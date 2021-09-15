إيلي دياب وحلم الموجة الأرجوانية في ميسيساغا

ليس هناك ما يشير إلى أن حملة انتخابية فيدرالية جارية في ميسيساغا في يوم السبت 11 أيلول سبتمبر.

فلا توجد لافتة انتخابية مرئية على جادة هورونتاريو الواسعة، والتي ندخل عبرها المدينة آتين من تورونتو عبر الطريق السريع 401.

وكان علينا أن نتوغل في الأحياء السكنية لنجد بعضًا منها مُثبّتًا أمام المنازل.

ويقول إيلي دياب إنّ القوانين في أونتاريو تمنع وضع اللافتات الانتخابية على الطريق العام. ويمكن وضعها على الممتلكات الخاصة أو التجارية إذا سمح أصحابها بذلك. وجاء لقاؤنا به في ساحة سيليبرايشن سكوار بعد الظهر في الذكرى العشرين لهجمات نيويورك.

وفي الصباح في هذه الساحة العمومية، كرّمت المدينة وأهالي ميسيساغا ضحايا العملية الإرهابية .

ويقابل المكان مبنى البلدية وهو محاط بمباني وعمارات سكنية تجعلك تشعر وكأنك في دُبيّ. حتى أن البعض أطلق على المكان اسم المدينة العربية.

فالتعددية الثقافية الكندية واضحة للعيان في هذا المكان مع وجود نساء محجبات وأطفال يلعبون الكرة على العشب ، وعائلات من جنوب آسيا والصينيين ، وذلك من بين أعراق أخرى. و لا يشكّل إيلي دياب استثناءً، فهو من أصل لبناني.

ونظّم هذا الأخير وثلاثة مرشحين من حزب الشعب في كندا تجمّعا انتخابيًّا، وهو الثاني خلال يومين. ويتسابق الأربعة في دوائر تُغطي أجزاء مختلفة من المدينة.

وطغت الشعارات المعروفة لحزب الشعب الكندي عل هذا التجمّع : رفض جواز التطعيم ، استنكار إجراءات الغلق ورفض كل ما يأتي من زعيم الحزب الليبرالي ، جوستان ترودو.

أقام مرشحو حزب الشعب في كندا في الدوائر الانتخابية الأربع لميسيساغا تجمّعًا انتخابيًّ في ساحة سيليرايشن سكوير. الصورة: RCI / Samir Bendjafer

ويكنّ إيلي دياب إعجابّا لا حدود له بهذا المنشق عن حزب المحافظين الكندي والذي أسس حزب الشعب في كندا في عام 2018.

لقد شاركت في العديد من التجمعات الحزبية واستمعت إلى ماكسيم [بيرنييه] وبصراحة لدي شعور بأنه ليس صادقّا فحسب، بل إنه ذكي للغاية. لدينا نوعان من القادة في كندا: ذوو الشخصيات الجذابة والأذكياء. إيلي دياب

التحديات

وبالنسبة لإيلي دياب الذي هاجر إلى في سن المراهقة مع أمّه وأبيه أتيًا من لبنان، فإن السؤال الوحيد الي يجب أن يطرحه على نفسه كل ناخب من الـ81.000 المسجّلين في دائرة ميسيساغا ستنر ودوائر أخرى هو : هل تريد أن تعيش في مجتمع الحرية أم مجتمع الغلق ؟ ورفض هذا المهندس الاستشاري في صناعة السيارات أن يقول ما إذا كان قد حصل على لقاح كوفيد-19 أم لا.ووفقًا لاستطلاع لمؤسسة فوروم ريسرتش (Forum Research) صدريوم الأحد الماضي، لم يحصل 62٪ من الذين صوّتوا لحزب الشعب في كندا على لقاح كوفيد-19. وبالمقارنة فإنّ 17٪ فقط من الكنديين لم يتلقّوا أي لقاح.وعبّر إيلي دياب عن سخطه من جواز التطعيم الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 أيلول سبتمبر في أونتاريو. ويقول: جواز التطعيم يدخلنا في مجتمع المراقبة .

تقع ساحة سيليبرايشن سكوير في وسط مدينة ميسيساغا أمام مقرّ البلدية. الصورة: RCI / Samir Bendjafer

ووفقًا للاستطلاع ذاته، فإن 84٪ من الذين صوّتوا لحزب الشعب في كندا يعارضون جواز التطعيم. وفي المقابل، فإنّ 42٪ فقط من المحافظين و25٪ من الخضر و20٪ من الكتلة الكيبيكية و11٪ من الديمقراطيين الجدد و 5٪ من الناخبين الليبراليين يعارضونه.

ورفض إيلي دياب أن يُفصح عمّا إذا كان يؤيد التطعيم أم يعارضه. ويقول إنه مع الموافقة المستنيرة. فالأمر متروك للفرد لاتخاذ قراره بناءً على المعلومات والعلوم. فإذا كنتُ أرغب في الحصول على اللقاح أو تطعيم أطفالي ، فأنا بحاجة إلى تثقيف نفسي حول هذا الموضوع والمقارنة بين المخاطر والفوائد.

ويقول إنه يخشى الاستبداد الطبي الذي ينتشر في كندا.

اسأل الناس الذين فرّوا من الدول الشيوعية. لديّ الكثير من الجيران من بولندا أو من يوغوسلافيا السابقة. سيقولون لك أن كل العلامات موجودة. سنبدأ بجواز التطعيم وستأتي بعده أمور أخرى ولن يتوقّف الأمر أبدًا.

وحين لاحظ شكوكي، نفى إيلي دياب أن يكون من أتباع نظرية المؤامرة وقال أرني العلم الذي يثبت أن ما أقوله نابع من نظرية المؤامرة. أنا مستعدّ لطرح أفكاري ومناقشتها مع أي شخص يجادل بالعلم..

وخلال حديثنا ، وصل أنصار آخرون من حزب الشعب في كندا مع عائلاتهم للمشاركة في التجمّع.

في الوقت نفسه، ظهرت مجموعة من المراهقين من أصول عربية جاؤوا للعب في ساحة سيليبرايشن سكوار. وبدأوا يمزحون و هذا استغلال للأطفال! في إشارة منهم للأطفال الذين كانوا يرافقون أهلهم و هم يحملون لافتات حزب الشعب في كندا.

جاء جوزيف وماري دياب لدعم ابن عمهما إيلي دياب، مرشح حزب الشعب في كندا لانتخابات أيلول20 سبتمبر 2021. الصورة: RCI / Samir Bendjafer

و حضر التجمّع اثنان من أبناء عم إيلي دياب وهما ماري وجوزيف دياب اللذان أكّدا لي أنّهما تعرّفا على حزب الشعب في كندا عن طريق إيلي. وهم أيضًا يرفضون اللقاح جملة وتفصيلّا، كما يقولان.

تقف الشرعة الكندية للحقوق والحريات إلى جانبنا. كل ما يُقال عن الجائحة هو دعاية. أولئك الذين صنعوا هذا الفيروس يجبروننا على أخذ لقاحهم. إنها الدكتاتورية. ماري دياب

ويؤكد الزوجان أنهما كانا دائمًا يصوّتان لليبراليين ، لكن أفكار حزب الشعب في كندا أقنعتنا، خاصة فيما يتعلق بالتطعيم ، كما يضيف جوزيف دياب.

الإسلاموفوبيا والعنصرية

واقتربت من طابور أمام عربة طعام على جانب ساحة سيليبرايشن سكوار يديرها مهاجر فلسطيني. وتحدّثت مع ربّ أسرة شاب من أصل سوداني يعيش في كندا لمدة 23 عامًا فضّل عدم الكشف عن هويته وقال لي إنّ ماكسيم بيرنييه [ مؤسس الحزب] يتّسم بالاسلاموفوبيا وهو معاد للإسلام ولديه مفاهيم خاطئة عن المسلمين. أعتقد أن حزبه هامشي.

وبالنسبة لهذا المهندس ، لا يوجد أساس علمي لما يقوله أنصار الشعب في كندا عن التطعيم.

حينها، حاول رجل وامرأة من حزب إيلي دياب كانا يستمعان لحديثنا إلى التدخل وشرح أفكار حزبهم. لكن الشاب لم يرغب في الجدال معهم وذهب آخذا طعامه إلى أبنائه وزوجته التي كانت تنتظره في الجهة المقابلة.

وقالت المرأة المنتمية لحزب الشعب في كندا :نحن نناضل من أجل الحرية من أجل أبنائه وهو يصفنا بالعنصرية. أنا نفسي منحدرة من أصول آسيوية.

تَرشَّح إيلي دياب في ميسيساغا-سنتر وهي الدائرة الانتخابية التي يمثّلها وزير النقل الليبرالي عمر الغبرة منذ عام 2015. الصورة: RCI / Samir Bendjafer

وفي وسط الساحة، أوضح لي زوجان لاجئان سوريان من مدينة أورانجفيل التي تبعد حوالي ستين كيلومترًا من ميسيساغا أنهما يحبان المجيء إلى هنا لأن أطفالهما يمكنهم اللعب بكل أمان و "لا نتعرض لقرص البعوض ، كما أصرّت الزوجة.

وذكرت لي عائلة علي المسلمة أنّها جاءت إلى كندا فغي عام 2015 بكفالة من كنيسة محلية. وكانت تقيم في مدينة درعا التي انطلقت منها الحرب الأهلية في سوريا.

وحين سألت الزوجين إذا كان يعرفان من هو الحزب الذي ينظّم التجم، قالا لي إنّه حزب المحافظين.

ورغم أنّهما لم يحصلا بعد على الجنسية الكندية، إلّا أنّهما يؤكّدان ميلهما للحزب الليبرالي الذي كان رواء فتح أبواب كندا أمام اللاجئين السوريين.

ثمّ عدتُ إلى إيلي دياب وقلت له إنّ حزبه غير معروف في المجتمع. حينها، بدأ في لوم وسائل الإعلام. ألوم وسائل الإعلام التي حينما تتكلّم عن استطلاعات الرأي مثلا تضعنا دائما في خانة ‘آخر’. الجميع مذكور بالاسم : الليبراليون والمحافظون والديمقراطيون الجدد وحتى حزب الخضر والكتلة الكيبيكية إلّا نحن. إنّهم غير منصفين في حقّنا وفي حقّ المواطنين. وسائل الإعلام غير منصفة حينما يتعلق الأمر بحزب الشعب في كندا.

وفي نهاية لقائنا ، أظهر لي إيلي دياب بفخر مقطع فيديو حيث يقوم أحد المواطنين بحذف لافتة حملة مرشحة حزب المحافظين كاثي ينغ جاو واستبدالها بعلامة إيلي دياب.