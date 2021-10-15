كندا: الحكومة تريد استعادة 25 مليون دولار قدّمتها في إطار برنامج إعانات الصيادين

و يقيم أكثر من نصف الصيّادين المعنيّين في مقاطعة نوفا سكوشا، وتلقّى 2382 صيّادا إشعارات بقيمة 13،8 مليون دولار حسب بيانات حصلت عليها سي بي سي من وزارة الصيد والمحيطات الكنديّة.

والعديد من هؤلاء الصيّادين موظّفون مأجورون لا يحقّ لهم الإفادة من برنامج الإعانة المخصّص للصيادين المستقلّين والصيّادين بالحصّة الذين لا يستفيدون من مساعدات أخرى.

وأظهرت بيانات وكالة الدخل الكنديّة (مصلحة الضرائب) أنّ عددا كبيرا من الصيادين لم يقدّموا معلومات صحيحة في ما يتعلّق بطبيعة دخلِهم حسب ما قال بارّ كامبل المتحدّث باسم وزارة الصيد والمحيطات.

ترافيس نيكرسون واحد من الصيّادين الذين يتعيّن عليهم إعادة مبالغ زائدة تلقّوها بموجب برنامج إعانة الصيّادين الصورة: CBC

وفي بعض الحالات، لم يستوف عدد منهم المعيار المطلوب للإفادة من البرنامج، الذي يستفيد منه أولئك الذين تراجع دخلهم بنسبة 25 بالمئة على الأقلّ عام 2020.

إنّها حالة من الفوضى قال ترافيس نيكرسون أحد صيّادي الكركند في نوفا سكوشا.

ويقول إنّه تلقّى إشعارا لإعادة مبلغ زائد قدره 6000 دولار ، و تلقّى هذا المال من الحكومة الفدراليّة التي تريد الآن استعادتَه في وقت هو بأمسّ الحاجة له حسب قوله.

وقال نيكرسون إنّه يُدفع له حصّة من حصيلة صيد الكركند ، وتراجع دخله عام 2020 نظرا لِتراجع الطلب العالميّ على الكركند بسبب جائحة كوفيد-19.

وعلى غرار العديد من الصيّادين، أشار نيكرسون في الإقرار الضريبي إلى أنّه يتلقّى راتبا، في حين يستند مدخوله على الحصّة التي ينالها من حصاد السمك.

وقدّمت الحكومة الكنديّة برنامج إعانة الصيّادين ، ومنحت بموجبه الصيادين المستقلّين مساعدة ماليّة تصل في حدّها الأقصى إلى 10164 دولارا على مرحلتَين.

ودفعت الخريف الماضي خلال المرحلة الأولى 60 بالمئة من الإعانات ، وتدفع الإعانة المتبقّية خلال فصل الخريف الحالي.

وأمام الصيّادين مهلة حتّى نهاية تشرين الأوّل أكتوبر الجاري لتقديم طلباتهم من أجل الحصول على الإعانة.

وكان على الصيّادين أن يقارِنوا تراجع مدخولَهم بمدخول العامَين 2018 و 2019، وتمّ التدقيق فيها مقارنة بالأرباح الفعليّة ربيع العام 2021 عندما قدّموا الإقرار الضريبيّ.

وتلقّى صيّادون من عدد من المقاطعات إشعارات بمبالغ زائدة حسب وزارة الصيد والمحيطات الكنديّة.

وتلقّى 481 صيّادا في بريتيش كولومبيا إشعارا لإعادة 3 ملايين دولار، و473 صيّادا في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور لإعادة 3،4 مليون دولار و 296 صيّادا في نيو برنزويك يتعيّن عليهم إعادة 1،5 مليون دولار.

وتتولّى إدارة برنامج إعانة الصيّادين وزارة الصيد والمحيطات ووكالة الدخل ووزارة الخدمات الفدراليّة.

ويقول الاتّحاد الكندي للصيّادين المستقلّين إنّ معظم مقدّمي طلبات الحصول على الإعانة وشركات المحاسبة التي ساعدتهم عام 2020 تلقّوا معلومات مغلوطة أو غير كاملة.

وطلب الاتّحاد من وزارة الصيد والمحيطات تمديد الموعد النهائي للاستئناف مدّة شهر، وتغيير القواعد المعمول بها.

(سي بي سي/ بول ويذرس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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