شطب عضوية الممرضة التي أساءت لإشاكوان سنة وعائلة الأخيرة أسفت لعدم صرامة الحكم

وأقرت الممرضة بذنبها أمام المجلس التأديبي للنقابة في التهمتيْن الموجهتيْن إليها، وهما ارتكاب عنف لفظي بحق إشاكوان والإهمال لعدم إجراء التقييم الصحي المطلوب بعد سقوط هذه الأخيرة من سريرها مرتيْن.

وتلقت الممرضة بالتالي عقوبة الشطب المؤقت لمدة سنة واحدة على المخالفة الأولى ومدة ستة أشهر على المخالفة الثانية. وبما أنه يجب قضاء العقوبتيْن بشكل متزامن لن يكون بوسع الممرضة مزاولة عملها مدة سنة واحدة.

وتستند هذه العقوبة إلى توصية مشتركة من مُحامي نقابة الممرضات والممرضين والمتهمة.

وذكر المجلس التأديبي للنقابة في قراره أنه صادق على هذه التوصية ’’معتبراً أنها لا تتعارض مع المصلحة العامة وليس من المحتمل أن تخلّ بإقامة العدل‘‘.

وذكّر المجلس التأديبي بأنّ ’’إقرار المُدّعى عليها بالذنب يتبع أدلة دامغة بالفيديو‘‘ صورتها جويس إشاكوان بنفسها من سريرها في المستشفى.

وأضاف المجلس التأديبي أنه يأمل في أن ’’تتخذ الممرضة الخطوات اللازمة لتغيير سلوكها والقضاء على أحكامها المسبقة‘‘، واعتبر أنه من ’’المقلق‘‘ أنّ الممرضة، رغم اعترافها بالذنب، لا تعي أنّ تعليقاتها كانت تمييزية ضدّ السكان الأصليين.

جويس إشاكوان بريشة الفنانة ماري آف تورجون. الصورة: Marie-Ève Turgeon

يُذكر أنّ إشاكوان توفيت عن 37 عاماً بعد وقت قصير من تصوير نفسها. وبعد بضعة أيام تمّ فصل الممرضة، التي شُطبت عضويتها أمس، من العمل قبل أن تُعيَّن لاحقاً كعاملة صحية في مركز إيواء في منطقة لانوديير.

وخلال وقفة تضامنية مساء أمس في ساحة إميلي غاملين في مونتريال بمناسبة مرور سنة على وفاة إشاكوان قال محامي عائلتها إنها لم ترحّب بخلاصات المجلس التأديبي لنقابة الممرضات والممرضين.

فعائلة إشاكوان ترى أنّه كان على النقابة أن تكون أكثر صرامةً تجاه الممرضة.

كما أعربت العائلة عن أسفها لكون القرار بشطب عضوية الممرضة مدة سنة قد صدر في اليوم نفسه الذي يصادف الذكرى السنوية لوفاة إشاكوان.

السيناتورة ميشيل أوديت خلال مشاركتها مساء أمس في الوقفة التضامنية في مونتريال بمناسبة مرور سنة على وفاة جويس إشاكوان. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وموقف عائلة جويس إشاكوان أيدته عضوة مجلس الشيوخ ميشيل أوديت، وهي من السكان الأصليين أيضاً وشاركت في الوقفة التضامنية في مونتريال.

وأعربت السيناتورة أوديت أمام نحو مئة شخص شاركوا في الوقفة عن أسفها لكون عائلة إشاكوان علمت بخبر شطب عضوية الممرضة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وقالت إنها كانت تفضّل أن تقوم النقابة بالاتصال مباشرة بالعائلة.

ورأت أوديت أنه كان بإمكان نقابة الممرضات والممرضين ’’الانتظار حتى الغد‘‘، أي اليوم، لإعلان قرارها، وأنه كان بإمكانها أيضاً الالتقاء بعائلة إشاكوان لشرح القرار الصادر بحق الممرضة.

من جهته، ولدى سؤاله عن الأمر، رأى الجرّاح ستانلي فولان أنّ قرار النقابة يبعث ’’رسالة إيجابية‘‘. والدكتور فولان من شعب الإنويت من سكان كندا الأصليين وندّد مرّات عديدة بالعنصرية الممنهجة التي يتعرّض بها السكان الأصليون.

’’يجب إظهار أنّ النقابات المهنية جدية وتريد إلغاء التمييز والعنصرية المنهجية في أماكن الرعاية الصحية لدينا‘‘، أضاف الدكتور فولان.

يُشار إلى أنّ تحقيقاً عاماً حول ظروف وفاة جويس إشاكوان جرى أواخر الربيع الفائت برئاسة محقّقة الوفيات جيهان كامل التي منعت نشر هوية الممرضة التي صدر أمس قرار شطب عضويتها من نقابتها مدة سنة. ولم تقدّم كامل تقرير التحقيق بعد.

(نقلاً عن تقرير لإيزابيل مالتيه على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)