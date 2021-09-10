أونتاريو: خفض عدد مراكز الاقتراع في تورونتو الكبرى بسبب جائحة كورونا

فقد تمّ خفض عدد مراكز الاقتراع في منطقة تورنتو الكبرى بأكثر من النصف (نافذة جديدة) مقارنة بما كانت عليه خلال الانتخابات الأخيرة عام 2019 .

وأفادت هيئة الانتخابات الكنديّة أنّها واجهت صعوبة في إيجاد مراكز اقتراع كبيرة المساحة بما يكفي لضمان التباعد الجسدي بين الناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع.

و أثار الأمر قلق عدد من الناخبين والنشطاء السياسيّين الذين تخوّفوا بشأن الوصول العادل إلى مراكز الاقتراع في 20 أيلول سبتمبر.

ستيفان بيرو المدير العام لهيئة الانتخابات الكنديّة قال إنّ الجائحة فرضت تغييرا في طريقة الإعداد للانتخابات الصورة: La Presse canadienne / Fred Chartrand

وفي وسط تورونتو التي انتخبت عام 2019 الليبراليّة مارسي إيان،تراجع عدد مراكز الاقتراع بنسية 84 بالمئة من 91 إلى 15 مركزا، وشهدت دوائر انتخابيّة أخرى تراجع مراكز الاقتراع فيها إلى النصف، من بينها كينغ-فون و إيتوبيكو و ميسيسوغا-مالتون وسواها.

ويقول مايكل غوليلمين رئيس جمعيّة حزب المحافظين في دائرة كينغ-فون الانتخابيّة إنّ خفض عدد مراكز الاقتراع سبّب الارتباك لدى بعض السكّان الذين سوف يضطرّون للانتقال إلى مراكز أخرى تبعد عن منازلهم نحو 20 دقيقة بالسيّارة.

ويقول شون مارشال الذي يقيم في وسط تورونتو و المؤسّس المشارك لحركة واك تورونتو Walk Toronto للدفاع عن المشاة، إنّه سيضطرّ للسير مسافة 20 دقيقة للوصول إلى أقرب مركز اقتراع، مقارنة بعشر دقائق في العادة.

وأكّد على حقّ الكنديّين في التصويت، وأضاف أنّ البعض قد يحجمون عن ممارسة هذا الحقّ إن كان عليهم أن يقطعوا مسافة أطول و يمضوا وقتا أطول لبلوغ مركز الاقتراع.

وأقرّ دوغالد مودسلي المتحدّث باسم هيئة الانتخابات الكنديّة بوجود عدد أقلّ من مراكز الاقتراع، وعزا السبب إلى جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأشار إلى أنّ الهيئة أعطت الأولويّة لمراكز اقتراع تضمن التباعد الجسدي، حرصا منها على ضمان بيئة آمنة للناخبين.

وكانت النتيجة أنّ عدد مراكز الاقتراع تراجع لصالح مراكز أقلّ ولكن بمساحات أوسع تتّسع لعدد أكبر من مكاتب التصويت.

كما أنّه تمّ التراجع عن بعض مراكز الاقتراع التي تمّت الموافقة عليها، من بينها مدارس وكنائس ومراكز مجتمعيّة.

وحرصت هيئة الانتخابات الكنديّة كما قال المتحدّث باسمها دوغالد مودسلي على إطلاع الناخبين على كلّ البدائل المتوفّرة أمامهم في يوم التصويت والتصويت المبكّر و عبر البريد.

وقال ستيفن بيرو المدير العام لهيئة الانتخابات في آب أغسطس الماضي إنّ الهيئة تتوقّع أن يصوّت 5 ملايين شخص عبر البريد.

وتلقّت الهيئة حتّى الآن 726453 طلبا للتصويت عبر البريد، من بينها أكثر بقليل من 100 ألف طلب في منطقة تورونتو الكبرى.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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