كندا: مرشّحان من الديمقراطيّ الجديد ينسحبان ويتعهّدان بتعلّم المزيد حول معاداة الساميّة

وقال جورج سول المتحدّث باسم الديمقراطيّين الجدد لسي بي سي إنّ سيدني كولز المرشّحة عن دائرة تورونتو-سان بول في أونتاريو و دان أوسبورن المرشّح عن دائرة كمبرلاند-كولشستر في نوفا سكوشا خرجا من السباق بملء خيارهما، وأضاف أنّ الحزب يدعم هذا الخيار.

وأفادت صحيفة ذي تورونتو ستار التي كانت الأولى في نقل الخبر، أنّ كولز ادّعت في تغريدة على موقع تويتر أنّ إسرائيل مسؤولة بطريقة ما عن جرعاتمفقودة من اللّقاح المضادّ لِكورونا في الولايات المتّحدة خلال فصل الشتاء الماضي.

أعلن مرشّحان عن الحزب الديمقراطي الجديد انسحابهما من الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة الصورة: NPD.ca

واعتذرت سيدني كولز فيما بعد عن نظريّات لا أساس لها بشأن إمدادات اللّقاح مرتبطة بإسرائيل .

وكان المرشّح دان أوسبورن من جهته قد غرّد على موقع الإعلاميّة الأميركيّة الشهيرة أوبرا ونفري عام 2019 متسائلا إن كان معسكر الاعتقال أوشفيتز مكانا حقيقيّا.

وردّ أوسبورن هذا الأسبوع من حساب آخر على موقع تويتر قائلا إنّه لا يتذكّر هذه التغريدة، واعتذر عنها.

أودّ أن أقدّم الاعتذار كتب مرشّح الديمقراطيّ الجديد دان أوسبورن، وأضاف أنّه لا ينبغي أن ننسى دور أوشفيتز وتاريخ الهولوكوست ، وينبغي مواجهة معاداة الساميّة ووضع حدّ لها.

وقال جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد إنّ هذه الرسائل غير مقبولة .

أريد أو أكون واضحا: التعليقات كانت خاطئة بالكامل ولا مكان لها في حزبنا قال جاغميت سينغ خلال لقاء في إطار حملته الانتخابيّة جرى صباح الأربعاء في إسيكس في مقاطعة أونتاريو.

وقال زعيم الحزب الديمقراطيّ الجديد إنّ "الرسائل بالكامل غير مقبولة و تمّ اتّخاذ القرار الصحيح.

(سي بي سي/ كاثارين تيونّي/ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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