طبيب أسرة في أونتاريو متّهم بنشر معلومات خاطئة عن ’’كوفيد - 19‘‘

وأضافت نقابة الأطباء والجراحين في أونتاريو أنّ الدكتور باتريك فيليبس، المقيم في شمال شرق المقاطعة، لم بعد مخوَّلاً إعطاء إعفاءات طبية تتعلق باللقاحات المضادة لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ وبمتطلبات ارتداء قناع الوجه الواقي واختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب للوباء المذكور.

كما منعت النقابة الدكتور فيليبس من وصف هذه الأدوية بهدف معالجة المصابين بـ’’كوفيد - 19‘‘: الإيفرمكتين، وهو عامل مضاد للطفيليات تقول وزارة الصحة الكندية إنه لا ينبغي استخدامه لمعالجة المصابين بـ’’كوفيد - 19‘‘، والفلوفوكسامين، وهو مضاد للاكتئاب، والأتورفاستاتين الذي يُستخدم في المقام الأول للوقاية من أمراض القلب.

وتفيد الملفات العامة للنقابة أنّ المكان الرئيسي الذي يزاول فيه الدكتور فيليبس مهنة الطب هو مستشفى إنغلهارت. وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 45 كيلومتراً جنوب مدينة كيركلاند ليك.

طبيبة تعطي لقاحاً مضاداً لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ لامرأة مسنّة. الصورة: getty images/istockphoto / Ridofranz

ووصفت النقابة الدكتور فيليبس بأنه ’’غير كفؤ‘‘ وذو سلوك ’’مشين ومخزٍ‘‘، وأضافت أنّ المزاعم ضدّه أُحيلت إلى المحكمة التأديبية التابعة لها. ولم يتمّ بعد تحديد موعد لجلسة الاستماع.

وتتعلق هذه المزاعم، جزئياً على الأقل، بتصريحات فيليبس منذ آب (أغسطس) 2020 ولغاية الآن على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتمتّع بحضور كبير، فهناك نحوٌ من 40 ألف مستخدم يتابعونه على موقع ’’تويتر‘‘.

’’وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الإدلاء ببيانات مضلِّلة أو خاطئة أو تحريضية حول اللقاحات ضدّ ’كوفيد - 19‘ والعلاجات لهذا الوباء وتدابير الصحة العامة المتصلة به‘‘، قالت نقابة الأطباء في رسالة بالبريد الإلكتروني.

ففي إحدى المرات، وكان ذلك في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، رسم فيليبس في سلسلة من التغريدات مقارنة بين إجراءات الصحة العامة المتصلة بالوباء وبين معاملة الأشخاص من ذوي الإعاقات في ألمانيا النازية.

كما أنه وصف نظام شهادة اللقاح في أونتاريو الذي دخل حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي بأنه ’’غير شرعي‘‘ وادعى أنه سيتم استخدامه لـ’’حرمان‘‘ الأشخاص غير المحصنين ضدّ الوباء من ’’الرعاية الطبية والطعام والمآوي‘‘.

وقالت النقابة إنّ فيليبس رفض التعاون مع التحقيق بشأن تعليقاته واختار عدم ’’الامتثال لجهودنا العلاجية‘‘.

(من موقع ’’سي بي سي‘‘ ومن موقع راديو كندا الذي أخذ الخبر من وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)