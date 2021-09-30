اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة ’’ليس يوم احتفال‘‘

وعلى الرغم من أنّ إحياء الذكرى يشكل خطوةً في الاتجاه الصحيح، فالعديد من السكان الأصليين يُنبّهون إلى أنّه لا يزال هناك الكثير الذي يتعيّن القيام به.

’’أُحبّ هذا اليوم الجديد، لكنه في الوقت نفسه يقلقني‘‘، تقول الكاتبة باتي كراويك، وهي من سكان كندا الأصليين.

وتنتمي كراويك لمجموعة قبائل الأنيشينابي (Anishinaabe - Anichinabés) وتنحدر من أمّة لاك سول (Lac Seul) في شمال غرب مقاطعة أونتاريو.

وترى كراويك أنّ هذا اليوم الوطني الذي تحييه كندا للمرة الأولى هو مبادرة إيجابية لأنه يؤكد، كما يدلّ اسمه، على الحقيقة والمصالحة. ومع ذلك فهي تخشى رؤية ما سيكون عليه مستقبل يوم التأمّل هذا.

’’يميل الناس لرؤية بداية أمرٍ ما كغايةٍ في حد ذاتها. يقولون في أنفسهم ’لدينا الآن هذا اليوم، إذن كلّ شيء هو على ما يرام‘، في حين أنّ الأمر ليس كذلك على الإطلاق‘‘، تشرح كراويك.

من المهم أن ندرك أنّ هذا ليس يوم احتفال. إنه بشكل خاص يومٌ يتيح للسكان الأصليين أن يلتقوا ببعضهم البعض باتي كراويك، كاتبة ومنتجة تدوينات صوتية (بودكاست) عن السكان الأصليين

باتي كراويك، كاتبة ومنتجة تدوينات صوتية عن السكان الأصليين. الصورة: Patty Krawec

وهذا اليوم هو أحد الإجراءات الـ94 التي أوصى باتخاذها تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية الذي نُشر عام 2015. لكن حسب باتي كراويك والعديد من السكان الأصليين، هذا اليوم لا يشكل سوى البداية.

وتشاطر طالبة الدكتوراه في جامعة تورونتو رايلي يسنو باتي كراويك رأيها. وتنتمي يسنو هي الأُخرى لمجموعة قبائل الأنيشينابي وتنحدر من أمّة إيباميتونغ (Eabametoong) في شمال أونتاريو.

’’بالنسبة لي وللعديد من السكان الأصليين، عندما لا تكون هناك أفعال تتبع هذه الأيام الرمزية يكون الأمر مجرّد تذكير بأننا لا نمضي قُدماً وأنّ المظالم مستمرة... وأننا نسمح بحدوث ذلك‘‘، تقول يسنو.

وتتركز بحوث يسنو على المصالحة وحركات السكان الأصليين في كندا وعلى دور الشباب في هذه الحركات.

وترى يسنو أنّ مفهوم المصالحة، الذي كان القصد منه أن يكون مبادرة منبثقة عن رؤية الناجين من المدارس الداخلية للسكان الأصليين، تبنّته منذ ذاك الحين مؤسساتٌ كالحكومة الفدرالية.

الباحثة في شؤون السكان الأصليين رايلي يسنو. الصورة: Riley Yesno

النية الأساسية للمصالحة فُقدت وبات الآن التركيز أكبر بكثير على الرمزية. يمكننا التفكير في تنكيس العلم وفي أيام العطل الرسمية والتماثيل… لكنّ العطلة الوطنية لن توفّر المياه أو البنى التحتية للسكان الأصليين، وهذه أمور ضرورية فعلاً لتحقيق المصالحة رايلي يسنو، طالبة دكتوراه من السكان الأصليين

وهذا ما تشير إليه أيضاً غابرييل فايان، المؤسِّسة المشاركة لمنظمة ’’جمعية الأجيال الـ7‘‘ (Assembly 7 Generations) التي تهدف لدعم جيل الشباب في أوساط السكان الأصليين في كندا.

’’من المحبط للغاية سماع أشخاص يتحدثون عن المصالحة ويرتدون قميصاً برتقالياً (تعبيراً عن التضامن مع السكان الأصليين) في 30 أيلول (سبتمبر) عندما يكون هناك نقص كبير في الدعم الملموس للسكان الأصليين وفي الموارد والتعويضات المخصصة لهم‘‘، تقول فايان.

وترى فايان أنّ ’’الكنديين انتقلوا بسرعة كبيرة جداً إلى المصالحة دون أن يدركوا الحقيقة. وما اكتشاف قبور أطفال السكان الأصليين (في مواقع المدارس الداخلية السابقة) قبل بضعة أشهر سوى البداية‘‘.

’’الصدمات المشتركة بين الأجيال تشرح آثار المدارس الداخلية للسكان الأصليين على الأجيال التي لم تختبر هذه المدارس بشكل مباشر‘‘، تقول فايان التي تعطي أمثلة الإدمان على الكحول أو المواد الأخرى، والأفكار الانتحارية والصعوبات الخطيرة في مجال الصحة العقلية.

وتعتقد فايان أيضاً أنّ على كلّ كندي مسؤولية إيجاد الموارد اللازمة لتثقيف نفسه بشأن قضايا السكان الأصليين.

وكما تقول الكاتبة باتي كراويك، على الكنديين أن يتعلّموا ويتثقّفوا، على الرغم من المصاعب التي يثيرها التعليم في هذا المجال.

يتعيّن على الكنديين البيض أن يتقبّلوا الشعور بالسوء عندما يدرسون تاريخ السكان الأصليين في كندا… ومن جانبهم، يتعيّن على السكان الأصليين أن يجعلوهم يشعرون بهذه المشاعر الصعبة باتي كراويك، كاتبة ومنتجة تدوينات صوتية (بودكاست) عن السكان الأصليين

وتضيف كراويك أنّ ما يلي التعلّم والتثقّف هو العمل.

’’هناك حاجة لبناء علاقات متينة بين السكان الأصليين والكنديين. لا يمكننا العيش معاً دون بناء علاقات تعترف بالسكان الأصليين كشركاء متساوين وليس كشعب حزين ومصدوم يحتاج للإنقاذ‘‘، تقول كراويك.

(نقلاً عن تقرير لأن ماري تريكي، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)