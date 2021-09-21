كوفيد-19: الكمامة إلزاميّة من جديد في مقاطعة نيو برنزويك

وارتفع عدد حالات كوفيد-19 إلى مستوى غير مسبوق، وأفيد عن حالات إصابة في عدد من المدارس و مراكز الرعاية الطويلة الأمد والمستشفيات .

وأفادت د. جنيفر راسل رئيسة الخدمات الطبيّة عن 199 حالة كوفيد-19 يوم الإثنين، من بينها 75 حالة يوم الأحد، ما يُعتبر رقما قياسيّا في هذه المقاطعة الأطلسيّة الواقعة في الشرق الكنديّ.

وكانت هناك في نيو برنزويك حتّى يوم الإثنين 484 حالة نشطة و و23 حالة استشفاء من بينها 14 حالة في وحدات العناية المركّزة.

د. جنيفر راسيل رئيسة الخدمات الطبيّة في نيو برنزويك أشارت إلى ارتفاع عدد حالات الاستشفاء في المقاطعة الصورة: Radio-Canada

ومن بين الذين أصيبوا بالعدوى 152 شخصا لم يُكملوا التطعيم ضدّ كورونا، بمعنى أنّهم لم يتلقّوا جرعتَي اللّقاح.

وقال رئيس الحكومة بلين هيغز إنّ حكومته وافقت على توصيات السلطات الصحيّة التي دعت إلى جعل الكمامة إلزاميّة في الأماكن العامّة المغلقة.

ويتزامن الإجراء مع بداية العمل بجواز التطعيم (نافذة جديدة) في المقاطعة اعتبارا من 22 أيلول سبتمبر الجاري.

ويتعيّن ارتداء الكمامة لدى دخول المطاعم والحانات ومراكز التسلية و المجمّعات التجاريّة ودور العبادة ولدى المشاركة في المهرجانات والأحداث الرياضيّة، والتجمّعات في الداخل بما فيها الأعراس والمآتم والمؤتمرات، ولدى زيارة مراكز الرعاية الطويلة الأمد.

كما يتعيّن ارتداؤها في المصاعد و مداخل الأبنية والممرّات وفي النقل العام.

ويتعرّض المخالفون لغرامة ماليّة كما قال رئيس الحكومة بلين هيغز.

وتنطبق هذه الإجراءات على الأشخاص الذين هم في الثانية عشرة وما فوق من العمر.

ولم يستبعد هيغز فرض المزيد من التدابير في حال استمرّ عدد حالات الاستشفاء في الارتفاع واستقرّ معدّل التطعيم على حاله.

وقال هيغز ردّا على سؤال إنّ أبناء المقاطعة استفادوا من قرار تخفيف الإجراءات الذي أعلنه خلال فصل الصيف.

وأفادت السلطات الصحيّة عن وجود حالات استشفاء في كافّة المناطق الصحيّة ما عدا واحدة.

وأعربت د. جنيفر راسيل رئيسة الخدمات الصحيّة عن قلقها، وأشارت إلى أنّه سيكون من الضروري، في حال استمرّ العدد في الارتفاع، نقل مرضى من مناطق إلى أخرى، أو إلغاء بعض الخدمات على غرار العمليّات الجراحيّة.

وأفيد عن حالات كوفيد-19 في عدد من مدارس المقاطعة، وتمّ نشر عيادة نقّالة لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في إحدى المدارس.

وتلقى 77،8 بالمئة من أبناء نيو برنزويك جرعتَي اللّقاح و تلقّى86،5 بالمئة منهم الجرعة الأولى.

ودعت السلطات كلّ الذين لم يحصلوا بعد على اللّقاح إلى الذهاب إلى عيادات من دون موعد أو حجز موعد لدى إحدى الصيدليّات التي تشارك في برنامج التطعيم.

ويمكن تقديم جواز التطعيم الذي يحصل عليه الأشخاص المطعّمون لدى تلقّيهم اللّقاح، ومن الممكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة الصحّة الإلكتروني MaSantéNB.

وبإمكان الأشخاص الذين حصلوا على اللّقاح خارج المقاطعة تقديم دليل من الإدارة التي أعطتهم اللّقاح.

وسيكون بإمكان أبناء المقاطعة الحصول على رمز الاستجابة السريعة QR على هواتفهم الخليويّة في غضون شهر حسب ما قال رئيس الحكومة بلين هيغز.

وأعطت الحكومة مهلة أمام الشركات والأعمال من أجل أن تتمكّن من التكيّف مع الإجراءات الجديدة.

ويبقى قرار تطعيم الموظّفين بيد الشركات نفسها كما قال بلين هيغز، وبإمكانها أن تكتفي بإلزاميّة الكمامة و إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس على نحو منتظم للموظّفين.

ولكنّ الحكومة تتوقّع، أضاف هيغز، أن يُطلب تطعيم الموظّفين، وبصورة خاصّة أولئك الذين يتعاملون مع الجمهور.

وفرضت نيوبرنزويك على الزوّار الواصلين إلى المقاطعة الذين لم يتلقّوا جرعتَي اللّقاح البقاء في الحجر الصحّي الإلزامي مدّة 14 يوما.

و بإمكانهم إنهاء الحجر في غضون 10 أيّام في حال حصلوا على نتيجة اختبار سلبيّة.

وفرضت الحكومة على كافّة المسافرين الواصلين إلى نيو برنزويك، بمن فيهم أبناء المقاطعة، تسجيل رحلتهم على موقع الحكومة الإلكترونيّ اعتبارا من 21 أيلول سبتمبر الجاري.

وفرضت إلزاميّة التطعيم على كافّة العمّال المجتمعيّين، بمن فيهم العاملون في مراكز الرعاية والملاجئ و ومراكز المعالجة من الإدمان و والأمراض النفسيّة والمجمّعات السكنيّة للبالغين.

وفرضت على الذين يرفضون أخذ اللّقاح ارتداء الكمامة باستمرار والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس بصورة منتظِمة.

راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: