الصين تفرض غرامة ماليّة على "كندا غوس" لصناعة المعاطف الشتويّة الفاخرة

وتأخذ الهيئة المنظِّمة الصينيّة على الشركة الكنديّة التي يقع مقرّها في مدينة تورونتو ما ورد في دعايات كاذبة من أنّها تستخدم في صناعة المعاطف ريش الأوزّ الأفخم والأكثر دفئا.

وقرّرت الهيئة المنظِّمة بناء على ذلك فرض غرامة بقيمة 450 ألف يوان، أي ما يعادل 88202 دولار كنديّ.

ونُشرت تفاصيل الغرامة في الجريدة الرسميّة الصينيّة، وأوردت أنّ حشوة المعاطف الرئيسيّة هي من ريش البطّ العادي، في حين يباع المعطف على أساس أنّه مصنوع من ريش ذي جودة عالية.

أحد مصانع شركة كندا غوس في تورونتو الصورة: Nathan Denette/CBC

وتتساءل الصحيفة الرسميّة إن كان المعطف المصنوع من ريش الأوزّ الكندي يباع لأنّه دافئ أم أنّه ضريبة على حاصل الذكاء.

وقالت شركة كندا غوس في رسالة إلكترونيّة موجّهة إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة ،إنّ خطأ تقنيّاً على موقع أحد الشركاء هو وراء هذا اللّغط حول المواد المستخدمة في صناعة المعاطف.

وتمّ تحديد خطأ مماثل في وقت سابق من العام الحالي على منصّة البيع الإلكتروني Tmall، وتمّ تصحيحه بسرعة كما ورد في رسالة كندا غوس .

و يُعتبر Tmall، الشريك في منطقة آسيا الهادي، واحدا من أهمّ منصّات البيع الإلكتروني بالنسبة للمستهلكين الصينيّين.

وتراجع سهم شركة كندا غوس 5،6 بالمئة في بورصة تورونتو،وبلغ سعره 48،17 دولارا، وفقد 13 بالمئة من قيمته خلال شهر.

وتسود العلاقات بين كندا والصين حالة من التوتّر منذ أن اعتقلت السلطات الكنديّة مينغ وانتشو المديرة الماليّة لدى عملاق الاتّصالات هواوي.

وقد اعتقلتها السلطات الكنديّة في مطار فانكوفر في كانون الأوّل ديسمبر 2018 بناء على طلب السلطات الأميركيّة التي تتّهمها باللجوء إلى الاحتيال للالتفاف على العقوبات الأميركيّة المفروضة على إيران.

واعتقلت الصين بعد أيّام قليلة الكنديّين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ.

وتقول جيا وانغ مديرة المعهد الصيني في جامعة ألبرتا إنّ العلاقات بين البلدين تمرّ بأسوأ مرحلة.

ومن المبالغة حسب قولها، الحديث عن رابط بين الوضع الجيوسياسي والغرامة على شركة كندا غوس.

لكنّ اعتقال مايكل سبافور ومايكل كوفريغ هو أفضل دليل على تردّي العلاقات بين البلدين حسب جيا وانغ مديرة معهد الصين في جامعة ألبرتا.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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