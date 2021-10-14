كندا: طابع بريدي تكريما للمثّل الكندي الراحل كريستوفر بلامر

وتوفّي بلامر عن 91 عاما في شباط فبراير الماضي في منزله في مدينة وستون في ولاية كونكتيكت الأميركيّة.

ويحمل الطابع رسوما للمثّل كريستوفر بلامر في عدد من الأدوار البارزة التي لعبها في أفلامه طوال 70 عاما من مسيرته المهنيّة.

وتظهر في مقدّمة الطابع صورة بلامر في دور بروسبيرو" في فيلم ذي تمبست .

الممثّل الكندي الراحل كريستوفر بلامر الذي استمرّت مسيرته المهنيّة طوال 70 عاما الصورة: AFP / Valérie Macon

وتظهر في خلفيّة الطابع صور بلامر في 4 أدوار: دور الملك لير في مسرحيّة وليام شكسبير التراجيديّة ، ودور الرجل الذي سيصبح ملكا من رواية الكاتب البريطاني روديارد كيبلينغ و دور الكابتن جورج فون تراب في فيلم صوت الموسيقى ودور جون باريمور في مسرحيّة باريمور.

وقالت مؤسّسة البريد إنّها عرضت على بلامر فكرة إصدار طابع عام 2019 و كان فرحا للغاية بالفكرة.

وقال أنتوني ولسون سميث رئيس اللجنة الاستشاريّة حول الطوابع لدى مؤسّسة البريد الكنديّة إنّ الممثّل شارك في عمليّة تصميم الطابع البريدي (نافذة جديدة)، وفي اختيار الصور والألوان.

وكان من الطبيعي حسب قول ولسون سميث، تكريم بلامر نظرا لتأثيره في عالم الفنّ وفخره بكونه كنديّا.

وجرى حفل تكريمي في مسرح إلغِن في تورونتو حيث لعب بلامر دَور باريمور، حسب ما قالت أرملته إيلين تايلور بلامر.

وقالت إن زوجها كان مسرورا للغاية لِفكرة إصدار طابع بريدي تكريما له.

تمّ تكريمه حول العالم بأسره، ولكنّ هذا الطابع كان مهمّا أكثر بالنسبة له، وكان قلبه دوما مُلكاً لِكندا قالت تايلور بلامر.

وُلد كريستوفر بلامر في تورونتو عام 1929 ونشأ في مونتريال وتعرّف إلى عالم الفنّ في سنّ مبكّرة، و لعب أدوارا في نحو 200 فيلم و في أفلام ومسلسلات تلفزيونيّة.

وحاز كريستوفر بلامر على جائزتَي إيمي لتكريم البرامج والمسلسلات التلفزيونيّة وجائزتَي توني للتميّز في مجال المسرح وجائزة غولدن غلوب، ونال عام 2011 جائزة أوسكار وكان في الثانية والثمانين من عمره.

ويشار إلى أنّ الطوابع والتذكارات الخاصّة بالممثّل كريستوفر بلامر متوفّرة على موقع مؤسسّة البريد الكنديّة.

(سي بي سي نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا فرانسيسكا ميرانتييه/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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