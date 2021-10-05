وفاة جويس إيشاكوان: "لقاء د ضروري بين السكّان الأصليّين والحكومة " حسب جيهان كامل

وتوفّيت جويس إيشاكوان (37 عاما) وهي أمّ لسبعة أطفال في ظروف غامضة في مستشفى جولييت الكيبيكي في أيلول سبتمبر 2020.

وتعرّضت للإهانة من قبل ممرّضات في المستشفى كما ظهر في شريط فيديو صوّرته إيشاكوان ونشرته على موقع فيسبوك قبل لحظات من وفاتها.

سوف يكون هذا التقرير لقاءً ضروريّا بين مجموعات السكّان الأصليّين والحكومة قالت محقّقة الوفيات جيهان كامل، وأضافت أنّها لا تريد دخول الجدل السياسي، ولا التعليق على القرارات السياسيّة.

ماريا وازيانا إيشاكوان دوبيه إبنة جويس إيشاكوان حضرت المؤتمر الصحفي الذي عقدته محقّقة الوفيات جيهان كامل الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وكرّرت القول إنّ الأحكام المسبقة ساهمت في وفاة جويس إيشاكوان.

وتجنّبت جيهان كامل الحديث عن كلّ ما يتعلّق بقرارات الحكومة والسياسيّين بعدم الاعتراف بوجود عنصريّة ممنهجة.

وأعربت محقّقة الوفيات عن أملها في أن يشكّل تقريرها دعوة للحوار والمصالحة مع مجموعات السكّان الأصليّين.

وأضافت أنّه كان من الممكن تجنّب وفاة إيشاكوان بعد تعرّضها لِسيل من الإهانات، ودعت حكومةَ كيبيك إلى الاعتراف بوجود عنصريّة ممنهجة، وهو ما ترفضه حتّى الآن حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو.

وذكّرت جيهان كامل أنّ مهمّة محقّق الوفيات تقضي بالبحث في مسألة محدّدة ورفع التوصيات بهدف حماية أرواح البشر.

وفي حالة جويس إيشاكوان، كانت هناك عنصريّة ممنهجة كما أكّدت محقّقة الوفيات جيهان كامل.

يساهم النظام في التقليل من شأن هذا النوع من الكلام قالت جيهان كامل، وأشارت إلى أنّ رئيسة الممرّضات طمأنت الممرّضة التي تلفّظت بكلمات مهينة ونابية بحقّ جويس إيشاكوان، بدل أن تعمد إلى طردها فورا من العمل.

لو كانت جويس إيشاكوان بيضاء، هل كانت لا تزال اليوم على قيد الحياة ؟ سأل أحد الصحفيّين، وردّت جيهان كامل بالقول: أعتقد ذلك، نعم .

وتابعت تقول إنّ رؤية عائلة الشابّة جويس إيشاكوان خلال المؤتمر الصحفي أثّرت فيها، وفكّرت في اللحظات الأخيرة التي أمضتها ابنة إيشاكوان مع والدتها قبل وفاة هذه الأخيرة.

وتأثّرت جيهان كامل للغاية كما قالت، لأنّه لا يمكن أن يحدث هذا الأمر في كيبيك في عام 2021، ولا يمكن أن ندَع شخصا يموت لأنّ هذا الشخص يُعتبر في مستوى الحيوان حسب قولها.

وأثّر فيها البعد الإنساني للتحقيق العام والشهادات التي استمعت إليها، وعزمت على إلقاء الضوء على القضيّة كي لا تذهب وفاة الشابة جويس إيشاكوان سدىً .

وأشارت إلى أنّها لمست رغبة في المصالحة مع أبناء محميّة ماناوان للسكّان الأصليّين من شعب أتيكاميك لدى المديرة العامّة الجديدة في المركز الاستشفائي لِمنطقة لانوديير في مدينة جولييت حيث توفّيت جويس إيشاكوان.

ورفعت جيهان كامل 14 توصية في تقريرها، ودعت الحكومة الكيبيكيّة إلى تطبيقها.

وفي طليعة التوصيات، دعت جيهان كامل الحكومة الكيبيكيّة إلى الاعتراف بوجود عنصريّة ممنهجة في المؤسّسات والتعهّد بالمساهمة في القضاء عليها.

كما دعت المركز المتكامل للخدمات الاجتماعيّة والصحيّة في لانوديير إلى ضمان دخول ضابط ارتباط من محميّة ماناوان في المركز والتأكّد من آليّة التعاون بين مستوصف ماناوان وقسم الطوارئ في المركز.

كما دعت نقابة الممرّضات والممرّضين الكيبيكيّة إلى التدقيق في نوعيّة الخدمات التي قدّمتها الممرّضات للشابة جويس إيشاكوان، ومراجعة ممارسات إدماج مرشّحات لممارسة مهنة التمريض في أقسام الطوارئ والمستشفيات في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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