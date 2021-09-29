أوّل شخص متحوَّل جنسياً يتمّ انتخابه في تاريخ نيوفاوندلاند ولابرادور

وكانت هذه المقاطعة الواقعة في أقصى الشرق الكندي على موعد مع انتخابات بلدية أمس.

وفازت رافينكروفت بمنصب مستشارة بلدية في الدائرة الثانية في سانت جونز، عاصمة مقاطعتها، بنيلها 44,2% من أصوات المقترعين وحلولها أولى بين المرشحين.

وسبقت رافينكروفت المستشار البلدي السابق آرت بوديستر الذي حلّ ثانياً، ولكن بعيداً جداً عنها إذ نال 25,0% من الأصوات.

إنها لحظة عملاقة لمجتمع المتحوّلين جنسياً.(...) لم أكن لأصدّق ذلك أبداً قبل سبع سنوات عندما بدأتُ تحوّلي أوفيليا رافينكروفت، أوّل شخص متحوّل جنسياً يفوز في انتخابات في تاريخ نيوفاوندلاند ولابرادور

ورافينكروفت طالبة دكتوراه في علم الموسيقى العرقية (علم موسيقى الشعوب) في جامعة ميموريال في سانت جونز.

راية مثليي الجنس وسائر أفراد ’’مجتمع الميم‘‘. الصورة: Canadian Press

وخلال الحملة الانتخابية قدّمت رافينكروفت شكوى إلى الشرطة الملكية في نيوفاوندلاند ولابرادور بعد أن تعرّضت لمضايقات وتهديدات بالقتل.

وقالت في شكواها إنها تلقت رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية من ’’أقلية صغيرة صاخبة‘‘ على امتداد عدة أشهر.

’’كانت (الرسائل والمكالمات) مركَّزة جداً وواضحة ومؤلمة للغاية بالنسبة لي ولفريقي. لكنّ ردّ فعل المجتمع فاجأني، وهذا ما يعطيني انطباعاً بأنّ مدينتنا ومقاطعتنا لم تعودا تتسامحان مع هذه التصرفات‘‘، تؤكد رافينكروفت.

وعلى الرغم من الأوقات الصعبة في الحملة الانتخابية تأمل رافينكروفت في أن يُشجّع فوزها أشخاصاً آخرين من مثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وسائر أفراد ما يُعرف بـ’’مجتمع الميم‘‘ في مقاطعتها على الترشّح في الانتخابات البلدية والفدرالية وانتخابات المقاطعة المقبلة.

’’من المخيف الانطلاق في السياسة عندما نرى هذا النوع من المعاملة (...)، لكني أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح حيث يمكن (للأشخاص المتحوّلين جنسياً) القيام بحملة انتخابية بأمان‘‘، تضيف رافينكروفت.

وحاولت رافينكروفت أن تصبح مستشارة في الدائرة نفسها التي فازت فيها أمس في سانت جونز في انتخابات فرعية العام الماضي. والآن بعد فوزها تقول إنّ أولوياتها كمسؤولة بلدية منتخبة هي تنظيف أرصفة الشوارع، لاسيما من الثلوج خلال فصل الشتاء، بشكلٍ أفضل وتعزيزُ الحصول على سكن ميسور التكلفة.

(نقلاً عن تقرير لباتريك باتلر على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)