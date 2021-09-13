كندا: جواز التطعيم يطرح تحدّيات على غير المطعّمين ورافضي اللّقاح

وهناك ملايين الكنديّين الذين لم يأخذوا بعد اللّقاح المضادّ لكورونا لأسباب مختلفة (نافذة جديدة)، وأفادت وكالة الإحصاء الكنديّة في تمّوز يوليو الماضي أنّ 6 ملايين كندي لم يتلقّوا جرعة من اللّقاح، في وقت يحذّر الخبراء من ضرورة توسيع نطاق المطعّمين لتجنّب انتشار العدوى بكثرة مع حلول فصل الخريف.

ستيف جوردنز أستاذ علم النفس في جامعة تورونتو يعرب عن أمله في أن يدفع جواز التطعيم بالمعارضين إلى أخذ اللّقاح الصورة: (University of Toronto)

وهناك الكثيرون في كندا ممّن يعارضون اللّقاح والذين يعتبرون أنّ إلزاميّة التطعيم تنتهك حريّتهم.

ويقول عالم النفس في جامعة تورونتو ستيف جوردنز إنّ غير المطعّمين، وبخاصّة أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة معارضي اللّقاح لاحظوا أنّ شبكاتهم الاجتماعيّة مشذّبة على نحو كبير .

وشعروا أيضا أنّهم منبوذين، وأنّ نسبة كبيرة من السكّان لا يفهمونَهم، وسوف يصعب العيش في هكذا مكان كما قال عالم النفس ستيف جوردنز.

وسوف يزداد شوق معارضي اللّقاح إلى أماكن الراحة والأنشطة التي كانوا يشاركون فيها بحريّة وسهولة بعد أن فرضت عدّة مقاطعات جواز التطعيم حسب جوردنز.

لن يكون معارضو اللّقاح مرتاحين لكونهم مواطنين من الدرجة الثانية قال عالم النفس ستيف جوردنز، الذي يراهن على أنّ الأمر سيدفع بالكثيرين منهم إلى أخذ اللّقاح.

ومن الضروري أن نكون ممتنّين لأولئك الذي قرّروا أخذ اللّقاح بعد معارضته ، وعلينا أن نتجنّب الشماتة كما قال جوردنز.

بالمقابل، يتابع عالم النفس في جامعة تورونتو ستيف جوردنز، سوف يتعيّن على أولئك الذين لم يتلقّوا اللّقاح أن يروا جواز التطعيم على أنّه تمديد لِلإغلاق الذي فرضته السلطات للتصدّي للجائحة، والحياة ليست عادلة إلى حدّ ما حسب رأيه.

لورا كريمغور أخصّائيّة علم السلوك والمؤسِّسة المشارِكة لمجموعة ستراتيجيك باياس الاستشاريّة تتحدّث عن المتردّدين في أخذ اللّقاح المضادّ لفيروس كورونا المستجدّ.

وترى أنّه قد يكون من المفيد لهم إجراء تحليل لِتكلفة التطعيم وفوائده بالاستناد إلى مصادر وبيانات علميّة موثوقة.

وتعرب عن أملها في أن يأخذوا جانب التطعيم نتيجة هذا التحليل، وتؤكّد أنّه يعود إلى كلّ شخص أن يختار ما هو مناسب له.

وتدعو أخصّائيّة علم السلوك لورا كريمغور القادة السياسيّين إلى التفكير في السماح بمجموعة أوسع من الاستثناءات الطبيّة بشأن اللّقاح.

سوف يكون هناك دوما أشخاص غير قادرين على الامتثال، قالت كريمغور، وتقييد حرّيتهم يطرح إشكاليّة حسب رأيها.

ولا ينبغي أن نترك لغير المطعّمين أن يديروا برنامج جواز التطعيم، و يتعيّن علينا أن نجد طريقنا كمجتمع قالت لورا كريغمور، وأكّدت أنّه لا يمكن ترك الأمر على عاتق أولئك الذين يرفضون اللّقاح.

(سي بي سي/ بريسيلا كي سون هوانغ/ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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