كوفيد-19: ارتفاع معدّل التطعيم في سَسكتشوان بعد تشديد تدابير الوقاية

كما قرّرت الحكومة فرض دليل التطعيم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل لدخول المطاعم والحانات ودور السينما والمسارح وصالات الرياضة.

ورغم أنّ البيانات التي تفيد عن ارتفاع معدّل التطعيم محصورة بعدد قليل من الأيّام، إلّا أنّ المؤشّرات الأوليّة تفيد عن تجاوب أبناء المقاطعة الذين كانوا يتردّدون في أخذ اللّقاح أو الذين يتأخّرون في أخذ موعد للحصول عليه.

قرّرت حكومة سسكتشوان فرض دليل التطعيم اعتبارا من مطلع تشرين الأوّل أكتوبر 2021 الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

وفي اليوم الأوّل بعد الإعلان عن فرض جواز التطعيم، فاق عدد الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى من اللّقاح عدد الذين أخذوه في أيّ يوم منذ نهاية شهر تمّوز يوليو الماضي.

وارتفع العدد بوضوح وفق البيانات ولا سيّما عدد الذين أخذوا الجرعة الأولى من اللّقاح منذ نهاية الشهر الماضي.

وخلال نهاية الأسبوع، فاق عدد الذين أخذوا اللّقاح يومي السبت والأحد عدد الذين أخذوه في أيّ يوم منذ 20 حزيران يونيو الفائت.

وتم ّ إعطاء 4522 جرعة لقاح يوم الأحد، ولم يسبق أن أعطت المقاطعة أكثر من 4500 جرعة في يوم واحد منذ 30 تمّوز يوليو، يوم بلغ عدد الجرعات التي تمّ إعطاؤها 5308 جرعات من اللّقاح المضادّ لِمرض كوفيد-19.

وباشرت مقاطعة سِسكتشوان في إعطاء اللّقاح للسكّان منذ أن أصبح متاحا للجمهور، وساهمت عيادات التطعيم، بما فيها عيادة إيفراز Evraz في العاصمة ريجاينا في إعطائه للسكّان.

وفي نيسان أبريل، حلّت سسكتشوان في المرتبة الأولى من بين المقاطعات الكنديّة من حيث عدد اللّقاحات المعطاة بالنسبة لعدد السكّان، وذلك قبل وقت طويل من توافر الجرعات الثانية في المقاطعة.

بالمقابل، تحلّ سسكتشوان حاليّا في مرتبة متأخّرة من حيث عدد الحاصلين على الجرعتَين الأولى والثانية من اللّقاح المضادّ لِكورونا.

وحتّى 11 أيلول سبتمبر، حصل 78،4 بالمئة من أبناء سَسكتشوان على الجرعة الأولى، لتحلّ المقاطعة في المرتبة ما قبل الأخيرة قبل مقاطعة ألبرتا التي حصل 77،5 بالمئة من سكّانها على جرعة واحدة من اللّقاح.

وتراجع الإقبال على التطعيم في سَسكتشوان منذ أن أعلنت الحكومة في 11 تمّوز يوليو تخفيف إجراءات الوقاية الصحيّة.

وتراجع الإقبال بصورة واضحة مقارنة بما كان عليه في بداية حملة التطعيم عندما أصبحت الجرعات الأولى والثانية متوفّرة.

وتراجع الإقبال رغم تأكيد السلطات أنّ التطعيم يشكّل أفضل وسيلة للتصدّي للفيروس.

واعتبارا من مطلع الشهر المقبل، يصبح من الضروري على كلّ من يرغب في دخول بعض الأماكن العامّة تقديم دليل تطعيم أو نتيجة اختبار سلبيّة للفيروس .

ولن يكون دليل التطعيم ضروريّا للحصول على الخدمات الصحيّة أو لِدخول أماكن العبادة والمرافق التي تستضيف أنشطة رياضيّة مجانيّة للهواة، ويُستثنى من الإجراء الأطفال ما دون الثانية عشرة من العمر.

(سي بي سي/ ألكساندر كوُن/ مع مساهمات آدم هانتر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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