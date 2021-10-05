لا يزال الطلب على المنازل يفوق العرض في فانكوفر لكنّ ارتفاع الأسعار يتباطأ

وأفادت الغرفة في تقريرها الشهري الصادر أمس أنّ مبيعات المساكن الشهر الفائت في كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا وضواحيها كانت أعلى بنسبة 20,8% من معدل مبيعات أيلول (سبتمبر) في السنوات العشر الأخيرة، فيما كان عدد المنازل المعروضة حديثاً للبيع أدنى بـ1,2% من معدّل الشهر المذكور في السنوات العشر الأخيرة.

وكان ما يزيد قليلاً عن 9.000 شقة تمليك (condominiums) ومنزل منفصل (single-detached homes) ومنزل متلاصق متشابه في الشكل (townhomes) على قوائم البيع الشهر الفائت، وأفادت بيانات الغرفة العقارية أنّ 34% من هذه المساكن قد بيعت.

ويقول المحللون إنّ أسعار المساكن ترتفع بشكل عام عندما تكون النسبة المئوية للمبيعات مقارنة بعدد المساكن المعروضة للبيع أعلى من 20%.

بوغاز ’’فولس كريك‘‘ (False Creek) في فانكوفر. الصورة: Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

لكن على الرغم من أن المبيعات كانت قوية الشهر الفائت، لم يكن الضغط على الأسعار شديداً حسب الخبير الاقتصادي في الغرفة العقارية كيث ستيوارت.

فقد أظهر التقرير أنّ السعر المرجعي المركّب لجميع العقارات السكنية في فانكوفر الكبرى اقترب الشهر الماضي من عتبة 1,2 مليون دولار، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 13,8% عن مستواه في أيلول (سبتمبر) 2020، وبنسبة 0,8% فقط عن مستواه في آب (أغسطس) 2021.

وقال ستيوارت إن اتجاهات أسعار المساكن ستختلف استناداً إلى نوع العقار والحيّ الذي يتواجد فيه، وحذّر من أنّ عدد العقارات المعروضة للبيع لا يمكن أن يلبي الطلب، ممّا يؤدي في النهاية إلى ارتفاع في الأسعار.

’’بما أنّ الانتخابات الفدرالية انتهت الآن، نأمل في أن نرى الحكومات على كافة المستويات تعمل مع قطاع البناء لتنظيم عملية عرض أكثر وفرة وتنوعاً لخيارات الإسكان‘‘، كتب ستيوارت في تقرير الغرفة العقارية.

مبانٍ سكنية في وسط فانكوفر. الصورة: Radio-Canada / Kevin Mcintyre-Tor

وبالعودة إلى الأرقام، تجاوز السعر المرجعي للمنزل المنفصل 1,8 مليون دولار الشهر الفائت، أي بزيادة 1,2% عن مستواه في الشهر السابق، آب (أغسطس)، و20,4% عن مستواه في أيلول (سبتمبر) 2020.

وتجاوز معدّل سعر المسكن من فئة المنازل المتلاصقة المتشابهة بأكثر من 10% السعرَ المرجعي المركّب للمساكن من مختلف الفئات ليبلغ الشهر الماضي 963.800 دولار، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 17,5% وارتفاعاً شهرياً بنسبة 1,2%.

أمّا شقق التمليك (الكوندومينيوم) فسجّلت أدنى ارتفاع شهري في الأسعار بين مختلف فئات المساكن وكانت نسبته 0,5%، فبلغ سعرها المرجعي المركّب في أيلول (سبتمبر) الفائت 738,600 دولار، بزيادة 8,4% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت.

(’’سي بي سي‘‘ نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)