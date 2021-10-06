كوفيد-19: رئيس الحكومة جوستان ترودو يعلن إلزاميّة التطعيم لِموظّفي القطاع العام

وفرضت الحكومة إلزاميّة التطعيم على موظّفي القطاع العام الفدراليّ (نافذة جديدة)، الذين يتعيّن عليهم أن يُكملوا جرعتَي اللّقاح بحلول نهاية تشرين الأوّل أكتوبر الجاري، وإلّا يجبرون على الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر.

كما فرضت الحكومة إلزاميّة التطعيم على كلّ المسافرين جوّا وبحرا و بالقطار اعتبارا من الثلاثين من الشهر الجاري.

وتسعى الحكومة لتعزيز عمليّة التطعيم المتعثّرة، وفرضت لهذه الغاية على موظّفي الإدارة العامّة الأساسيّة وعناصر الشرطة الملكيّة الكنديّة أن يُكملوا التطعيم، أو أن يقدّموا طلبا للحصول على إعفاء لأسباب دينيّة أو طبّيّة.

نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المال الكنديّة كريستيا فريلاند الصورة: Parti libéral du Canada

وتهدف إجراءات الإعفاء للتأكّد من أنّ سياسة التطعيم تراعي قانون حقوق الإنسان في كندا.

ويخضع الحاصلون على إعفاء لاختبارات الكشف السريع عن الفيروس مرّتين في الأسبوع على نفقة الحكومة.

وتنطبق سياسة التطعيم على المتعاقدين مع الحكومة الفدراليّة، ومن بينهم عمّال التنظيفات، ويتعيّن على الجميع أن يكونوا قد حصلوا على جرعتَي اللّقاح المضادّ لمرض كوفيد-19 ليتمكّنوا من دخول المباني الفدراليّة.

ويتعيّن أن يعلن نحو من 270 ألف موظّف يعملون في القطاع العام عن وضع حالة التطعيم الخاصّة بهم في موعد أقصاه 29 تشرين الأوّل أكتوبر الجاري.

وتُمهل الحكومة الموظّفين الذين لم يُكملوا التطعيم أسبوعَين بعد هذا التاريخ ، ويواجه أولئك الذين لم يحصلوا على جرعتَي اللّقاح أو الذين لم يحصلوا على تسوية بموجب قانون حقوق الإنسان إجراءات تأديبيّة قد تكلّفهم في النهاية وظيفتهم حسب ما قال مسؤول رفيع المستوى،وأضاف أنّه لن يحقّ لهم الإفادة من برنامج تعويضات البطالة.

الإجراءات المتعلّقة بالسفر بالإضافة إلى إلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام الفدراليّ هي من بين الأقوى في العالم، لأنّه عندما يتعلّق الأمر بالحفاظ على سلامتِكم وسلامة عائلاتِكم وتجنّب الإغلاق، لا مجال لأنصاف الحلول

رئيس الحكومة جوستان ترودو.

ولن يضطرّ الموظّفون الذين تنطبق عليهم سياسة التطعيم إلى تقديم وثائق تثبت حصولهم على اللّقاح، ويعتمد الأمر على نظام شرف، ويوقّع الموظّف على استمارة تثبت أنّه حصل على جرعتَي اللّقاح.

وسوف يتمّ التدقيق في هذه الاستمارات، وبإمكان الإدارة أن تطلبها من الموظّف حينما تشاء.

ويؤدّي الكذب إلى إجراءات تأديبيّة ، ولن يسلم الموظّف من عواقبه حسب ما قال مسؤول رفيع، وأضاف أنّ بيانا كاذبا من شأنه أن ينتهك ميثاق القيم والأخلاق في القطاع العام، ويؤدّي إلى إنهاء الوظيفة.

واعتبارا من نهاية الشهر الجاري، تبدأ المؤسّسات العامّة وتلك التي تقع تحت التنظيم الفدرالي بتطبيق سياسة التطعيم على موظّفيها.

وتشمل الإجراءات الموظّفين العاملين في قطاعات النقل بالبحر والقطار، والنقل الجوّي وطواقم العمل في المطارات، والمشغّلين البحريّين للسفن الكنديّة.

وسوف يُطلب من مؤسّسات فدراليّة أخرى، مثل سي بي سي/ راديو كندا ومجلسَي العموم والشيوخ ومؤسّسة البريد الكنديّة أن تعكس السياسة نفسها، على أن تقوم بذلك في إطار التوجّهات والسلطة الخاصّة بكلّ منها.

كما يعطي رئيس هيئة الأركان توجيهات مماثلة بشأن التطعيم لكافّة أفراد القوّات المسلّحة.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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