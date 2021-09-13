أونتاريو: نوعيّة الهواء في المدارس متفاوتة مع استئناف التعليم الحضوري

وفي أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد، استأنف التلاميذ الدراسة حضوريّا منذ الأسبوع الماضي.

وتحتاج مدارس المقاطعة إلى تصليحات في العمق (نافذة جديدة)، تقارب تكلفتها المتراكمة 17 مليار دولار، وتشكّل مدارس مدينة تورونتو أكثر من 25 بالمئة منها.

وتسلّط سي بي سي الضوء في تقاريرها على أوضاع المدارس والإهمال الحاصل فيها، وتنقل رأي عدد من الخبراء في أنظمة التهوية التي جرى تحديثها في المدارس.

ستيفن ليتشيه وزير التربية في أونتاريو الصورة: Radio-Canada

وتبلغ تكلفة الإصلاح 3،7 مليار دولار في المجلس المدرسيّ في تورونتو، الذي أشار إلى وجود 314 مشروعا قيد التنفيذ تشمل تحديث برامج التهوية واستبدال القديمة منها فضلا عن تصليح نوافذ المدارس.

وقد أنفقت حكومة دوغ فورد 600 مليون دولار العام الماضي لتحسين أنظمة التهوية في مدارس المقاطعة.

ويقول ستيفن ليتشيه وزير التربية في أونتاريو في حديث إلى سي بي سي، إنّه تمّ إنفاق الجزء الأكبر من الأموال على تحسين هيكليّة التهوية، وتمّ تركيب 70 ألف جهاز تنقية الهواء مزوّدة بِفيلتر HEPA من الدرجة الطبيّة في الغرف المدرسيّة.

وأكّد الوزير ليتشيه أنّ الأجهزة الجديدة أحدثت فرقا هائلا في نوعيّة الهواء في مدارس المقاطعة.

وأضاف أنّ مواصفات الأجهزة الجديدة تفوق توجيهات وزارة التربية التي تدعو إلى نشر الأجهزة في المدارس التي ليس لديها تهوية ميكانيكيّة.

وهناك 3 أنواع من التهوية في المدارس، الميكانيكيّة والنصف ميكانيكيّة والتهوية الطبيعيّة التي تتمّ بالاستناد إلى فتح النوافذ.

وتستخدم التهوية الميكانيكيّة مراوح وأنظمة HVAC لإدخال الهواء من الخارج إلى الأماكن المغلقة وإخراج الهواء الملوّث منها.

ولدى العديد من المدارس أنظمة تهوية نصف ميكانيكيّة نظرا لأنّه تمّت إضافة أجنحة جديدة إلى الأبنية القديمة فيها.

وتدعو سلطات المقاطعة هذه المدارس إلى استخدام أفضل أنواع منقّيات الهواء وتغييرها باستمرار ومعايَرة الأجهزة لضمان تنقية الهواء على أفضل وجه وتشغيل أنظمة التهوية قبل ساعتين من موعد دخول غرف الدراسة وبعد ساعتين من مغادرتها.

ودعت وزارة التربية كافّة المجالس الدراسيّة في أونتاريو إلى أن تنشر على موقعها الإلكترونيّ نوع التهوية وعدد فلتر الهواء HEPA التي لديها.

ويقول المجلس المدرسيّ في تورونتو إنّ منقّيات الهواء HEPA إنّ ضجيجها مزعج، ومن الممكن تشغيلها بسرعة عالية في الصباح وتخفيف السرعة فيما بعد من أجل خفض الضجيج.

وفي تورونتو 99 مدرسة على الأقلّ لا تملك أنظمة تهوية ميكانيكيّة وتعتمد على فتح النوافذ لتنقية الهواء في غرف الصفّ.

ويتحدّث كولين فورنيس أخصّائي مراقبة الأوبئة عن عدم مساواة في أنظمة التهوية في مدارس المدينة، وكان ينبغي التدقيق خلال الصيف في كلّ واحدة من غرف المدارس ومعرفة احتياجاتها، لضمان مقاربة فعّالة وعادلة فيها.

(سي بي سي/ كيتي سوايرز و أنجيلا كينغ/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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