حكومة كيبيك تعدّ خطّة لسدّ نقص الممرّضات في المقاطعة

وقال وزير المال الكيبيكي إريك جيرار خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس إنّ الأموال الضروريّة لهذه الخطّة متوفّرة لدى الحكومة، وهي مستعدّة لتلبية كلّ طلبات وزارة الصحّة في المقاطعة.

وكان رئيس الحكومة الكيبيكيّة فرانسوا لوغو قد قال بالأمس إنّه مستعدّ لتوفير الأموال اللازمة من أجل إعادة الممرّضات إلى نظام الصحّة.

وزير المال الكيبيكي إريك جيرار قال إنّ الأموال متوفّرة لخطّة توظيف ممرّضات في شبكة الرعاية الصحيّة الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

وأكّد لوغو أنّ حكومته أجرت مفاوضات مثمرة مع النقابات العمّاليّة (نافذة جديدة) بما فيها اتّحاد مهنيّي الصحّة في كيبيك ، وأضافت مكافآت ماليّة مهمّة لنوبات العمل الصعبة التي يصعب ملؤها.

وأوضح لوغو أنّ حكومته بحثت أيضا في مسألة نسبة عدد الممرّضات إلى المرضى، التي من شأنها تحسين ظروف عمل مهنيّات الرعاية الصحيّة.

لكنّ الإجراء لم يكن كافيا، وما زالت المقاطعة تحتاج إلى 4 آلاف ممرّضة.

وأوضح رئيس الحكومة فرانسوا لوغو أنّه يستحيل تأهيل ممرّضات جديدات خلال أشهر قليلة، ولهذا السبب، وضعت الحكومة هذه الخطّة المكلفة والمهمّة لإقناع الممرّضات بالعودة إلى العمل.

وأعرب لوغو عن أمله في أن يتمكّن من الإعلان عن الخطّة الأسبوع المقبل.

وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه الصورة: La Presse canadienne / Paul Chiasson

وقال وزير المال الكيبيكيّ إريك جيرار إنّ تكلفة الخطّة تقدَّر بمئات ملايين الدولارات، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنّ التكلفة مرتبطة بوتيرة توظيف الممرّضات و إن كنّ ممرّضات متقاعدات أو يعملن لدى وكالات خاصّة.

والإجراء مؤقّت حسب وزير المال، ويهدف للتعويض عن نقص الممرّضات اللواتي غادر عدد كبير منهنّ العمل بسبب الظروف الصعبة التي أدّت إليها الجائحة.

ولم يوضح رئيس الحكومة فرانسوا لوغو ولا وزير المال إريك جيرار إلى متى تمتدّ خطّة توظيف الممرّضات.

وقال لوغو إنّ ظروف العمل ستبقى صعبة إلى أن يكون لدى المقاطعة العدد الكافي من الممرّضات، وتوقّع أن تتحسّن الظروف عندما يصبح العدد كافيا.

وحول قراره تعليق عمّال الصحّة غير المطعّمين عن العمل اعتبارا من منتصف تشرين الأوّل أكتوبر، قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو إنّه الحلّ الأقلّ إيلاما.

إن كنتُ مريضا في مستشفى، لن أقبل أن تقترب منّي ممرّضة غير مطعَّمة فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك

وما زال هناك 20 ألف عامل صحّة غير مطعَّمين حسب قول وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه.

وتعهّد بعدم حصول انقطاع في الخدمات، مشيرا إلى إعادة تنظيم خدمات الرعاية الصحيّة.

وتعاني بعض مراكز الرعاية الصحيّة منذ أسابيع من انقطاع الخدمات وتقليصها في عدد من أنحاء مقاطعة كيبيك، وأقفل قسم الطوارئ في مستشفى سوروا في فاليفيلد أبوابه بعد استقالة 6 ممرّضات من العمل ، كما استقال 7 من عمّال الصحّة في مستشفى روبرفال.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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