كندا: مخالفو إجراءات الحجر الصحّي تعرّضوا لغرامات ماليّة باستثناء الواصلين إلى كالغاري

كما ألغت الحكومة في آب أغسطس الماضي الحجر الصحّي للمسافرين الأجانب الحاصلين على اللّقاح.

لكنّ سي بي سي نقلت عن مسافرين وصلوا إلى كندا عبر مطار مدينة كالغاري، أنّهم لم يتعرّضوا لغرامة ماليّة رغم مخالفتهم تدابير الحجر الصحّي.

أصدرت السلطات الكنديّة 5538 غرامة بحق مسافرين جوّا انتهكوا قانون الحجر الصحّي الفدرالي الصورة: La Presse canadienne / Frank Gunn

وتقول آنو كولار إنّها أصيبت بالصدمة عندما أدركت مدى سهولة مخالفة الحجر الصحّي بعد عودتها من رحلة إلى هندوراس في 20 حزيران يونيو الماضي.

وتضيف أنّها خرجت من مطار كالغاري في مقاطعة ألبرتا تحت أنظار الشرطة، ولم يسألها أحد أيّ شيء بشأن الحجر الصحّي ولم تتلقّ أيّة غرامة ماليّة فيما بعد.

وتعرّض 5000 مسافر وصلوا جوّا إلى كندا لغرامات ماليّة بسبب عدم التزامهم بالحجر الصحّي، في حين لم يواجه البعض من منتهكي الحجر أيّة عواقب.

لم يكن هناك برنامج يتمّ تنفيذه بشكل عادل بالضرورة على كلّ المستويات حسب قول كارا زويبل مديرة البرنامج الكندي لجمعيّات الحريّات المدنيّة.

ولم تجد سي بي سي أيّ دليل بشأن غرامات ماليّة مرتبطة بالحجر الصحّي تلقّاها مسافرون وصلوا إلى كندا عبر مطار مدينة كالغاري، ووجدت حتّى الآن دليلا بشأن غرامتَين تلقّاهما مسافران وصلا إلى مطار مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك.

وكان بإمكان المسافرين دخول كندا عندما كان الحجر الصحّي مفروضا في الفترة ما بين 22 شباط فبراير و 8 آب أغسطس، عبر مطارات فانكوفر و كالغاري و تورونتو و مونتريال.

ولا يعني عدم إصدار غرامات ماليّة في مطار مدينة كالغاري أنّ جميع المسافرين التزموا بالحجر الصحّي.

وقال 7 مسافرين وصلوا إلى مطار كالغاري إنّهم لم يتعرّضوا لغرامة رغم رفضهم الالتزام بالحجر الصحّي.

وقالت آنو كولار إنّ الأمر كان سهلا للغاية بالنسبة لها، ولم تكن بحاجة لِلحجر الصحّي في فندق لاّنها أكملت التطعيم ضدّ كورونا، وكان بإمكانها تمضية فترة الحجر في منزلها حسب قولها.

وكان من المفترض أن تصل عبر مطار فانكوفر، ولكنّها اختارت مطار كالغاري بعد أن اطّلعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنّ المسافرين الذين رفضوا الحجر الصحّي لم يتعرّضوا لغرامات ماليّة.

وفرضت الحكومة الكنديّة على المسافرين الحجر الصحّي 14 يوما في فندق على نفقتهم الخاصّة بانتظار نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس.

وكان عليهم الانتظار 3 أيّام حتّى صدور نتيجة الاختبار، وبلغت تكلفة الفندق والاختبار في حدّها الأقصى 2000 دولار.

وأفادت وكالة الصحّة العامّة الكنديّة (نافذة جديدة) عن 5538 غرامة ماليّة تلقّاها المسافرون جوّا الذين رفضوا الالتزام بالحجر الصحّي في الفندق، تراوحت قيمتها بين 3000 و 5000 دولار بالإضافة إلى الرسوم.

وتمّ إعطاء 4850 غرامة ماليّة في مطار تورونتو، و 685 غرامة في مطار فانكوفر، والثلاث المتبقّية في مطار مونتريال، ولم يتمّ إعطاء أيّة غرامة في مطار كالغاري.

وأفادت وكالة الإحصاء الكنديّة أنّ 434 210 مسافرا غير أساسي دخلوا كندا عبر الجوّ بين شهرَي آذار مارس وحزيران يونيو، وكانت الفترة الأكثر ازدحاما بالنسبة لبرنامج الحجر الصحّي.

ونقلت سي بي سي عن وكالة الصحّة العامّة أنّ موظّفيها لم يتمكّنوا من العثور على مخالفين لِبرنامج الحجر الصحّي في مطار كالغاري لأنّ مقاطعة ألبرتا لم تعتمد قانون المخالفات الفدراليّ.

وقالت شرطة كالغاري في أيّار مايو الفائت إنّ ليس لديها سلطة مباشرة لِفرض غرامات على منتهكي الحجر الصحّي لأنّ قانون المخالفات الفدراليّ لا ينطبق على مقاطعة ألبرتا.

وأضافت الشرطة أنّ بإمكانها فحسب التحقيق في حال تلقّت شكوى بشأن حصول مخالفة.

وتفيد سي بي سي نقلا عن 5 مسافرين وصلوا إلى مطار مونتريال، أنّهم لم يتلقّوا غرامة ماليّة رغم رفضهم الحجر الصحّي في فندق.

وتقول وكالة الصحّة العامّة الكنديّة إنّ إصدار الغرامات الماليّة في مقاطعة كيبيك هو من صلاحيّة المدّعين العامّين الكيبيكيّين.

وأفاد مكتب مدير الملاحقات الجنائيّة في كيبيك أنّه غير قادر على تقديم بيانات محدّدة حول عدد الغرامات التي صدرت بحقّ المسافرين منتهكي الحجر الصحّي في المقاطعة.

(سي بي سي/ صوفيا هاريس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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