التصويت على الثقة بجايسن كيني الربيع المقبل

وكان من المقرر إجراء هذا التصويت في خريف عام 2022، لكنّ بعض نواب الحزب خشوا من أن يؤدّي الانتظار حتى ذلك الحين إلى حرمان الحزب من الوقت الكافي للاستعداد للانتخابات العامة المقبلة في ألبرتا.

لكنّ الحزب سيعقد جمعيته العامة السنوية في موعدها المقرَّر أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا.

وكان عدد من نواب المحافظين قد عبّروا عن استيائهم من أداء كيني في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في مؤتمر حزبي ساده التوتّر الأسبوع الماضي. ونقل موقع راديو كندا عن مصادر مطلعة على مناقشات المؤتمر أنه تمّ بالفعل تقديم اقتراح بحجب الثقة عن كيني ثمّ سحبُه.

وتعرّض رئيس حكومة ألبرتا لانتقادات شديدة، من داخل حزبه كما من خارجه، على خلفية إدارته أزمة الجائحة.

يُشار إلى أنّ الموجة الرابعة من الجائحة تضرب ألبرتا بقوة وتهدّد بتقويض نظام الصحة فيها.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ألبرتا في عاصمتها إدمونتون في صورة مأخوذة في فصل الشتاء. الصورة: Radio-Canada / Emilio Avalos

ويسود تباين داخل مجموعة نواب حزب المحافظين المتحد كما في أوساط أعضاء الحزب بشكل عام بين تياريْن: فهناك من يعتبر أنّ حكومة كيني بالغت في الإجراءات التقييدية التي اتخذتها للحدّ من انتشار الجائحة في موجتها الرابعة، فيما يرى آخرون أنّ إجراءات الحكومة جاءت متأخرة وبالتالي لم تؤتِ ثمارها بوجه وباء مستفحل.

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ النائبة عن حزب المحافظين المتحد ليلا أهير، التي تمثّل دائرة ’’تشيسترمير - ستراثمور‘‘، طالبت باستقالة كيني من رئاسة الحكومة.

وكان كيني قد أخرج أهير من حكومته في التعديل الوزاري الذي أجراه في تموز (يوليو) الفائت بعد أن كانت تشغل فيها منصب وزيرة الثقافة والتعددية الثقافية ووضع المرأة.

وقبل يوميْن قالت النائبة عن حزب المحافظين المتحد أنجيلا بيت، التي تمثّل دائرة ’’إيردري إيست‘‘، إنها لم تعد تثق برئيس الحكومة وإنها تعتقد أنّ ناخبي دائرتها هم أيضاً فقدوا ثقتهم به.

طبيبة تعطي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ لامرأة مسنّة. الصورة: getty images/istockphoto / Ridofranz

وبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجدّ المسبب لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ في ألبرتا عند إعداد هذا الخبر 20.306 حالات من أصل 44.385 حالة في كلّ كندا، أي ما نسبته 45,75% من إجمالي عدد في الحالات في البلاد، فيما يشكّل عدد سكان ألبرتا المقدَّر بـ4,44 ملايين نسمة في الربع الثالث من عام 2021 ما نسبته حوالي 11,6% فقط من إجمالي عدد سكان كندا المقدّر بـ38,25 مليون نسمة.

وعلى سبيل المقارنة يبلغ عدد الإصابات النشطة في أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا التي يقطنها 14,83 مليون نسمة، 4.989 حالة.

وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات ويقطنها 8,60 ملايين نسمة، يبلغ عدد الإصابات النشطة 5.894 حالة.

(نقلاً عن تقرير لأودري نوفو على موقع راديو كندا، إعداد وترجمة فادي الهاروني)