كيبيك: قطاع الدفيئات الزراعيّة نحو المزيد من التوسّع

ويقول إريك دوبيه الرئيس والمدير العام لدى شركة الدفيئات الزراعيّة تندرا إنّه بلغ المرحلة الثالثة من توسيع نطاق عمل الشركة، وزيادة مساحة الدفيئات من 17 إلى 28 هكتارا.

ويعرب عن تفاؤله بقدرة كيبيك على زيادة إنتاجها من الخضار التي تستورد الكثير منها من مقاطعة أونتاريو ومن حول العالم.

إريك دوبيه صاحب شركة تندرا للدفيئات الزراعيّة يعمل على تنويع الإنتاج الصورة: Radio-Canada

وبدأت شركة تندرا العمل عام 2016 في مدينة سان جان سور ريشوليو الكيبيكيّة، وأصبحت تشكّل 85 بالمئة من إنتاج الخيار في كيبيك.

وتنتج شركة تندرا 100 مليون خيارة من عدّة أصناف سنويّا.

وراهن أصحاب الشركة على تقنيات ذات مردود مرتفع، وحصلوا على قطعة أرض من الشركة الحرجيّة ريزولو Résolu المجاورة لِتندرا.

وتستخدم تندرا المياه الساخنة التي تنتجها توربينات شركة ريزولو لتدفئة جزء من الدفيئات.

وسيكون بإمكانها في وقت قريب التقاط الكربون الذي تنتجه شركة كرافت للمعجّنات، ومعالجته وضخّه في الدفيئات لتعزيز عمليّة البناء الضوئي ونموّ النباتات،كما تسعى شركة تندرا للتنويع وقد أضافت اللوبياء الصفراء إلى منتجاتِها.

وأثارت جائحة كوفيد-19 قلق المنتجين الزراعيّين الذين تخوّفوا من نقص في شبكة التموين، ما ولّد رغبة في زيادة مساحة الإنتاج من 120 إلى 240 هكتارا.

وتقول كارولين فراديه نائبة الرئيس التنفيذّيّة للمبيعات وتنمية الإنتاج لدى تندرا إنّ الشركة تجري اختبارات محليّة وبدأت بتوزيع اللوبياء الصفراء على عدد من المحلّات.

أندريه غوسلان أستاذ البستنة في جامعة لافال رافق ولادة كبريات شركات الدفيئات الزراعيّة في كيبيك الصورة: Radio-Canada

وتودّ تندرا التأكّد عندما تبدأ بالإنتاج على نطاق واسع من أنّها قادرة على تقديم منتجات عالية الجودة.

وقد أعلنت حكومة فرانسوا لوغو الكيبيكيّة قبل نحو سنة عن مساعدة بقيمة 90 مليون دولار لتحديث الدفيئات الزراعيّة، الصغيرة منها والكبيرة على حدّ سواء.

ومن المتوقّع أن توفّر 40 بالمئة من تكلفة الطاقة الكهربائيّة في المشاريع التي تبلغ استثماراتها 3 ملايين دولار وما فوق.

وتعتزم زيادة 200 خطّ كهرباء توفّر تيّارا ثلاثيّ الطور لعدد أكبر من المنتجين الزراعيّين.

ويستفيد أصحاب الدفيئات من تعرفة مخفَضة للطاقة الكهربائيّة من أجل إضاءة الدفيئات وتدفئتها.

ويقول أندريه غوسلان أستاذ البستنة في جامعة لافال الذي رافق ولادة قطاع الدفيئات منذ ثمانينات القرن الماضي، إنّ ثمّة حاجة لهذه التسهيلات.

وغوسلان هو الشريك المؤسّس لشركة دفيئات سان لوران، المشهورة بإنتاج أحد أصناف البندورة "الطماطم ) العالية الجودة، وينتج أيضا الثمار الصغيرة.

ويؤكّد أنّ الدعم الحكومي يساعد الشركات الكبرى وأيضا الصغيرة التي ترغب في التوسّع.

ويؤكّد على أهميّة خفض تعرفة الطاقة الكهربائيّة على مدى 8 سنوات، لا سيّما أنّ الإضاءة الاصطناعية التي تحتاجها الشركات طوال 12 شهرا مكلفة.

ويصبح بإمكان شركات الدفيئة الكيبيكيّة منافسة كبريات شركات الدفيئات في الولايات المتّحدة.

ويقول سيلفان تيرو صاحب شركة هيدرو سير إنّه يعمل في الزراعة المائيّة، وينتج الخسّ منذ نحو 30 عاما.

ويستفيد من برنامج الدعم المالي الذي قدّمته حكومة كيبيك، الذي تمكّن بفضله من شراء دفيئات سابقة لزراعة البندورة وتحويلها للزراعية المائيّة.

كما اشترى دفيئات أخرى للزراعة العضويّة تنتج الفلفل والخيار، ويرغب في التنويع، وسوف يباشر في إنتاج البندورة العضويّة وأعشاب الطبخ.

وتمثّل منتجات شركات الدفيئات الزراعيّة الكيبيكيّة 30 بالمئة من استهلاك المقاطعة.

والفرصة سانحة أمام المنتجين لتطوير المزيد من المنتجات وتطوير الزراعة العضويّة كما تقول صوفي بيرّو الرئيسة والمديرة العامّة للجمعيّة الكيبيكيّة لتوزيع الخضار والفاكهة، وتضيف أنّ قطاع الزراعة العضويّة ارتفع بنسبة 19 بالمئة بالنسبة للخضار والفاكهة لدى تجّار التجزئة.

(راديو كندا/ تقرير فرانس بودوان ولوك ريوم/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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