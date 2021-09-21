كندا: الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو يفوز بحكومة أقليّة

وجاءت النتائج على النحو التالي: 156 مقعدا لليبراليّين، و121 مقعدا للمحافظين و 29 مقعدا لِلكتلة الكيبيكيّة و 28 مقعدا للديمقراطيّين الجدد و مقعدان للحزب الأخضر.

وكان رئيس الحكومة والزعيم الليبرالي جوستان ترودو قد أعلن في آب أغسطس عن إجراء الانتخابات، في وقت كانت استطلاعات الرأي تصبّ لصالحه.

لكنّ التأييد تراجع بعد ذلك، وأخذ الكثيرون على ترودو قراره إجراء الانتخابات في وقت دخلت البلاد الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وتجري الانتخابات في كندا في موعد محدّد مرّة كلّ 4 سنوات، وجرت آخر مرّة في 20 أيلول سبتمبر 2019.

وجدّد الناخبون ثقتهم بالحزب الليبرالي، و انتخبوه لولاية ثالثة على رأس السلطة، لأنّه حقّق النجاح في مواجهة الجائحة على صعيد معدّلات الوفيات وحملة التطعيم المتقدّمة في البلاد.

وحلّ حزب المحافظين في المرتبة الثانية، ولم يحقّق زعيمه إرين أوتول طموحه في تولّي السلطة في كندا.

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(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)