كندا: إلزاميّة التطعيم للمسافرين جوّا إلى خارج البلاد

وحدّدت الحكومة بدء العمل بإلزاميةّة التطعيم اعتبارا من 30 تشرين الأوّل أكتوبر الجاري، وتوقّعت الشركات الجويّة أن تنطبق فقط على المسافرين محليّا داخل كندا.

لكنّ الإجراء يذهب أبعد من ذلك، وقد فرضت الحكومة على كلّ المسافرين الذين يعتزمون مغادرة البلاد أن يكونوا قد أكملوا التطعيم ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

تنطبق المتطلّبات المتعلّقة بالتطعيم على كافّة المسافرين في الثانية عشرة وما فوق من العمر، للسفر داخل كندا وعبر الحدود والسفر الدولي انطلاقا من مطار كنديّ كما ورد في بيان صادر عن وزارة النقل الكنديّة.

فرضت الحكومة الكنديّة إجراءات عديدة على المسافرين الواصلين إلى البلاد في إطار جهود التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ الصورة: Getty Images / COLE BURSTON

وأفادت الوزارة في رسالة إلكترونيّة تلقّاها راديو كندا أنّ الإجراء ينطبق على كافّة المسافرين، الكنديّين وغير الكنديّين الذين يريدون مغادرة البلاد انطلاقا من أحد المطارات الكنديّة.

سوف ندعو كلّ المشغّلين إلى تحديد أفضل طريقة للاستفادة من الأدوات المناسبة لتطبيق هذه المتطلّبات على كلّ المسافرين قالت سارة جونستون المتحدّثة باسم وزارة النقل الكنديّة.

وأضافت مشيرة إلى وجود قواعد ومتطلّبات شاملة بالنسبة للمسافرين الواصلين إلى كندا من الخارج.

ومنذ مطلع أيلول سبتمبر، سمحت الحكومة للمسافرين الحاصلين على جرعتَي اللّقاح بدخول كندا، وسمحت بدخول العمّال المؤقّتين والطلّاب الأجانب الذين لم يحصلوا على جرعتَي لقاح تعترف به السلطات الصحيّة الكنديّة، شرط الخضوع للحجر الصحّي 14 يوما والخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس.

ومع دخول الإجراء الجديد حيّز التطبيق، قد يتعذّر على هؤلاء العمّال المؤقّتين والطلّاب الأجانب مغادرة كندا.

وبإمكان المسافرين غير المطعّمين مغادرة البلاد خلال المرحلة الانتقاليّة التي تنتهي في 30 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، شرط تقديم نتيجة سلبيّة لِإختبار كشف عن الفيروس خضعوا له قبل 72 ساعة من موعد السفر.

وتعهّدت وزارة النقل الكنديّة بإعطاء توجيهات جديدة قبل هذا الموعد تتعلّق بالعمّال المؤقّتين غير المطعَّمين والطلّاب الأجانب الذين يعودون على متن رحلة متّصلة إلى كندا.

وأثار الإجراء الذي اتّخذته حكومة جوستان ترودو مخاوف الطلّاب الأجانب والعمّال الأجانب غير المطعَمين.

ونقل راديو كندا عن عدد من الذين تحدّث إليهم قلقهم من عدم القدرة على مغادرة كندا لدى انتهاء رخصة عملهم أو لأسباب عائليّة طارئة.

ويقول الخبير في القانون الدولي في جامعة ماكغيل فرانسوا كريبو إنّه من الممكن منع أحد الأجانب من مغادرة كندا في شروط معيّنة.

ويشكّل هذا الإجراء قيودا على حرّية الأشخاص، لأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينصّ على حقّ كلّ إنسان في مغادرة أيّ بلد، بما فيه بلدُه، كما أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكغيل فرانسوا كريبو.

وأعرب فرانسوا كريبو عن اعتقاده بأنّه سوف يتمّ الطعن بهذا الإجراء سريعا أمام المحاكم، ولن تكون هناك مشكلة قانونيّة في حال تمّ التثبّت من أنّ الإجراء فعّال للتصدّي لِلجائحة.

وأكّدت شركات الطيران التي تحدّث إليها راديو كندا، أنّها تؤيّد إلزاميّة التطعيم، ولكنّها لم تتلقّ بعد أية تفاصيل بشأن تطبيق الإجراء الجديد.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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