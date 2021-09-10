أونتاريو لن تعتمد يوم عطلة رسميّا لضحايا المدارس الداخليّة للسكّان الأصليّين

وأفاد كورتيس ليندسي، الملحق الإعلامي لوزير شؤون السكّان الأصليّين في حكومة أونتاريو غريغ ريكفورد أنّ أونتاريو تتعاون مع شركاء من السكّان الأصليّين وناجين من المدارس الداخليّة وعائلات متأثّرة بها ليتمّ إحياء اليوم الوطني باحترام، كما يجري في يوم الذكرى .

زهور و شموع أمام مدرسة كاملوبس الداخليّة السابقة حيث تمّ اكتشاف رفات 25 طفلا من أبناء السكّان الأصليّين الصورة: Radio-Canada / Alex Lamic

ولم يعط ليندسي أيّة تفاصيل إضافيّة، واكتفى بالقول إنّ بإمكان أصحاب الأعمال الذين يرغبون بذلك، اعتبار الثلاثين من أيلول سبتمبر يوم عطلة.

وحاليّا، تنطبق أيّام العطلة على الموظّفين الفدراليّين والعمّال الخاضعين لقانون العمل الكندي ومن بينهم موظّفو المصارف ومؤسّسة البريد الكنديّة.

وأعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو أنّ اختيار الثلاثين من سبتمبر يوما وطنيّا للحقيقة والمصالحة يهدف لتكريم ضحايا المدارس الداخليّة واحترامهم، وتحيّة الناجين منها.

ويهدف اليوم الوطني حسب الحكومة الكنديّة، إلى تشجيع الكنديّين على الإطّلاع على تاريخ البلاد والحقائق الحاليّة والتفكير فيها، وتكريم الناجين وعائلاتهم ومجتمعاتهم، بناء على التوصيات التي رفعتها لجنة الحقيقة والمصالحة.

وأنشأت الحكومة الكنديّة اللجنة للتحقيق في سوء المعاملة التي تعرّض لها نحو من 150 ألف طفل من أبناء السكّان الأصليّين منذ سبعينات القرن التاسع عشر حتّى تسعينات القرن العشرين في 30 مدرسة داخليّة إلزاميّة موزّعة عبر انحاء مندا.

وقال الحزب الديمقراطي الجديد المحلّي في أونتاريو إنّه سيعلن 30 أيلول سبتمبر يوم عطلة وطنيّا في المقاطعة في حال فوزه في الانتخابات.

وقالت زعيمة الحزب أدريا هورفاث إنّه من الضروري لأبناء المقاطعة أن يكون 30 أيلول سبتمبر يوم عطلة لمواصلة العمل الصعب وتحقيق المصالحة مع السكّان الأصليّين.

وقال مايك شراينر زعيم الحزب الأخضر المحلّي في أونتاريو إنّه من المؤسف ألّا تعلن حكومة دوغ فورد اليوم الوطني للمصالحة، مشيرا إلى الإرث المؤلم الذي تركته المدارس الداخليّة، والذي نتذكّره كلّما اكتشفنا مقابر تعود لأشخاص مجهولين من أبناء السكّان الأصليّين .

واختلفت مواقف المقاطعات الكنديّة من إعلان اليوم الوطني، ورفضت إعلانه كلّ من أونتاريو وكيبيك .

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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