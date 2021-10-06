أونتاريو: مشروعا قانون لمنع التظاهرات ضدّ التلقيح أمام المدارس والمستشفيات

واقترح الحزب الليبرالي في أونتاريو (OLP) والحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو (Ontario NDP) إقامة مناطق آمنة حول دور حضانة الأطفال والمدارس والمستشفيات. ولن يُسمح بأية تظاهرة ضدّ التطعيم أو الإجراءات الصحية الاحترازية داخل دائرة شعاعها 150 متراً حسب مشروع القانون الليبرالي.

وطالب الحزبان بفرض غرامات مالية على المخالفين تتراوح قيمتها بين 5.000 دولار و25.000 دولار.

وقد يواجه الشخص المتهم بارتكاب مخالفة ثالثة عقوبة سجن تصل مدتها إلى ستة أشهر، ودوماً حسب مشروع القانون الليبرالي.

’’ينبغي عدم عرقلة حركة العاملين في شبكة الصحة والمرضى في المستشفيات أو مضايقتهم، يجب ألّا يكونوا هدفاً للمتظاهرين‘‘، قال النائب الليبرالي جون فرايزر.

’’لقد رأينا هذا النوع نفسه من التظاهرات خارج المدارس في أونتاريو. ومع تلقيح الأطفال من سن الخامسة حتى الحادية عشرة الذي ستتمّ الموافقة عليه قريباً، من المعقول الاعتقاد أنّ أحداثاً أُخرى من هذا النوع يمكن أن تحدث (...) يجب علينا توفير الحماية لهم‘‘، أضاف فرايزر.

على الحكومة أن تتحرك، وعلينا أن نكون مستعدين. (مقاطعات) كيبيك وبريتيش كولومبيا وألبرتا إمّا أنها تحرّكت أو أنها تعهّدت بالتحرّك جون فرايزر، نائب ليبرالي في الجمعية التشريعية لأونتاريو عن دائرة جنوب أوتاوا

جون فرايزر، نائب ليبرالي في الجمعية التشريعية لمقاطعة أوتاريو. الصورة: Radio-Canada

وحاول الحزب الديمقراطي الجديد تمرير مشروع قانونه يوم الثلاثاء من خلال اقتراح بالإجماع قبل فترة الأسئلة في الجمعية التشريعية، لكن دون جدوى.

فحكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة دوغ فورد قالت إنها تريد دراسة مشروع القانون قبل أن تقرر بشأنه. وحتى الآن أدان رئيس الحكومة هذا النوع من التظاهرات لكنه أوضح أيضاً أنّ السيطرة عليها تقع على عاتق قوات الشرطة.

واعترض النائبان المستقلان بليندا كاراهاليوس ورومان بابر على الإسراع في اعتماد مشروع قانون الحزب الديمقراطي الجديد.

وسبق لهذيْن النائبيْن أن فُصلا من مجموعة نواب الحزب التقدمي المحافظ بسبب معارضتهما بعض الإجراءات الصحية الهادفة للحد من انتشار جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

يُشار إلى أنه يوجد قانون في أونتاريو يمنع بالفعل التظاهرات على مسافة 150 متراً من عيادات التطعيم في المقاطعة.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)