أو المستحيل تحديد ’’الجين‘‘ الذي يحدد المخترع، فهناك شيء مشترك يعيش في كل مخترع: الفكرة الثابتة (نافذة جديدة). في الصباح والمساء ، ليلاً ونهاراً، وأيام العطل، وما إلى ذلك. المخترع مهووس بفكرته. فهل من الصعب العيش مع المخترع؟ (المقطع الصوتي بالفرنسية)
دانيال باكيت، الرئيس المؤسس لشركة ’’إينفينتاريوم‘‘، يواصل كلامه (نافذة جديدة) في مقابلة مع راديو كندا الدولي (بالفرنسية).
تقنية ’’آي ماكس‘‘ في قاعات العرض السينمائي - 1968
في الستينيات، قام ثلاثة كنديين بتسويق تقنية ’’آي ماكس‘‘ (IMAX). وخلال المعرض العالمي في مونتريال لعام 1967 تم بثّ فيلمين على شاشات عملاقة متعددة ولاقى العرض شعبية كبيرة. ودفعهم هذا النجاح إلى تأسيس شركة IMAX لتحسين التكنولوجيا باستخدام جهاز عرض واحد.
جهاز الاتصال اللاسلكي
اخترع دونالد إل هينغز وألفريد جي غروس جهاز الاتصال اللاسلكي (walkie-talkie) في عام 1942.
السونار
جهاز السونار من اختراع ريجينالد فيسيندين.
قناع لعبة الهوكي
البطارية القلوية
اخترع لويس أوري البطارية القلوية عام 1954.
كيس النفايات
كيس النفايات من اختراع هاري واسيليك في عام 1950.
اسطوانة الطلاء
اخترع نورمان جيمس بريكي اسطوانة الطلاء.
مودم 56ك
اخترع الدكتور برنت تاونسهاند المودم 56 كيلوبايت في عام 1996.
لغة البرمجة ’’جافا‘‘
اخترع جيمس غوسلينغ لغة البرمجة ’’جافا‘‘ (Java).
هاتف ’’بلاك بيري‘‘
اخترع ميك لازاريديس هاتف ’’بلاك بيري‘‘.
’’كندارم‘‘ (Canadarm) الذراع الكندية الآلية للمحطة الفضائية الدولية
(تقرير من إعداد ريمون ديمارتو. ترجمة بتصرف: سمير بن جعفر)