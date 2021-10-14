كندا: جوستان ترودو يُعلن حكومته أواخر الشهر الجاري ووجوه جديدة متوقّعة فيها

ويتمّ الإعلان عن تشكيلة الحكومة بعد الانتخابات التشريعيّة (نافذة جديدة) التي جرت في 20 أيلول سبتمبر الماضي وفاز فيها الليبراليّون بحكومة أقليّة.

ويتزامن موعد قسم اليمين مع عودة حاكمة كندا العامّة ماري سايمون من ألمانيا، حيث قامت بِأوّل زيارة رسميّة منذ تولّيها منصبها، وقبل أن يغادر رئيس الحكومة جوستان ترودو البلاد للمشاركة في عدد من مؤتمرات القمّة الدوليّة في كلّ من إيطاليا واسكتلندا.

تتوقّع مصادر مطّلعة إسناد حقيبة أخرى إلى وزير الدفاع هارجيت سجّان الصورة: Shutterstock / Art Babych

ومن المتوقّع أن يُدخل ترودو تعديلات على عدد من المناصب الوزاريّة، وفاء بتعهّده بتوزيع المقاعد بالتساوي بين الرجال والنساء وتعيين وزراء جدد من مقاطعتَي نوفا سكوشا و ألبرتا.

وقد يطال التعديل الأهمّ منصب وزير الدفاع، ويتوقّع مسؤولون ليبراليّون كبار إسناد حقيبة أخرى إلى وزير الدفاع الحالي هارجيت سجّان.

ويشير المطّلعون على الشأن الحكومي إلى أنّ هناك حاجة إلى قيادة جديدة لِإدارة الأزمة الداخليّة لدى القوّات الكنديّة التي أثارتها إدّعاءات سوء السلوك الجنسي من قبل مسؤولين عسكريّين كبار.

ويقول مطّلعون على الشأن الحكومي إنّه آن الأوان كي تتسلّم سيّدة مقاليد وزارة الدفاع، ومن بين الأسماء المتداولة لِخلافة الوزير سجّان، وزيرة الخدمات العامّة والتموين أنيتا أناند ووزيرة العمل كارلا كوالترو.

وتتوقّع مصادر مطّلعة أن يعتمد ترودو على أكثر الأشخاص خبرة لتشكيل حكومته.

وقد أسفرت الانتخابات التشريعيّة السابقة التي جرت عام 2019 عن تعيين نائبين ليبراليّين جديدين هما وزيرة الخدمات العامّة والتموين أنيتا أناند ووزير التراث ستيفن غيلبو، في الحكومة التي شكّلها ترودو.

ومن الأسماء المتداولة أيضا لتولّي منصب وزاري، باسكال سانت أونج النائب عن دائرة بروم ميسيسكوا في كيبيك وجورج شاهال النائب عن دائرة كالغاري سكايفيو في ألبرتا.

وتُجري هيئة الانتخابات الكنديّة تحقيقا بشأن جورج شاهال، تتعلّق باستبداله منشورات منافسه الانتخابيّة خلال الحملة التي سبقت الانتخابات التشريعيّة.

ولم تتأكّد سي بي سي ما إذا كانت ستتمّ إعادة النظر في هيكليّة بعض الوزارات، وإن كان سيتمّ استحداث وزارات.

ويجري البحث في استحداث وزارة فدراليّة لِلسكن، وفاء بالتعهّدات التي قطعها الليبراليّون خلال الحملة الانتخابيّة.

(سي بي سي/ ديفيد كوكرين/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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