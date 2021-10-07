كندا: قمّة طارئة لمهنيّي الصحّة تدعو إلى الإسراع في معالجة أزمة الرعاية الصحيّة

وجاء ذلك عقب قمّة افتراضيّة طارئة عقدتها أمس الأربعاء نحو من 30 منظّمة صحيّة فدراليّة ومحليّة، من بينها الجمعيّة الطبيّة الكنديّة وجمعيّة الممرّضين والممرّضات الكنديّة.

وأكّدت محادثات القمّة حسب الجمعيّتين وجود مستويات عالية من الإرهاق لدى عمّال الصحّة (نافذة جديدة) ومشاكل مزمنة في نقص اليد العاملة وحاجة ملحّة لتدخّل الحكومة ولِلدعم الطويل الأمد.

كان هناك شعور باليأس الليلة الماضية. عمّال الصحّة ليسوا على وشك الإرهاق بل هم مرهقون د. كاترين سمارت رئيسة الجمعيّة الطبيّة الكنديّة

د. كاترين سمارت رئيسة الجمعيّة الطبيّة الكنديّة قالت إنّ عمّال الصحّة مرهَقون الصورة: Radio-Canada / Steve Silva

وقال تيم غيست رئيس جمعيّة الممرّضين والممرّضات الكنديّة إنّ عمّال الصحّة هم في الواجهة منذ نحو سنتين على صدور العناوين الأولى لما بتنا نعرف أنّه كوفيد-19.

وأكّدت د. سمارت أنّ الأزمة الحاليّة في قطاع الرعاية الصحيّة غير مقبولة، ومن الضروري تقديم الدعم لعمّال الصحّة في المناطق الساخنة التي تنتشر فيها حالات مرتفعة من كوفيد-19.

نحتاج لِأن تصغي الحكومة الفدراليّة وحكومات المقاطعات لما يقوله عمّال الصحّة في الخطوط الأماميّة قالت رئيسة الجمعيّة الطبيّة الكنديّة د. كاترين سمارت.

وتابعت تقول إنّه لا يوجد ضوء في نهاية النفق بعد 19 شهرا على جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وتقع على كاهل كلّ المستويات الحكوميّة مسؤوليّة المساعدة في إعادة نظام الرعاية الصحيّة إلى الحياة .

وأكّد تيم غيست رئيس جمعيّة الممرّضات والممرّضين الكنديّة الحاجة إلى حلّ متعدّد الجوانب لمواجهة مشاكل الإرهاق ونقص اليد العاملة الصحيّة ، وتقديم الدعم الطويل الأمد والدعم النفسي المستدام لعمّال الرعاية الصحيّة وتنفيذ طريقة أفضل لجمع البيانات المتعلّقة بفجوات اليد العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة.

وأثنت د. كاترين سمارت من جهتها على الجهود المبذولة حتّى الآن،بما فيها المساعدة التي قدّمها الجيش الكندي.

وأكّدت رئيسة الجمعيّة الطبيّة الكنديّة على ضرورة تذليل عقبات التراخيص المتعلّقة بالاختصاص القضائي عبر المقاطعات، بما يسمح لعمّال الرعاية الصحيّة بالتنقّل بسهولة أكبر بين مقاطعة وأخرى.

وأكّدت على الحاجة إلى خطّة أفضل للمضيّ قدما في إدارة موارد الرعاية الصحيّة، مشيرة إلى أنّه تمّ منذ فترة تدريب عدد قليل جدّا من الأطبّاء .

وتسعى الجمعيّة الطبيّة الكنديّة وسواها من المجموعات الطبيّة للضغط على الحكومة من أجل إنشاء وكالة للقوى العاملة الصحيّة بهدف التخطيط على نحو أفضل للموارد البشريّة الصحيّة حسب ما قالت ليندا سيلاس رئيسة الاتّحاد الكندي لِنقابات الممرّضات والممرّضين في حديث إلى وكالة الصحافة الكنديّة.

وأشار تيم غيست رئيس جمعيّة الممرّضات والممرّضين الكنديّة إلى المناطق الساخنة في ألبرتا، ونقص اليد العاملة الصحيّة في المقاطعة التي تعاني بحدّة من الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال إنّ عمّال الرعاية الصحيّة محبطون للغاية والنظام الصحّي على وشك الانهيار .

سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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