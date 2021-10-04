لوغو يعترف بأنه أخطأ في النقاشات الحامية حول السكان الأصليين

’’أدرك جيداً أنه في الجمعية الوطنية، الأسبوع الماضي، لم نبعث رسالة التعاطف والتضامن التي يتطلبها الوضع منّا. أشمل نفسي في هذا الأمر وأتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقي‘‘، كتب رئيس حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) صباح اليوم على صفحته على موقع ’’فيسبوك‘‘ للتواصل.

وجاء ذلك في بيان نشره لوغو بمناسبة يوم إحياء ذكرى ذكرى النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات والمقتولات الذي يصادف اليوم.

ويحلّ هذا اليوم التأملي بعد مناسبتيْن متصلتيْن بمعاناة السكان الأصليين الأسبوع الماضي.

فيوم الثلاثاء الفائت المصادف 28 أيلول (سبتمبر) كانت الذكرى السنوية الأولى لوفاة الكيبيكية جويس إشاكوان المنتمية للسكان الأصليين في ظروف مضطربة تحت وابل من العبارات المهينة في مستشفى في مدينة جولييت في مقاطعة كيبيك.

ويوم الخميس الفائت المصادف 30 أيلول (سبتمبر) كان اليوم الوطني الأول للحقيقة والمصالحة في كندا وهو يوم تضامن مع ضحايا المدارس الداخلية من السكان الأصليين.

صورة لجويس إشاكوان في إطار تحيط به الزهور موضوعة على طاولة أمام مركز الصداقة للسكان الأصليين في مدينة تروا ريفيير الكيبيكية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاتها. الصورة: Radio-Canada / Jean-François Fortier

’’ما يتطلبه الوضع منّا هو أن نضع الحزبية جانباً لإلقاء الضوء على ما يعيشه السكان الأصليون‘‘، قال لوغو اليوم معترفاً بما حدث الأسبوع الماضي عندما تحوّل إحياء ذكرى وفاة إشاكوان في الجمعية الوطنية إلى مشاحنات وشجارات حزبية.

’’كرئيس حكومة من واجبي أن أكون قدوة (للآخرين). أحاول بصدق أن أقوم بذلك كلّ مرة أتحدث فيها إلى الكيبيكيين‘‘، فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك

لكنّ الوضع قد لا يكون سائراً باتجاه التهدئة. فرئيسة التحقيق العام في وفاة جويس إشاكوان، محقة الوفيات جيهان كامل، قدّمت يوم الجمعة الفائت تقرير تحقيقها الذي قالت فيه إنّ أحد أسباب وفاة المرأة الشابة هو العنصرية الممنهجة (المؤسساتية)، وأوصت الحكومةَ بأن تعترف بوجود هذه العنصرية داخل المؤسسات الكيبيكية وأن تتعهّد بالمساهمة في القضاء عليها.

ومن المقرر أن تعقد كامل مؤتمراً صحفياً غداً الثلاثاء بشأن التوصيات الواردة في تقريرها. ولم تردّ الحكومة بعد على التوصيات بشكل رسمي، لكن من المنتظر أن تردّ غداً.

ويوم الجمعة، عقب تقديم كامل تقريرها، دعا أكبر حزبيْ معارضة في كيبيك، الحزبُ الليبرالي الكيبيكي وحزب التضامن الكيبيكي، حكومةَ لوغو للاعتراف بوجود عنصرية ممنهجة في المقاطعة والتصدي لها.

لكنّ حكومة لوغو، وإن كانت تقرّ بوجود عنصرية في مقاطعة كيبيك، فهي لغاية الآن لا تعتبر أنّ هذه العنصرية ’’ممنهجة‘‘.

زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي، حزب المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية الكيبيكية، دومينيك أنغلاد متحدثة ً في مؤتمر صحفي في مبنى الجمعية في كيبيك العاصمة (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

كما تعرّض لوغو لانتقادات من المعارضة والسكان الأصليين لرفضه جعل ’’اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة‘‘ يوم عطلة رسمية في كيبيك بحجة أنّ المقاطعة ’’بحاجة لمزيدٍ من الإنتاجية‘‘ لا ليوم عطلة رسمية إضافي.

يُشار هنا إلى أنّ اليوم المذكور يوم عطلة فدرالية وأنّ للمقاطعات الخيار في أن تحذو حذو الحكومة الفدرالية أو لا في هذا المجال.

وفي البيان الذي نشره اليوم أكّد لوغو أنّ ملفات السكان الأصليين تشكل أولوية لحكومته.

’’يجب أن نعد ببذل المزيد من الجهود لمكافحة العنف الموجَّه ضدّ النساء من السكان الأصليين. وعلى نطاق أوسع، علينا القيام بالمزيد للتصدي للعنصرية التي لا تزال الأمم الأولى وشعب الإنويت يعانونها‘‘، أضاف لوغو.

’’أنا مقتنع بأنّ الكيبيكيين في غالبيتهم العظمى مستعدّون لمحاربة العنصرية. يجب أن نجعلها مهمة جماعية‘‘، أكّد لوغو.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)