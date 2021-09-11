ردود فعل حول أسئلة بشأن كيبيك كانت مطروحة في مناظرة زعماء الأحزاب الفدراليّة

وألحّت شاشي كورل، رئيسة معهد أنغوس ريد في الأسئلة التي طرحتها خلال المناظرة باللّغة الإنجليزيّة على إيف فرانسوا بلانشيه، زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة الفدرالي، بشأن القانون 21 المتعلّق بعلمانيّة الدولة في كيبيك، والقانون 96 حول اللّغة الفرنسيّة في المقاطعة.

أنت تنفي أن يكون لدى كيبيك مشاكل مع العنصريّة، وتدافع عن القانون 21 الذي يهمّش الأقليّات الدينيّة والأقليّات الناطقة بالإنجليزيّة وتلك الناطقة بغير الإنجليزيّة والفرنسيّة قالت شاشي كورل متوجّهة إلى بلانشيه.

إيف فرانسوا بلانشيه زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّةالفدراليّ الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

وتابعت تقول إنّ كيبيك مجتمع مميّز في نظر من هم خارج المقاطعة وسألت لماذا يؤيّد بلانشيه هذه القوانين التمييزيّة في المقاطعة.

"من السخرية الادّعاء أنّ حماية اللّغة الفرنسيّة هي تمييز وعنصريّة (نافذة جديدة)" قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو.

وأضاف أنّه لن يعتذر بالتأكيد لدفاعه عن اللغة والقيم والسلطات الكيبيكيّة، بل من واجبه كرئيس حكومة أن يدافع عنها.

وأعرب لوغو عن أمله في أن تعترف لجنة مناظرات زعماء الأحزاب، التي نظّمت المناظرتَين بالفرنسيّة والإنجليزيّة، أنّ السؤال الذي طرحته مديرة النقاش كان خطأ وطالب بالاعتذار.

وكان بودّ لوغو لو سمح نهج المناظرة بذلك كما قال، أن يتدخّل زعماء الأحزاب للقول إنّ السؤال الذي طرحته كورل لا معنى له.

وقال زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو إنّ السؤال حول قانون علمانيّة الدولة في كيبيك هجومي للغاية .

وأضاف أنّه ليس شخصيّا مع قانون علمانيّة الدولة ، ولكنّه من الخطأ الإيحاء بأنّ الكيبيكيّين عنصريّون. (نافذة جديدة)

وتابع الزعيم الليبرالي جوستان ترودو مشيرا إلى أنّ المزيد من الجهود ضروريّة لمواجهة العنصريّة الممهنجة في في كافّة أنحاء البلاد، ولكنّ السؤال لم يكن مقبولا ولا مناسبا.

وأجاب ترودو ردّا على سؤال إنّه لم يردّ خلال المناظرة لأنّه لم يكن من المناسب مقاطعة مديرة المناظرة.

وغرّد زعيم المحافظين إرين أوتول على موقع تويتر قائلا إنّ الكيبيكيّين ليسوا عنصريّين.

الكيبيكيّون ليسوا عنصريّين. أرفض فرضيّة السؤال الذي طُرح في المناظرة كتب أوتول على موقع تويتر، وكرّر تعهّده بعم تحدّي القوانين التي تمّ التوقيع عليها في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان).

ووصف يان لافرونيير، وزير شؤون السكّان الأصليّين في حكومة كيبيك مناظرة الزعماء الفدراليّين بأنّها مخيّبة للآمال ورأى أنّ هذا النوع من الأسئلة يفتقر إلى الحياد.

واعتبر فانسان ماريسال النائب عن حزب التضامن الكيبيكي أنّ محاكمة النوايا التي جرت خلال المناظرة غير مقبولة.

( راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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