كوفيد-19: لا تدابير جديدة في سَسكتشوان رغم ارتفاع عدد الإصابات

وحلّت سسكتشوان في صدارة المقاطعات الكنديّة من حيث معدّل الوفيات بسبب كورونا (نافذة جديدة) خلال الأيّام السبعة الأخيرة حسب الحكومة الفدراليّة.

كما حلّت في الصدارة خلال سبعة أيّام من حيث معدّل حالات كوفيد-19، مباشرة بعد أقاليم الشمال الغربيّة.

وفي حين دعا عدد من الأطبّاء إلى زيادة تدابير الوقاية، قال رئيس الحكومة سكوت مو إنّها سوف تستمرّ على حالها، وإنّ لدى المقاطعة ما يكفي منها.

أغلبيّة سكّان المقاطعة مطعّمون، ولن نفرض تدابير واسعة النطاق على 80 بالمئة من السكّان الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللّقاح سكوت مو رئيس حكومة سَسكتشوان

مركز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في ريجاينا عاصمة سسكتشوان يوفّر الخدمة للسائقين داخل سيّاراتهم الصورة: CBC / Matthew Howard

وطلبت الحكومة من موظّفي الوزارات والمؤسّسات العامّة والوكالات الحكوميّة تقديم دليل تطعيم اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

وفرضت على الذين لا يمكنهم تقديم جواز تطعيم أن يقدّموا نتيجة اختبار سلبيّة عن الفيروس مرّتين أسبوعيّا اعتبارا من الأسبوع الممتدّ من 18 إلى 24 تشرين الأوّل أكتوبر الجاري.

وفرضت تقديم نتيجة اختبارات سلبيّة لدخول المطاعم والمسارح ودور السينما و الكازينوهات والحانات وصالات الرياضة.

وقال سكوت مو إنّ التطعيم هو أفضل وسيلة للتخلّص من تدابير الوقاية من كوفيد-19، وأضاف أنّ وتيرة التطعيم منذ فرض التدابير ، وتوقّع أن تستمرّ في الارتفاع.

وأشار إلى أنّ غير المطعّمين يتسبّبون في ارتفاع عدد حالات الاستشفاء وما ينجم عنه من ضغط على نظام الرعاية الصحيّة في المقاطعة.

وأعلن سكوت مو أنّ مركز عمليّات الطوارئ سيكون مسؤولا عن إدارة الاستجابة الطارئة للجائحة.

ويشارك في رئاسة المركز كلّ من وكالة الصحّة العامّة وسلطات سسكتشوان الصحيّة ووزير الصحّة في المقاطعة كما أوضح رئيس الحكومة سكوت مو.

ويكون المركز اعتبارا من اليوم الخميس، مسؤولا عن العمليّات والتخطيط اللوجستي والإدارة بهدف الاستجابة للحالة الطارئة التي أدّت إليها الجائحة.

ويساعد الإجراء كما قال ، في تحرير الموارد الإداريّة واستخدامها مباشرة لمعالجة المرضى.

الضغط على نظام الرعاية الصحيّة بسبب الموجة الحاليّة من كوفيد-19 يشكّل تحدّيا كبيرا بالنسبة لنا قال رئيس حكومة سَسكتشوان.

وتابع مشيرا إلى التحدّي التنظيمي الكبير، للتأكّد أنّ لدينا الأشخاص المناسبين والتجهيزات والموارد المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب .

وتعاني سسكتشوان من الموجة الرابعة من الفيروس واضطرّت الشهر الماضي إلى إبطاء بعض الخدمات الصحيّة من أجل تحرير الموارد اللازمة لإنشاء وحدات عناية مركّزة إضافيّة.

(سي بي سي/ ديفيد شيلد/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: