كيبيك: تعليق رخصة الممرّضات اللواتي لم يتلقّين اللّقاح المضادّ لِكورونا

وأوضح لوك ماتيو، رئيس نقابة الممرّضين والممرّضات الكيبيكيّة ، في حديث إلى راديو كندا، أنّ 4338 من أعضاء النقابة لم يُكملوا التطعيم، من بينهم 2807 شخص لم يتلقّوا أيّة جرعة من اللّقاح.

هذا بالإضافة إلى 5716 ممرّضة ما زال وضْع التطعيم الخاص بكلّ منهنّ غير معروف لأسباب تتعلّق بمشاكل إداريّة.

لوك ماتيو رئيس نقابة الممرّضين والممرّضات الكيبيكيّة الصورة: Radio-Canada

ويتمّ إعفاء عمّال الصحّة العاملين عن بعد من هذا الإجراء حسب رئيس النقابة لوك ماتيو.

وبإمكان الممرّضات اللواتي تمّ تعليق رخصتهنّ استئناف العمل بعد تقديم الدليل حول إكمال التطعيم.

وأوضحت النقابة أنّها لن ترغمهنّ على الخضوع لامتحان ، حتّى بعد مضيّ أشهر على تعليقهن عن مزاولة المهنة.

وأثار مرسوم إلزاميّة تطعيم عمّال الصحّة الجدل حسب رئيس النقابة، منذ أن فرضه رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو الشهر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحّة أنّ القرار ينطبق على الأطبّاء والقابلات ومهنيّي الصحّة في العيادات الخاصّة والمتطوّعين والعاملين في مراكز الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة ومراكز الرعاية الطويلة الأمد.

الحدّ من عمل الممرّضات أو تعليقهنّ عن العمل ليس بالأمر السهل، وكان لا بدّ من إطلاع أعضاء النقابة على القرار واتّخاذ قرار مستنير، والاتّصال بمثّلي وزارة الصحّة لِتوضيح الأمور قال لوك ماتيو رئيس نقابة الممرّضين والممرّضات الكيبيكيّة.

ورحّب وزير الصحّة كريستيان دوبيه في تغريدة على موقع تويتر، بقرار النقابة، وشجّع الممرّضات على تلقّي اللّقاح لأنّه لم يفت الأوان كما ورد في التغريدة.

وسبق أن أعلنت نقابة الأطبّاء عن تعليق أعضائها غير المطعّمين عن العمل إلى أن يقوموا بتصحيح الوضع وتلقّي اللّقاح.

يشمل ذلك منع إجراء استشارات طبيّة عن بعد ومتابعة نتائج الفحوصات والفحوصات المخبريّة حسب ما قالت نقابة الأطبّاء ، نظرا لأنّ التطعيم واجب أخلاقيّ والتزام اجتماعي حسب قولها.

وقرّرت نقابة معالِجي الجهاز التنفّسي في كيبيك بدورها الالتزام بقرار وزارة الصحّة وتعليق رخصة أعضائها الذين لم يُكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19.

ويثير قرار إلزاميّة التطعيم المخاوف بشأن الصعوبات التنظيميّة في قطاع التمريض.

واعتبر اتّحاد مهنيّي الصحّة الكيبيكي الذي يضمّ 76000 عضو،انّ الإجراء مبالغ فيه، وتهعّد بالطعن أمام القضاء في "أيّ قرار تتّخذه النقابات المهنيّة، من شأنه أن يسبّب ضررا كبيرا لِأعضاء الاتّحاد.

وأعرب الاتّحاد المهنيّ لِمركز الاستشفاء الجامعي في كيبيك عن قلقه ، وأشارت رئيسة الاتّحاد نانسي هوغان إلى أنّ القرار يدفع بعدد كبير إلى مغادرة العمل ، ولا يعود بقدرتنا تقديم خدمات آمنة بما يكفي حسب قولها.

وكان من الأفضل اتّخاذ قرارات أخرى غير إلزاميّة التطعيم في ظلّ نقص اليد العاملة في قطاع الصحّة.

وكان من الممكن على سبيل المثال، أن يُفرض على الممرّضات الخضوع لِاختبارات الكشف عن الفيروس 3 مرّات في الأسبوع حسب قولها.

(راديو كندا/ مع مساهمات بيار ألكساندر بولدوك/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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