البرتا: دليل الانتخابات البلديّة في كالغاري بِعشر لغات غابت عنها اللغة الفرنسيّة

وقالت شيلا ريسبود رئيسة الجمعيّة في بيان، وهي من سكّان مدينة كالغاري، إنّها تفاجأت عندما تلقّت دليل الانتخابات الذي يتضمّن فقرات مترجمة إلى 10 لغات مختلفة (نافذة جديدة)، وغير مترجَم إلى اللغة الفرنسيّة.

وأرسلت هيئة الانتخابات في كالغاري الدليل الصادر بالانجليزيّة بالبريد إلى الناخبين، ويتضمّن فقرات مترجمة إلى 10 لغات.

والدليل متوفّر كذلك على موقع المدينة الإلكتروني بعدد من اللغات، من بينها الصينيّة المبسّطة والصينيّة التقليديّة، والعربيّة والفارسيّة والكوريّة والفيتناميّة والإسبانيّة و التغالوغ والبنجابيّة والأوردو .

نشرت شيلا ريسبود صورة لدليل الانتخابات في كالغاري تظهر فيها الترجمة إلى عدّة لغات، لم تكن الفرنسيّة من بينها الصورة: Radio-Canada / Capture d'écran / Geoffrey Gaye

إغفال اللغة الفرنسيّة من قبل هيئة الانتخابات في كالغاري مثير للصدمة بالنسبة للناطقين بالفرنسيّة في ألبرتا كما ورد في بيان الجمعيّة الكنديّة الفرنسيّة في ألبرتا (نافذة جديدة) ACFA.

وتابع البيان أنّ إغفال اللغة الفرنسيّة مثير للصدمة بصورة خاصّة لأبناء مدينة كالغاري.

وأفادت هيئة الانتخابات في كالغاري في رسالة إلكترونيّة موجّهة إلى راديو كندا أنّ الانتخابات البلديّة تقع تحت إدارة قانون السلطات المحليّة للانتخابات الذي لا ينصّ على أيّة إجراءات لغويّة للإنتخابات.

إنّها المرّة الأولى التي تقدّم فيها هيئة الانتخابات في كالغاري ترجمات للدليل الانتخابي في الانتخابات البلديّة كما ورد في الرسالة الإلكترونيّة التي تلقّاها راديو كندا.

وتابعت الرسالة أنّ مدينة كالغاري تسعى باستمرار لأن تكون هذه العمليّات والممارسات أكثر شموليّة وعادلة ومنصفة ومتاحة بسهولة للجميع.

وتعهّد فرع البلديّة المسؤول عن تنظيم الانتخابات بتوفير دليل مترجم إلى الفرنسيّة في غضون الأيّام القليلة المقبلة.

وأثار إغفال اللغة الفرنسيّة في ترجمات دليل الانتخاب سخط العديد من الكنديّين الفرنسيّين الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت شيلا ريسبود رئيسة الجمعيّة الكنديّة الفرنسيّة في ألبرتا مجموعة من التغريدات على موقع تويتر قبل تقديم الشكوى، ندّدت فيها بإغفال مدينة كالغاري اللغة الفرنسيّة في ترجمة دليل الإنتخابات.

ونشر بيار فلوش أندرسون أحد سكّان كالغاري الرسالة التي تلقّاها من هيئة الانتخابات في كالغاري، والتي أعربت فيها عن رغبتها في الوصول إلى أكبر عدد من المجموعات التي لا تكون الإنجليزيّة لغتها الأولى.

في معظم الحالات، يعرف الأشخاص الذين يتحدّثون بالفرنسيّة التحدّث بالإنجليزيّة ويكون بإمكانهم بالتالي الحصول على المعلومات التي يتضمّنها الدليل كتبت هيئة الانتخابات في كالغاري في رسالتها.

وأعرب أندرسون عن صدمته لمضمون الرسالة، وقال إنّ المشاركة في الانتخابات تشترط أن تكون مواطنا كنديّا، ومن السخف تجاهل اللغة الرسميّة الأخرى في البلاد حسب قوله.

وردُّ هيئة الانتخابات يعني حسب رأيه إدماج الكنديّين الفرنسيّين في كالغاري، ولا ضرورة للقيام بجهد من أجلهم بما أنّهم يعرفون اللغة الإنجليزيّة.

وندّد إسدراس إنغنزي مدير مركز استقبال المهاجرين الجدد الفرنكفونيّين في كالغاري بالتبرير الذي قدّمته هيئة الانتخابات في رسالتها.

وأشار إلى أنّ أغلبيّة الواصلين حديثا المتحدّثين بالفرنسيّة الذين استقبلهم المركز لا يعرفون اللغة الإنجليزيّة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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