كندا: المحكمة الفدراليّة ترفض إعادة الميجور جنرال المسؤول عن طرح اللقاحات إلى منصبه

أخلُص إلى أنّ هذه قضيّة مناسبة لِكي تمارس المحكمة ضبط النفس كتبت القاضية آن ماري ماكدونالد ، وتابعت تقول إنّه يتعيّن أن يستنفد الميجور جنرال فورتان عمليّة التظلّم داخليّا قبل اللجوء إلى هذه المحكمة .

وتمّت تنحية فورتان من منصبه على رأس حملة طرح اللّقاحات ضدّ كوفيد-19 في أيّار مايو الماضي بعد شهرين على انطلاق تحقيق عسكري بشأن ادّعاءات سوء سلوك جنسي بحقّه (نافذة جديدة).

وطعَن فورتان بقرار إقصائه من منصبه في الشهر التالي أمام محكمة كندا الفدراليّة ، و أعلنت وزارة الدفاع الكنديّة في بيان مقتضب، إنّ اللفتنانت جنرال وين إير سيبحث في الخطوات المقبلة مع الميجور جنرال داني فورتان.

من اليمين: الميجور جنرال داني فورتان ورئيس الحكومة جوستان ترودو ووزيرة الخدمات العامّة والتموين أنيتا أناند الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

ويرأس اللفتنانت وين إير هيئة الأركان بالوكالة منذ تنحّي الأدميرال آرت ماكدونالد الذي يخضع هو الآخر لتحقيق عسكريّ بشأن ادّعاءات سوء سلوك جنسي بحقّه.

ولم توضح القوّات الكنديّة ولا وزارة الدفاع طبيعة التحقيق الذي يخضع له الميجور جنرال داني فورتان، وإن كانت الشرطة العسكريّة تحقّق في الادّعاءات، أم أنّه تحقيق داخليّ.

وفي آب أغسطس الماضي، وجّه مدير الملاحقات الجنائيّة تهمة الاعتداء الجنسي إلى الميجور جنرال فورتان، على خلفيّة قضيّة تعود للعام 1988 ، عندما كان طالبا في المعهد العسكري في سان جان.

وقال محامو فورتان إنّ استقالته حصلت بسبب تدخّل سياسي، وطلبوا إعادته إلى منصبه على رأس حملة طرح اللّقاحات أو إلى منصب موازٍ.

وقال المحامون إنّ عمليّة التظلّم العسكري وسيلة مرهقة للغاية للتعامل مع قضيّة شبيهة بقضيّة موكّلهم.

لكنّ القاضية آن ماري ماكدونالد خالفتهم الرأي وقالت إنّ طبيعة منصب الميجور جنرال فورتان المميّزة وادّعاءات التدخّل السياسي ليست ظروفا استثنائيّة تسمح له بتجاوز إجراءات التظلّم الداخليّة حسب اعتقادها.

وأضافت أنّ قرار تنحيته من منصبه على رأس حملة طرح اللّقاحات كان بيد رئيس هيئة أركان الدفاع بالوكالة.

مسألة إعادة فورتان إلى منصبه يتمّ النظر فيها بشكل أفضل من قبل الجيش الكندي وليس من قبل المحكمة كتبت القاضية آن ماري فورتان في قرارها.

ولم يُظهر الميجور جنرال فورتان أنّ قرار تنحيته من منصبه في وكالة الصحّة العامّة لا يمكن تصحيحه من خلال عمليّة التظلّم داخل الجيش الكندي كما قالت قاضية المحكمة الفدراليّة آن ماري ماكدونالد.

وأعربت ناتاليا رودريغيز محامية فورتان عن خيبة أملها، ولم توضح إن كانت سوف تستأنف القرار الصادر بحقّ موكّلها ولا طبيعة الخطوات المقبلة التي ستتّخذها.

(سي بي سي/ مورّي بروستر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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