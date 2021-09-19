[تقرير] شباب من أصول عربية متطّوعون في الحملة الانتخابية الكندية

هم شباب التعددية العربية في كندا، وهم جزء من فيلق المتطوعين الذين يدعمون حملات الـ2010 مرشحين لانتخابات الغد.

ويشكل الشباب 60٪ من سكان كندا العرب، وفقًا للمعهد العربي الكندي الذي يقع مقره في تورونتو ، والذي يشجع مشاركتهم المدنية بجميع أشكالها ، سواء كانوا مرشحين أو متطوعين.

ناصر حيدر شاب من أصل لبناني لم يصبح مواطنًا كنديًا بعد لكنّه يدير حملة المرشحة الليبرالية جولي دزروفيس في تورنتو في دائرة دافنبورت.

لطالما كان الحي يغلب عليه الطابع البرتغالي ، لكنه شهد زيادة في الجاليتين الإيطالية والبرازيلية. هناك أيضًا زيادة في اللاتينية والجالية المسلمة والعربية ، كما يقول ناصر حيدر.

وتأتي معرفته العميقة بالحي من عمله لمدة عامين في مكتب دائرة جولي دزروفيس، عضو البرلمان عن دافنبورت منذ عام 2015.كما عمل أيضً مستشارًا للشؤون البرلمانية في مكتب وزيرة الصحة الكندية ، باتي هايدو.

والمهام التي يمكن للمتطوع القيام بها متعددة. لدينا الكثير من الأشياء التي يمكن للمتطوعين القيام بها: وضع اللافتات الانتخابية ، وإجراء المكالمات الهاتفية ، واطرق على أبواب الناخبين عبر الدائرة الانتخابية ، كما يوضح الشاب خررّيج المدرسة الأمريكية في الدوحة في قطر والحاصل على شهادة في العلوم السياسية من جامعة تورنتو.

نبحث عن متطوعين بين الأشخاص المنخرطين في السياسة أو الذين لديهم فضول على الأقل لمعرفة كيفية سير النظام السياسي، ويودّون رؤية العمل الهائل الذي يقوم به ممثلوهم كل يوم. ناصر حيدر

والشيء الأكثر أهمية والذي يجب أن يكون راسخًا في ذهن المتطوّع وحتى السياسي المترشّح هو أن نتذكر دائما أن الحملة الانتخابية مثل الماراثون، وأنها ليست سباق سرعة ! ، كما يقول الشاب البالغ من العمر 24 عامًا.

عبد الله العزاوي البالغ من العمر 17 عامًا، متطوع في فريق حملة نديم أكبر، المرشح المحافظ عن دائرة ميلتون في أوناتريو. الصورة: RCI / Samir Bendjafer

متطوّع في سن الـ17

ولد عبد الله العزاوي في بغداد بعد عام من الغزو الأمريكي للعراق. وغادر والداه البلاد إلى الأردن المجاور وهو عامه الأوّل.

وفي عام 2017 ، انتقلت العائلة إلى كندا ، إلى مونتريال بالتحديد حيث التحق الشاب بالمدرسة الفرنسية العامة.

وبعد تجربة في مونتريال ، انتقل أهل العزاوي إلى ميلتون في منطقة تورنتو الكبرى.

والتقى راديو كندا الدولي في هذه المدينة بالشاب الذي تطوّع للحملة الانتخابية للمرشح المحافظ نديم أكبر.

أنا مهتمً بالسياسة منذ أن كنت صغيراً. كان والدي وأصدقاؤه يتحدثون عن السياسة طوال الوقت عندما كان يصطحبني معهم. كنت استمع إليهم وكنت دائما أريد أن أفهم ، كما يقول الشاب الذي يخطط للالتحاق بالدراسات الطبية في الجامعة لاحقًا.

ويضيف أنه ليس لديه ميل سياسي محدّد حتى الآن على الرغم من التطوع مع المحافظين. بصراحة، لم أحسم الأمر بعد ما إذا كنت ليبراليًا ، أو محافظًا ، أو من الحزب الديمقراطي الجديد ما زلت أكتشف مختلف الأيديولوجيات .

وتسمح معرفة الأحزاب من الداخل للشاب بتكوين رأيه الخاص دون أن يبقى في العموميات والصور النمطية المنقولة عن تنظيم سياسي معين.

بعض الناس لديهم مفاهيم خاطئة عن المحافظين. يزعمون، على سبيل المثال، أن المحافظين معادون للإسلام. ومع ذلك فإن مرشح ميلتون هو نفسه مسلم. عبدالله العزاوي

وبالنسبة لهذا الأخير ، فإن الأحزاب السياسية الكندية الرئيسية منفتحة على الآخر وتدعم التعددية.

وعن سؤال عما إذا كان يفكر في خوض إلى السياسة لاحقًا، أجاب أنه يركز على دراسته في الوقت الحالي. إذا حصلت على دعم مجتمعي ، يمكنني الترشح لمنصب ما لاحقًا ، كما يقول عبدالله العزاوي الذي سبق له وأن ترأس جمعية طلابية في مدرسته في الأردن.

سما سلامة وشبكات التواصل الاجتماعي

منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما في عام 2008، يتفق المحلّلون على أن أي حملة انتخابية بدون وسائل التواصل الاجتماعي لا يمنك اعتبارها حملة.

وهنا يبدأ دور سما سلامة كمتطوعة في فريق حملة مرشحة الحزب الديمقراطي الجديد هدى مقبل في دائرة جنوب أوتاوا حيث تدير وسائل التواصل الاجتماعي (انظر المنشور السابق).

وُلدت سما سلامة لأبوين مصريين، وجاءت إلى كندا في سن الرابعة. وأوضحت أن تعاملها مع الحزب الديمقراطي الجديد ليس تقنيًا فقط لأنها تشترك معه في نفس القيم.

الحزب الديمقراطي الجديد هو الحزب الوحيد الذي أجد فيه قيمي. لديه مواقف واضحة من القضية الفلسطينية وكل ما يحدث في الشرق الأوسط في الوقت الذي يتظاهر فيه الليبراليون والمحافظون بأنهم لا يرون شيئًا ، كما توضح الشابة السيدة التي احتفلت بعيد ميلادها العشرين هذا العام.

وتقول أيضًا إن الخدمات التي يريد الحزب الديمقراطي الجديد تقديمها للكنديين، مثل التأمين على الأسنان، هي مواضيع تهمّها كطالبة. وتتابع دراستها في اللسانيات في جامعة أوتاوا.

ويتمثل عملها التطوعي في الإشراف على حسابات مرشّحة الحزب الديمقراطي الجديد على فيسبوك و تويتر حيث تقوم بالإعلان عن نشاطات المرشّحة والرد على التعليقات.

نهجنا في وسائل التواصل الاجتماعي هو تجاهل المتصيدين والتركيز على من يحتاجوننا ويساعدوننا. لا فائدة من الجدال مع المتصيدين على وسائل التواصل الاجتماعي أو الشجار مع أشخاص لديهم آراء مختلفة. سما سلامة

والنصيحة التي تقدمها هذه الأخيرة لمديري وسائل التواصل الاجتماعي للشخصيات السياسية هي تكييف الرسالة حسب جمهور كل منصة رقمية.

فعلى تويتر مثلا، يجب أن تكون الرسالة مختصرة ومؤثّرة. أمّا على فيسبوك، يمكن للمنشورات أن تكون طويلة بغضّ النظر عن المحتوى، كما توضح سما سلامة التي تحمل بطاقة العضوية في الحزب الديمقراطي الجديد.