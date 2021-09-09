حكومة نوفا سكوشا تفرض دليل التطعيم اعتبارا من تشرين الأوّل أكتوبر

وقال د. روبرت سترانغ رئيس الخدمات الطبيّة في نوفا سكوشا إنّ دليل التطعيم يجنّب عودة الإغلاق (نافذة جديدة) لأنّ ما من أحد يريد العودة إليه.

ويخوّل دليل التطعيم حامله دخول المطاعم والحانات ودور السينما والمسارح وصالات الرياضة والأنشطة التي تضمّ عددا كبيرا من الأشخاص، والتي تشكّل بيئة مواتية لانتشار عدوى كوفيد-19 كما قال د. سترانغ.

رئيس حكومة نوفا سكوشا تيم هيوستن قال إنّ 72 بالمئة من سكّان المقاطعة حصلوا على جرعتَي اللّقاح الصورة: Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

ولم تتحدّث حكومة تيم هيوستن عن جواز تطعيم ، بل عن دليل التطعيم، ولن تفرضه على الأطفال في الحادية عشرة وما دون من العمر، الذين سيكون بإمكانهم المشاركة في هذه الأنشطة.

وأثار دليل التطعيم الجدل في المقاطعات التي فرضته على سكّانها، بين الحفاظ على الخصوصيّة والحريّة الشخصيّة من جهة و الصحّة العامّة من الجهة الأخرى.

ولكنّه ليس من فرق بين جواز التطعيم ودليل التطعيم الذي أعلنت عنه حكومة نوفا سكوشا.

إنّها سياسة تساعد على ضمان أمن السكّان قال رئيس الحكومة المحليّة تيم هيوستن، ولهذا السبب أطلقت عليها الحكومة تسمية سياسة دليل التطعيم حسب قوله.

وقال رئيس الخدمات الطبيّة د. روبرت سترانغ إنّ سكّان المقاطعة يستخدمون دليل التطعيم من خلال التطبيق الإلكتروني CanImmunize،عبر شاشة الهاتف الخليوي أو من خلال طبع نسخة ورقيّة منه، بانتظار أن تنتهي السلطات من تطوير منصّة إلكترونيّة خاصّة .

وتحذو نوفا سكوشا حذو بعض المقاطعات التي فرضت جواز التطعيم وبعضها الآخر التي تعمل على تطوير جواز تطعيم خاص بها.

وفرضت كيبيك و بريتيش كولومبيا ومانيتوبا جواز تطعيم ، وتعمل مقاطعتا جزيرة برنس إدوارد و نيوفاوندلاند ولابرادور على تطويره، في حين قال بلين هيغز رئيس حكومة نيو برنزويك الأسبوع الماضي إنّه ليس في نيّته فرض جواز التطعيم طالما أنّ أوضاع الجائحة مستقرّة في مقاطعته.

وتدخل نوفا سكوشا المرحلة الخامسة من خطّة إعادة فتح الاقتصاد في 10 أيلول سبتمبر الجاري.

ومن المتوقّع أن يكون 75 بالمئة من السكّان قد أكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19 في هذا التاريخ ، وقال رئيس الحكومة تيم هيوستن إنّ 72 بالمئة منهم قد تلقّوا الجرعتَين حتّى أمس الأربعاء.

(سي بي سي/ ريتشارد وودبوري/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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