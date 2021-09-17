تقرير. الجاليات العربية والانتخابات الكندية : التصويت هو الأهمّ

العنوان : 140 شارع يونغ في تورنتو. الموقع: مقر المعهد العربي الكندي.

على الرغم من أنّ المكان ليس مقرّ حملة انتخابية إلّا أنّ الأجواء داخله تشبه تلك التي تميّز مقرّات الحملات الانتخابية الفيدرالية التي فُتحت العشرات منها في مدينة تورونتو.

جاد التل (نافذة جديدة) وجاسمين الحوامدة، هما على التوالي ، مدير السياسات ومسؤولة الاتصالات في المعهد الكندي العربي، وهي منظمة تأسست عام 2011.

التقى بهما راديو كندا الدولي للحديث حول حملة يلّا فوت كندا (#YallaVoteCanada) في مكتبهما الواقع داخل مساحة عمل مشتركة في وسط المدينة.

وتهدف الحملة التي يديرانها إلى تعزيز أصوات الكنديين من أصل عربي، بما فيهم الشباب. ويتم نشرها في المؤسسات المجتمعية وعلى الشبكات الاجتماعية.

ويقوم المعهد بتوزيع كتيبات توضيحية عن الانتخابات باللغتين الرسميتين في كندا (الإنكليزية والفرنسية) بالإضافة إلى اللغة العربية.

ويمكن لأفراد الجالية التوقيع على تعهّد على موقع المعهد للتصويت يوم الاقتراع ، أو بطريقة مبكرة أو عبر البريد.

وتُنظَّم اجتماعات في حدائق المدينة امتثالًا لتدابير مكافحة جائحة كوفيد-19 حيث يمكن للمشاركين محاكاة عمليات التصويت.

وكان من المقرّر تنظيم اجتماع الأحد الماضي مع مجموعة من أصل سوري للحديث عن الانتخابات. لكنّه أُلغي في اللحظة الأخيرة بسبب الطقس حيث كان الجميع يترقّب عاصفة رعدية فوق تورونتو.

يعيش ما يقرب من مليون شخص من أصل عربي في كندا. وما زلنا ننتظر بيانات التعداد السكاني الأخير لعام 2021 ، كما يقول جاد التل ، مستشهداً بإحصاء السكان لعام 2016.

وتستخدم الحكومة الكندية قائمة دول جامعة الدول العربية لتحديد الأصول العربية في بياناتها.

ويشير مدير السياسة في المعهد الكندي العربي، وهو منظمة تأسست في 2011 ، إلى أن 90٪ من هؤلاء يعيشون في كيبيك وأونتاريو مع نسبة عالية في مقاطعة كيبيك.

ويضيف أنه يتوقع زيادة في الوجود العربي في منطقة تورنتو. فقد استقبلت المدينة أعدادًا كبيرة من اللاجئين من الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.

ولكن المسافة بين الاستقرار في كندا والانخراط في الحياة السياسة أو المجتمع المدني ليست بالقصيرة. وبما أن هؤلاء الأشخاص يأتون من دول تتميز بعجز ديمقراطي ، فليس من السهل عليهم أن يثقوا في النظام السياسي بما في ذلك النظام الكندي.

نعلم جميعًا أن 25٪ من الجالية العربية يتكون من لاجئين. وهم يفتقدون للثقة في النظام السياسي. وتثبت أبحاثنا ذلك. وتشارك حملات مثل يلّا فوت كندا (#YallaVoteCanada) في إعلام الناس بأن لديهم صوتًا وهذا مهم. وكل ما يهمّهم يمكن أن يتحول إلى قضية انتخابية. جاد التل

وعلى عكس ما هو متداول فإنّ الشباب يبدي اهتمامًا للمشاركة في النشاطات المدنية ، بحسب جاد التل.

أطلقت هيئة الانتخابات الكندية حملة على فيسبوك بعدة لغات بما في ذلك العربية لتشجيع الجاليات المختلفة على التصويت في انتخابات 20 أيلول سبتمبر 2021. الصورة: Facebook/Élections Canada / Capture d'écran

ويقول: في عام 2015 ، أظهرت دراسة قامت بها الباحثة بسمة المومني [من جامعة واترلو] بالتعاون مع المعهد العربي الكندي أن الشباب من أصول عربية يرغبون في الانخراط في المجتمع المدني .

ويأسف جاد التل لوجود صور نمطية توحي أن الشباب لا يصوتون. إنهم يريدون المشاركة ولكنهم لا يعرفون دائمًا كيفية القيام بذلك. حملات مثل يلّا فوت كندا (YallaVoteCanada#) توضح لهم كيفية القيام بذلك.

وفي الدورات التدريبية، يشجّع المنظّمون المشاركين على التحدث إلى المرشحين. تحدث إلى مرشحك في دائرتك الانتخابية. اطرح عليه الأسئلة وصوِّت في النهاية على ما هو مهم بالنسبة لك.

ويقول جاد التل أيضًا إنه يشجعهم على التطوع في فرق حملات المرشحين. نحن لا نقترح عليهم مع من يعملون. الشيء المهمّ هو الالتزام المدني.

التمييز

ويذكر العضوان الشابان في المعهد الكندي العربي أنهما أجريا في تموز يوليو الماضي مسحًا عبر الإنترنت لشباب كنديين من أصل عربي لمعرفة اهتماماتهم الأولية.

وجاء التمييز في المرتبة الأولى على قائمة اهتماماتهم ، يليه التوظيف والرعاية الصحية.

وتقول جاسمين الحوامدة إن نتائج هذه الاستطلاعات يتم عرضها على الجهات الحكومية والمسؤولين المنتخبين.

جزء من عملنا هو تحديد احتياجات مجتمعنا ونقلها إلى المسؤولين المنتخبين.

يجد مجتمعنا صعوبة في فهم أن السياسيين يعملون لصالحنا نحن المواطنين. ومن واجبنا أن نشارك مدنيًا ونخبر مسؤولينا المنتخبين عن أولوياتنا. جاسمين الحوامدة