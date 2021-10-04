الحزب الأخضر: ماي تقول إنّ بول لم تتنحّ من القيادة وتطلب منها الإسراع في ذلك

وقالت ماي في رسالة مفتوحة نشرتها أمس صحيفة ’’تورونتو ستار‘‘ اليومية الصادرة في كبرى المدن الكندية إنه على الرغم من عقد بول مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي أعلنت فيه استقالتها من قيادة الحزب فإنّ الاستقالة لم تتمّ فعلاً بعد.

يُذكر أنّ بول أعلنت يوم الاثنين الفائت استقالتها من منصبها كزعيمة للحزب الأخضر، وذلك بعد أسبوع على التمام من موعد الانتخابات الفدرالية العامة التي كان فيها أداء حزبها، وأداؤها كمرشحة أيضاً، ضعيفاً للغاية.

وتقول ماي في رسالتها المفتوحة إنّ بول أبلغت المجلس الفدرالي للحزب الأخضر أنها لم تستقل من منصبها كزعيمة للحزب، وتضيف أنّ بول لم تزل تسيطر على اتصالات الحزب.

وتقول ماي أيضاً إنها تلقت تعليمات صارمة من بول بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام. ولهذا السبب رفضت الزعيمة السابقة للخضر حتى الآن كافة طلبات المقابلات المتعلقة بقيادة بول الحزب، بالرغم من أنّ فريق الزعيمة الحالية انتقدها على صمتها.

وتضيف ماي أنّه في 30 أيلول (سبتمبر)، الذي صادف اليوم الوطني الأول للحقيقة والمصالحة، منعت بول الرئيسةَ الجديدة لحزب الخضر، لورين ريكمانز، التي تنتمي للسكان الأصليين من الإدلاء ببيانٍ باسم الحزب حول المناسبة المذكورة. ورئيس الحزب في كندا هو في العادة غير الزعيم الذي يقود الحزب.

عندئذ قررت ماي أن تكسر صمتها، بالرغم من تعليمات بول لها.

وفي الرسالة المفتوحة تحثّ ماي بول على التخلي عن قيادة الحزب الأخضر في أقرب وقت ممكن من أجل مصلحة الحزب.

رئيسة الحزب الأخضر الكندي أنامي بول خلال تلاوتها بيان استقالتها في 27 أيلول (سبتمبر) 2021 في أحد متنزهات تورونتو. الصورة: La Presse canadienne / Tijana Martin

وتقول ماي إنّ الخضر ’’ليس لديهم وقتٌ يضيعونه‘‘ من أجل إعادة بناء حزبهم بعد النتائج الكارثية للانتخابات الأخيرة وإنّ ادعاءات بول حول السلوك العنصري الذي يُزعم أنها تعرضت له داخل الحزب الأخضر تستحق إجراء تحقيق حسب الأصول.

ويُشار هنا إلى أنّ أنامي بول هي أوّل امرأة سوداء تقود حزباً فدرالياً. وبالإضافة لانتمائها للأقلية السوداء تنتمي لأقلية أُخرى في كندا هي الجالية اليهودية.

وتضيف ماي أنها لا تنوي الاضطلاع بمهام زعيمة مؤقتة للحزب الأخضر بانتظار تنظيم سباق انتخابي آخر على زعامة الحزب.

يُذكر أنّ الحزب الأخضر بقيادة أنامي بول نال في الانتخابات الفدرالية العامة في 20 أيلول (سبتمبر) مقعديْن فقط من أصل 338 مقعداً يتكوّن منها مجلس العموم في أوتاوا، أحدهما المقعد الذي احتفظت به إليزابيث ماي، فيما كان قد حصل على ثلاثة مقاعد في الانتخابات العامة السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بقيادة ماي. وتراجعت نسبة الاقتراع الشعبي للحزب من 6,55% عام 2019 إلى 2,34% في الانتخابات الأخيرة.

وحلّت بول نفسها رابعةً في دائرة ’’وسط تورونتو‘‘ (Toronto Centre) التي ترشحت فيها وحيث لم تنل سوى نحو 8,5% من أصوات المقترعين.

يُشار إلى أنّ اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة هو يوم تضامن مع ضحايا المدارس الداخلية من سكان كندا الأصليين وأحيته كندا للمرة الأولى يوم الخميس الفائت.

(راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)