دور الحضانة: المال في جوهر الخلاف بين الحكومة الفدرالية وأونتاريو

وإذا كانت حكومة فورد لم توقّع بعد اتفاقاً مع الحكومة الفدرالية حول موضوع دور حضانة الأطفال فهذا عائد إلى حد كبير إلى ’’المال‘‘ حسب مسؤول رفيع المستوى مقرَّب من رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو.

ووفقاً لهذا المصدر غير المخوَّل بالتحدث علناً في هذا الموضوع، حكومة ترودو مستعدة لتقديم حوالي 10 مليارات دولار إلى أونتاريو على مدى خمس سنوات لمساعدتها في إنشاء أماكن في دور الحضانة بسعر 10 دولارات في اليوم من الآن ولغاية عام 2026.

وكانت حكومة ترودو الليبرالية السابقة قد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات بشأن أماكن بـ10 دولارات في دور الحضانة مع سبع مقاطعات هي بريتيش كولومبيا وساسكاتشيوان ومانيتوبا وكيبيك ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد وونيوفاوندلاند ولابرادور، إضافة إلى إقليم يوكون.

يُذكر أنه في ميزانيتها الأخيرة تعهدت حكومة ترودو بتقديم مبلغ إجمالي قدره 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء نظام وطني للرعاية النهارية الأطفال. وإذا كانت حصة أونتاريو حوالي 10 مليارات دولار فهذا يعني أنها ستحصل على نسبة الثلث من أصل المبلغ الإجمالي.

’’هذا غير كافٍ، نحن نمثّل ما يقرب من 40% من سكان كندا ونريد بالتالي ما يقرب من 40% من المبلغ الإجمالي‘‘، يقول المسؤول الكبير في حكومة المحافظين في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

يُشار هنا إلى أنّ عدد سكان أونتاريو يبلغ حوالي 14,83 مليون نسمة من أصل إجمالي عدد سكان كندا البالغ نحو 38,25 مليون نسمة، أي ما نسبته 38,77%، حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الثالث من عام 2021.

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو متحدثاً إلى طفل في إحدى دور الحضانة في جزيرة الأمير إدوارد في تموز (يوليو) 2021. الصورة: Radio-Canada / Julien Lecacheur

ويشير المسؤول في حكومة فورد إلى مخاوف لدى هذه الأخيرة من أن تجد نفسها في نهاية المطاف ملزَمة ببرنامج لا تستطيع مقاطعة أونتاريو تمويله، خاصة وأنّ عدد سكانها ينمو بسرعة.

’’أجل، نريد اتفاقاً حول دور الحضانة (...) لكننا لا نريد استعادة ما عشناه مع النظام الصحي‘‘، يضيف المسؤول الأونتاري، فتحويلات الحكومة الفدرالية لأنظمة الصحة العامة في المقاطعات تراجعت تدريجياً ’’لتُترَك المقاطعات نفسها مع الجزء الأكبر من الفاتورة‘‘.

ويؤكّد مصدر آخر مطّلع جيداً على هذا الملف، كونه أجرى محادثات حول دور الحضانة مع موظفين كبار في حكومة أونتاريو، أنّ ’’المال‘‘ يشكّل إحدى العقبات في المفاوضات بين الحكومة الفدرالية وحكومة أونتاريو.

ويشير هذا المصدر إلى أنّ تكاليف رعاية الأطفال في أونتاريو بالغة الارتفاع، إذ يمكن أن تتجاوز 2000 دولار شهرياً عن الطفل الواحد في منطقة تورونتو الكبرى. وبالتالي يعتقد بعض كبار موظفي حكومة أونتاريو أنّ تخفيض النفقات على الأهالي إلى 10 دولارات في اليوم سيكون أكثر تكلفة في هذه المقاطعة مما هو الأمر في المقاطعات الأُخرى.

وعندما طُلب من أحد كبار المسؤولين في حكومة ترودو التعليق على الكلام الصادر عن مسؤولين في حكومة أونتاريو أظهر أنه لا يستسيغ امتدادَ النقاش إلى الساحة العامة. ’’نحن لا نتفاوض في وسائل الإعلام‘‘، قال المسؤول الفدرالي الذي طلب، هو أيضاً، ألّا يُعلن عن اسمه.

’’كما تعلمون، تفاوضنا على ثماني اتفاقيات مع مقاطعات وأقاليم، ودون ابتزاز على الساحة العامة من قبل لاعبي الظلّ السياسيين بهدف الحصول على المزيد من الأموال (الفدرالية)‘‘، يضيف المسؤول الفدرالي.

ولا يريد هذا المسؤول الفدرالي الرفيع تأكيد المبلغ الذي عرضته حكومته على حكومة أونتاريو، لكنه يؤكد أنّ أونتاريو ستنال ’’نصيبها الكامل وفقاً لعدد سكانها‘‘ وأنه من ’’الخطأ‘‘ الادعاء بعكس ذلك.

وزير العلاقات مع حكومات المقاطعات والأقاليم في حكومة ترودو الأخيرة، دومينيك لوبلان، متحدثاً في مؤتمر صحفي في أوتاوا (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

وذهب وزير العلاقات مع حكومات المقاطعات والأقاليم في حكومة ترودو الأخيرة، دومينيك لوبلان، في الاتجاه نفسه، فقال في مقابلة أمس إنه لا يمكن إعادة النظر في صيغة توزيع التمويل الفدرالي لمراكز الرعاية النهارية في هذه المرحلة بعد أن تمّ توقيع العديد من الاتفاقيات.

لكنّ لوبلان يقرّ بأنّ الاتفاقيات تلائم واقع كلّ مقاطعة. ’’إنها بالضرورة اتفاقيات غير متماثلة، لأنّ الوضع في كلّ مقاطعة مختلف‘‘. أضاف لوبلان في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا يوم الأحد.

وأكد الوزير لوبلان أنّ حكومة ترودو ملتزمة بتمويل ثابت ومتكرر بعد نهاية فترة السنوات الخمس وبمبلغ ’’8 أو 9 مليارات دولار في السنة‘‘.

من جهته يرى ’’تحالف أونتاريو لتحسين خدمات التعليم للأطفال‘‘ (OCBCC - COMSEE) أنّ بين أيدي حكومة فورد في أونتاريو ’’عرضاً جيداً‘‘ من الحكومة الفدرالية وأنه ’’ينبغي (لحكومة فورد) التوقيع عليه في أسرع وقت‘‘.

أودّ فقط من حكومة فورد أن تسمع جميع من يطالبون بتعزيز الحصول على خدمات دور الحضانة. ليس أنا فحسب، بل أيضاً العائلات وغرف التجارة والمصارف كارولين فيرنز، مديرة السياسات في ’’تحالف أونتاريو لتحسين خدمات التعليم للأطفال‘‘

(نقلاً عن تقرير للورانس مارتان ولويس بلوان على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)