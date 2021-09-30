نوفا سكوشا: اختبارات كشف سريع عن كورونا لذوي تلاميذ الابتدائي

وهذه المجموعات التي يمكن استخدامها في المنزل تسهّل على العائلات إجراء اختبارات الكشف السريع عن الفيروس عندما تظهر أعراضٌ على أطفالهم، قالت وزيرة التربية والطفولة المبكرة في حكومة الحزب التقدمي المُحافظ في نوفا سكوشا، بيكي دروهان.

وأضافت دروهان أنّ إرسال هذه المجموعات يشكّل إجراءً صحياً يضاف إلى الإجراءات المتَّبعة حالياً في المدارس.

وسيتمّ توزيع المجموعات في الأسابيع المقبلة على العائلات التي تريد الحصول عليها، وذلك من خلال المدارس.

وتحتوي كلّ مجموعة على المعدات اللازمة لإجراء أربعة اختبارات. وخصصت الحكومة للمشروع التجريبي 80.000 مجموعة، أي ما يكفي لإجراء 320.000 اختبار.

وأصدر رئيس الخدمات الطبية في نوفا سكوشا الدكتور روبرت سترانغ بياناً قال فيه إنّ المدارس لم تكن مصدراً مهماً لانتشار حالات ’’كوفيد - 19‘‘.

’’لكن من خلال تحسين حصول الأطفال الذين يعانون من أعراض على الاختبار، تتوفر لنا قدرة أفضل على اكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر قبل أن يعرّضوا أشخاصاً آخرين في مدارسهم للفيروس‘‘، أضاف الدكتور سترانغ.

رئيس الخدمات الطبية في نوفا سكوشا، الدكتور روبيرت سترانغ، خلال مؤتمر صحفي في هاليفاكس، عاصمة المقاطعة، في 23 آب (أغسطس) 2021. الصورة: Radio-Canada

وأوصت سلطات الصحة العامة في نوفا سكوشا العائلات باستخدام مجموعات الاختبارات السريعة في إحدى الحالتيْن التاليتيْن: الأولى هي إذا كان الطفل يعاني من أعراض ’’كوفيد - 19‘‘ وكان من الصعب على الأسرة الوصول إلى مكان لإجراء اختبار.

والحالة الثانية هي إذا كان لدى الطفل أحد الأعراض الخفيفة ولا يحتاج بالتالي لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR test) الذي يتمّ تحليله في المختبر، وكان الوالدان أو الأوصياء مرتاحين لإجراء مسحة أنف لطفلهم.

ويمكن استخدام هذه الاختبارات المنزلية على أطفال من عمر ثلاثة أعوام فما فوق ولديهم أعراض خفيفة مشابهة لأعراض وباء ’’كوفيد - 19‘‘.

يُشار إلى أنه لم تتمّ الموافقة بعد في كندا على أيّ لقاح مضاد لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ لمن تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً.

(نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)