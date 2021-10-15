كندا: حكومة جوستان ترودو الليبراليّة تقسم اليمين في 26 تشرين الأوّل أكتوبر

من مواصلة التصدّي لِجائحة كوفيد-19 إلى دور الحضانة بتكلفة 10 دولارات في اليوم لمساعدة العائلات في كافّة أنحاء البلاد، اختار الكنديّون في أيلول سبتمبر المضيّ قدما قال ترودو في البيان.

وتابع قائلا إنّنا سنواصل العمل معا للتغلّب على الفيروس وحثّ الكنديّين على تلقّي اللّقاح وخلق الوظائف وزيادة الطبقة الوسطى وسواها من التعهّدات بشأن شراء المنازل والمصالحة مع السكّان الأصليّين ومواجهة التغيّر المناخي التي قطعها زعيم الحزب الليبرالي خلال الحملة التي سبقت الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة في العشرين من أيلول سبتمبر الفائت.

جوستان ترودو وزوجته صوفي غريغوار بعد إعلان فوز الحزب الليبرالي بحكومة أقليّة الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وكرّر ترودو تعهّده بتوزيع المناصب الوزاريّة بالتساوي بين النساء والرجال، وتقديم إجازة مدفوعة الأجر من 10 أيّام لكافّة الموظّفين العاملين تحت الأنظمة الفدراليّة (نافذة جديدة)، وتوحيد الجهود التي تبذلها المقاطعات والأقاليم الكنديّة من أجل تحسين الإجازات المرضيّة للكنديّين.

واتّصل جوستان ترودو بزعماء المعارضة في مجلس العموم لإطلاعهم على نيّته البحث في هذه الأولويّات.

وتابع البيان يقول إنّ الحكومة سوف تعمل بالتعاون مع كافّة الأحزاب للتأكّد من أنّ كافّة أعضاء البرلمان في مجلس العموم أكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19، مشيرا إلى أنّ الكنديّين يتوقّعون من ممثّليهُم أن يكونوا القدوة في التصدّي للجائحة.

وفاز الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو بحكومة أقليّة في الانتخابات، ما يعني أنّه يحتاج لدعم أحد أحزاب المعارضة في أيّ تصويت على الثقة لِتتجنّب السقوط.

وتقدّم الحكومة لدى استئناف الدورة البرلمانيّة خطاب العرش الذي هو بمثابة البرنامج الحكومي الذي تعرض خلاله خطّتها لِمواصلة التصدّي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأكّد رئيس الحكومة جوستان ترودو في البيان استعداد حكومته للعمل مع كافّة الأحزاب، لا سيّما في ما يتعلّق بتمديد العمل ببرامج الإعانات التي قدّمتها لمساعدة الكنديّين والشركات الذين تراجعت عائداتُهم بسبب الجائحة.

الحكومة ملتزمة بتوفير أرضيّة مشتركة والعمل جنبا إلى جنب مع كافّة نظرائنا في البرلمان، من أجل ضمان استمرار حماية الكنديّين من الفيروس وتقديم الدعم الذي يحتاجونه كما ورد في البيان الصادر عن رئيس الحكومة جوستان ترودو.

(سي بي سي/ريتشارد ريكرافت/ راديو كندا نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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