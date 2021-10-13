الممثّل الكندي وليام شاتنر أنهى رحلة "حقيقيّة" من 10 دقائق إلى الفضاء

وأصبح الممثّل البالغ من العمر 90 عاما، الشخص الأكبر سنّا الذي يقوم برحلة على متن مركبة فضائيّة.

وكانت تلك الرحلة الثانية لمركبة الفضاء بلو شيبرد، بعد الرحلة التي قام بها جيف بيزوس نفسه قبل عدّة أشهر.

واستغرقت الرحلة صباح اليوم 10 دقائق، ووصلت الكبسولة إلى أقصى ارتفاع بلغ 106 كيلومترات فوق صحراء تكساس،

وحطّ شاتنر ورفاقه الثلاثة بعد ذلك في الصحراء.

لم يشبه ذلك أيّ شيء وصفوه من قبل قال وليام شاتنر، الذي حطّم رقما قياسيا إذ أنّه يسبق سائحا آخر قام برحلة على متن نيو شيبيرد بـ8 سنوات.

لا أعرف كيف أبدو للعالم كتب شاتنر في تغريدة على موقع تويتر، وتابع يقول بالنسبة لي، أبدو كصبيّ يلعب على شاطئ البحر وأسلّي نفسي وأجد حصاة أنعم وصدَفة أجمل من المعتاد، في حين أنّ محيط الحقيقة العظيم غير مكتشَف أمامي .

واستمتع محبّو أفلام الخيال برؤية الممثّل المعروف باسم الكابتن كيرك في مسلسل ستار تريك يذهب إلى حيث لم يذهب أيّ ممثّل تلفزيوني أميركيّ من قبل.

وقال شاتنر قبل الرحلة إنّه خطّط كي يُمضي 3 دقائق خلال انعدام الجاذبيّة للتحليق في الأرض ، وأنفه على نوافذ الكبسولة.

ويشار إلى أنّ جيف بيزوس من كبار المعجبين بمسلسل ستار تريك، ولعب دورا سريعا ككائن فضائي في أحد أحدث أفلام ستار تريك.

وكان الممثّل وليام شاتنر مدعوّا للمشاركة في الرحلة إلى الفضاء ولم يدفع ثمنها.

وشارك إلى جانب شاتنر كلّ من أودري باورز نائبة الرئيس في شركة بلو أوريجين ومراقِبة الطيران السابقة لدى وكالة الفضاء الأميركيّة ناسا، وكريس بوشويزن المهندس السابق لدى ناسا، وغلين دو فرايز من شركة البرمجيّات ثري دي.

ولم توضح بلو أوريجين ثمن البطاقات التي دفعها المشاركون في رحلة السياحة الفضائيّة.

ما زلنا في البداية، وكم هي معجزة هذه البداية، وكم هو خارق أن نكون جزءا منها قال الممثّل وليام شاتنر في شريط فيديو نشرته شركة بلو أوريجين عشيّة انطلاق المركبة.

وتابع مشيرا إلى وجود قدر مهمّ من الفضول حول شخصيّة كابتن كيرك الخياليّة التي تذهب بالفعل إلى الفضاء.

وقد أطلق الملياردير ريتشارد برانسون صاحب شركة فيرجين غالاكتيك سياحة الفضاء عندما قام برحلة على متن مركبة بنتها شركته في 11 تمّوز يوليو الماضي، وتبعه بعد ذلك جيف بيزوس مؤسّس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونيّة بعد 9 أيّام في رحلة على متن مركبة نيو شيبرد.

وأطلق الملياردير إيلون ماسك الشهر الماضي رحلة على متن المركبة التي بنتها شركته سبيس إكس .

والأسبوع الماضي، أرسلت روسيا طاقم تصوير فيلم سينمائي إلى محطّة الفضاء الدوليّة على متن المركبة سويوز.

(سي بي سي نقلا عن أسوشيتد برس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)