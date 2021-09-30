كيبيك: قاعات عروض فنية بملء سعتها ابتداءً من 8 أكتوبر

يُشار إلى أنّ المقاعد في هذه الصالات كانت حتى الآن محدّدة بشكل يضمن تباعداً جسدياً يُعتبر ضرورياً بين الحضور كإجراءٍ للحدّ من انتشار جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وهذا التغيير المعلَن عنه اليوم نابع من التوصيات الجديدة لسلطات الصحة العامة التي تطال قاعات المسرح والسينما والأحداث الرياضية حيث يكون الجمهور في وضعية الجلوس.

وهناك شرطان يجب استيفاؤهما للسماح بهذا التغيير: أن يبرز روّاد هذه الأماكن دليلاً على تلقيهم اللقاح وأن يرتدوا قناع الوجه الواقي طيلة الوقت، لخّص الوزير دوبيه.

’’الارتداء الإلزامي للقناع في هذه الأماكن هو السبيل لنتمكن من ملء قاعاتنا بسعتها القصوى‘‘، كريستيان دوبيه، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبيك

وسيكون بإمكان مواقع التصوير أيضاً استقبال أفراد الجمهور وفقاً للمعايير نفسها التي ستُتَّبع في قاعات العروض الفنية، أوضحت من جهتها وزيرة الثقافة الكيبيكية، ناتالي روا.

وستستفيد أيضاً من هذه الإجراءات التخفيفية المؤتمراتُ والاجتماعات وحفلات التخرج.

قاعة مسرح فارغة. الصورة: Radio-Canada / Richard Marion

وتفيد أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية أنّ حالات تفشي وباء ’’كوفيد - 19‘‘ المسجَّلة في الأنشطة والأحداث التي تطالها التدابير التخفيفية الجديدة تمثل 3% فقط من إجمالي حالات التفشي النشطة في كلّ مقاطعة كيبيك.

ولغاية الآن يُسمح لقاعات العروض الفنية والمدرّجات والملاعب الداخلية، حيث يتمّ تخصيص المقاعد، باستقبال ما يصل إلى 7.500 شخص يتمّ توزيعهم على أقسام مستقلة يضمّ كلّ منها 500 شخص بهدف تجنّب تكاثر الاتصالات بين أفراد الجمهور.

أمّا المرافق الخارجية في الهواء الطلق التي تنظَّم فيها عروض وأحداث أمام جمهور في وضعية الجلوس فبإمكانها لغاية الآن استقبال ما يصل إلى 15.000 شخص يتمّ توزيعهم، هنا ايضاً، على أقسام مستقلة يضمّ كلّ منها 500 شخص.

وفي الساعات الـ24 الأخيرة كانت ثلثا الإصابات الجديدة بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ البالغ عددها 655 حالة في مقاطعة كيبيك لأشخاص لم يتناولوا اللقاح أو تناولوا الجرعة الأولى منه قبل أقل من 14 يوماً، حسب بيانات وزارة الصحة الكيبيكية.

يُشار إلى أنّ 85,4% من الكيبيكيين من عمر 12 عاماً فما فوق يُعتبرون ملقحين بالشكل المناسب وفق معايير سلطات الصحة العامة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)