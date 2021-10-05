كندا تبقي على دعمها المالي للأردن بالرغم من مضمون وثائق باندورا

فقد تلقى موقع راديو كندا رسالة من وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا جاء فيها أنّ كندا ’’لا تنوي تعليق مساعدتها‘‘ للأردن بعد أن كشفت وثائق باندورا أنّ العاهل الأردني يملك امبراطورية عقارية واسعة حول العالم أُنشئت من خلال شركات وهمية فظلت سرية إلى أن كشفت النقاب عنها المستندات المذكورة.

وتبلغ قيمة المساعدات المالية الكندية المقدّمة للأردن منذ عام 2002 نحو 950 مليون دولار.

وقال مكتب الوزيرة الفدرالية للتنمية الدولية، كارينا غولد، ومكتب زميلتها وزيرة الدخل الوطني، ديان لوبوتيّيه، إنّ الوزيرتيْن غير متوفرتيْن لإعطاء مقابلات.

يُشار إلى أنه في ردّها المكتوب حرصت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية على أن تكون مُطَمْئنة، فقالت إنّ شركاءها ’’ذوي الخبرة‘‘ في مجال المساعدات الدولية، من المنظمات غير الحكومية الكندية والدولية إلى الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ’’أثبتوا أنّ لديهم آليات المراقبة والمساءلة وتخفيف المخاطر المطلوبة لمنع أعمال الاحتيال وإدارتها في سياقات التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية‘‘.

داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال الأردن قرب الحدود السورية. الصورة: Reuters / Alaa Al Sukhni

ويقوم الممثلون الكنديون في الأردن ’’بمراقبة مشاريع المساعدة الإنمائية بانتظام، ويجتمعون بممثلي الحكومة الأردنية والشركاء المكلَّفين بتنفيذ المشاريع، ويؤمّنون التنسيق مع الجهات المانحة الأُخرى‘‘، أضافت وزارة الشؤون العالمية في ردّها.

أرست كندا نظام عناية واجبة متيناً يتضمن مراقبين من أطراف ثالثة وتقييمات خارجية منتظمة للمشاريع ومراجعات للامتثال مقتطف من رسالة وزارة الشؤون العالمية الجوابية إلى راديو كندا

وأضافت الوزارة أنّ الموظفين الكنديين ’’يؤمّنون متابعة تقارير المراقبة ونتائج التقييمات والتدقيقات المالية‘‘.

’’لا يتلقى الديوان الملكي الهاشمي مساعدات مالية ولا يشارك في تخطيط برامج المساعدة الإنمائية ولا في تنفيذها أو مراقبتها‘‘، أضافت الوزارة في ردّها.

وأكّدت الوزارة أنها تضمن وجود ’’أنظمة صارمة للعناية الواجبة وإدارة المخاطر‘‘ تستند إلى ’’آليات متعددة المانحين أو صناديق استئمانية مع شركاء كالبنك الدولي‘‘ عندما تتشارك كندا مع الحكومة الأردنية.

وعلى موقعها الإلكتروني تقدّم وزارة الشؤون العالمية برامج كندا في الأردن كـ’’عناصر أساسية في استراتيجيتها الحكومية الشاملة في الشرق الأوسط‘‘.

وتقدّم كندا، من ضمن جملة أمور، دعماً مالياً للأردن الذي يعتمد على المساعدات الدولية ويستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين.

رجلان يطالعان الصحف المحلية في العاصمة الأردنية عمّان (أرشيف). الصورة: Getty Images / KHALIL MAZRAAWI

يُشار إلى أنّ وثائق باندورا التي نُشرت يوم الأحد تفيد بأنّ الملك عبد الثاني يملك 14 عقاراً تبلغ قيمتها الإجمالية 134 مليون دولار كندي وأنه اشتراها عن طريق ما لا يقلً عن 30 شركة وهمية أنشأها في دول أو أقاليم ذات ضرائب مواتية.

وتقع هذه العقارات الفاخرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن ضمنها قصر من سبع غرف نوم قرب مدينة لوس أنجلوس الأميركية تبلغ قيمته نحو 24 مليون دولار كندي.

من جهته أقرّ القصر الملكي الأردني بامتلاك الملك عبد الله الثاني ’’عدداً من الشقق والمساكن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة‘‘ لكنه ندّد بالادعاءات ’’غير الدقيقة والمشوَّهة والمُبالَغ فيها‘‘ التي كشفتها وثائق باندورا.

’’ثمن هذه الممتلكات وكافة التكاليف المرتبطة بها هي مموَّلة شخصياً من قبل الملك ولم يتم دفع أيّ من هذه النفقات على حساب ميزانية الدولة أو الخزانة‘‘، أضاف القصر الملكي في بيان.

(نقلاً عن تقرير لصوفي هيلين لوبوف على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)