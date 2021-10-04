عبارات كراهية ضدّ الإسلام في برنامج انتخابي: احتمالات الملاحقة ضئيلة

هذا ما يؤكّده البروفيسور باتريك تايون، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لافال في كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

’’إذا الاستهداف طال معتقَداً ما أو ديانةً ما، يجب أن تكون التعابير فردية وملموسة كي تؤدي إلى شكلٍ من أشكال الإضرار بالسمعة التي تعترف بها المحاكم‘‘، يقول البروفيسور تايون.

ورُفعت الشكوى المشار إليها بعد أن أضاف حزب ’’تحالف المواطنين في كيبيك‘‘ على موقعه الإلكتروني فقرة بعنوان ’’الأسلمة‘‘ شبّه فيها الدين الإسلامي بـ’’السرطان الذي ينمو ببطء‘‘.

وينوي ’’تحالف المواطنين في كيبيك‘‘ الذي يقوده آلان جياسون خوض غمار الانتخابات البلدية في كيبيك العاصمة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعد الانتخابات البلدية العامة في كلّ مقاطعة كيبيك.

’’الإسلام إيديولوجيا وبرنامج سياسي واجتماعي وثقافي يريد تحديد كافة جوانب الحياة. الإسلام يتعارض مع القيم الكيبيكية الأساسية. الإسلام سرطان ينمو ببطء داخل المجتمع الكيبيكي‘‘، يقول حزب ’’تحالف مواطني كيبيك‘‘ على موقعه.

’’تشهد مدينة كيبيك حالياً أسلمةً بطيئة وتدريجية وماكرة. إنّ السيدة ماري جوزيه سافار قرّرت مواصلة ممارسات إدارة (العمدة ريجيس) لابوم في هذا الاتجاه من خلال اختيارها كمرشح في دائرة ’كاب أو ديامان‘ (Cap-aux-Diamants) أحدَ المؤسسين المشاركين للمركز الثقافي الإسلامي في كيبيك (CCIQ)‘‘، يضيف موقع ’’تحالف مواطني كيبيك‘‘.

المرشَّحة لمنصب عمدة مدينة كيبيك، ماري جوزيه سافار (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

وماري جوزيه سافار عضوة في اللجنة التنفيذية في حزب عمدة كيبيك الحالي ريجيس لابوم الذي، بعد أربع ولايات متتالية كعمدة للعاصمة الكيبيكية، قرّر عدم الترشح لولاية جديدة واختارها هي لتخلفه في قيادة حزبه.

وبشكلٍ أكثر تحديداً، يستهدف موقع ’’تحالف مواطني كيبيك‘‘ بكلامه بوفلجة بن عبد الله، المؤسِّس المشارك للمركز الثقافي الإسلامي في كيبيك والمرشح حالياً في دائرة ’’كاب أو ديامان‘‘ عن ’’فريق ماري جوزيه سافار‘‘، الحزب الذي يخلف ’’فريق ريجيس لابوم‘‘.

وحسب البروفيسور تايون، هذا الاستهداف، هنا أيضاً، غير كافٍ ليُعتبَر جريمة كراهية، ’’فالمحكمة العليا تقول إنّ العبارات السامة والقبيحة محمية بشكلٍ أولي. لذا فإنّ انتقاد الأديان وانتقاد مكانة الدين في المجتمع محميّان بمبدأ حرية التعبير‘‘.

ويتابع أستاذ القانون الدستوري في جامعة لافال: ’’لا يهمّ إذا قيل ذلك بلباقة ودبلوماسية، فطالما أنّه لم يحصل في دينامية عنف يستفيد من مبدأ الحماية الذي يكفله الدستور‘‘.

ومع ذلك يلاحظ البروفيسور تايون أنّ هذا الجدال يأتي في سياق انتخابي.

’’في نهاية المطاف تبقى هناك عقوبة سياسية. وتعود للناخبين في كيبيك الكلمة الأخيرة لقبول هذا النوع من الكلام أو التنديد به، وذلك من خلال أصواتهم الانتخابية".

أستاذ القانون الدستوري في جامعة لافال في مدينة كيبيك البروفيسور باتريك تايون متحدثاً إلى راديو كندا (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

من جهتها، علقت لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في مقاطعة كيبيك (CDPDJ (نافذة جديدة)) على ما نشره موقع ’’تحالف مواطني كيبيك‘‘ حول ’’الأسلمة‘‘.

’’أيّ كلام ينطوي على استبعاد قسم من سكان (مقطعة) كيبيك أو وصمهم على أساس الدين أو أيّ سبب آخر منصوص عليه في شرعة الحقوق والحريات هو أمر تأسف له اللجنة ويساهم في تغذية الأحكام المسبَقة والصور النمطية التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز‘‘، تقول لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في مقاطعة كيبيك.

وتلفت اللجنة إلى أنّه يجب توفّر شروط معيّنة لكي تستطيع التحرّك.

’’لكي يتمكن أيّ شخص من تقديم شكوى إلى اللجنة يجب عليه أن يعتقد أنه تعرّض شخصياً للتمييز أو المضايقة على أساس أحد الأسباب الأربعة عشر المنصوص عليها في الشرعة وأنّ هذا الأمر تسبّب بإلحاق ضرر به، كمنعه من ممارسة أحد حقوقه، على سبيل المثال‘‘، تشرح لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في مقاطعة كيبيك.

من جهته لا ينوي بوفلجة بن عبد الله الشروع في أيّ إجراء قانوني ردّاً على ما كتبه موقع ’’تحالف مواطني كيبيك‘‘ حول ’’الأسلمة‘‘.

لكنّ المؤسِّس المشارك للمركز الثقافي الإسلامي في كيبيك يعتبر أنّ مشاعره ’’جُرحت‘‘ ويتوقع من أصحاب العبارات التي أذته أن يعتذروا.

’’إذا لم يرغبوا في الاعتذار فهم أحرار وسيظل الأمر عبئاً على ضمائرهم‘‘، يرى بوفلجة بن عبد الله.

يُذكر أنّ المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك كان هدفاً لهجوم مسلَّح في 29 كانون الثاني (يناير) 2017 أسفر عن سقوط ستة قتلى وعدد من الجرحى في أوساط المصلّين فيه.

(نقلاً عن تقرير لفينسان بيشار على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)