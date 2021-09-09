زعماء الأحزاب الفدراليّة: مناظرة انتهت واستعداد للأخرى

وجاءت المناظرة بعد 25 يوما على انطلاق الحملة الانتخابيّة (نافذة جديدة)، وأمكن لكلّ واحد من الزعماء التعبير عن موقفه والدفاع عن برنامج حزبه من قضايا البيئة و إلزاميّة التطعيم ودور الحضانة والهويّة والنهوض بالاقتصاد والانتخابات الفدراليّة التشريعيّة المبكّرة.

زعيم الليبراليّين جوستان ترودو (إلى اليمين) وزعيم المحافظين إرين أوتول الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

وتعرّض زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو لانتقاد زعماء الأحزاب الأربعة الأخرى بسبب إعلانه عن انتخابات تشريعيّة مبكّرة في حين تواجه البلاد جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وتميّز النقاش بالحدّة عندما ردّ ترودو على زعيم الكتلة الكيبيكيّة الانفصاليّة إيف فرانسوا بلانشيه.

فقد اعتبر بلانشيه أنّ الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) هي الوحيدة التي تتحدّث باسم كيبيك والكيبيكيّين، ما أثار حفيظة جوستان ترودو الذي ذكّر بلانشيه بأنّه، أي ترودو، كيبيكيّ فخور .

أنت تنسى دوما أنّي كيبيكيّ فخور، كنت دوما كيبيكيّا، وسأبقى دوما كيبيكيّا، وأنا هنا لِإبداء رأيي قال الزعيم الليبرالي جوستان ترودو.وحول موضوع السكّان الأصليّين والهويّة والثقافة ، قال 4 من الزعماء، باستثناء زعيم المحافظين، إنّهم يؤيّدن إضافة لغات السكّان الأصليّن إلى الانجليزيّة والفرنسيّة، اللغتين الرسميّتين في كندا.

من اليمين: زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول و زعيم الليبراليّين جوستان ترودو و زعيم المحافظين إرين أوتول الصورة: The Canadian Press / Sean Kilpatrick

وقال رئيس الحكومة الخارج والزعيم الليبرالي جوستان ترودو إنّ تعيين الحاكمة العامّة ماري سايمون ، التي تنتمي إلى السكّان الأصليّين وتتحدّث لغة الإينوكتيكوت، ولا تتحدّث الفرنسيّة، هو مؤشّر على أنّ الحزب الليبرالي يثمّن لغات السكّان الأصليّين.

وقال زعيم المحافظين إرين أوتول إنّ من واجب الحكومة الكنديّة أن تقدّم الخدمات للسكّان الأصليّين بلغاتهم، دون أن يذهب إلى حدّ الاعتراف بها كلغات رسميّة.

وحول ملفّ التطعيم، أكّد زعيم الليبراليّين جوستان ترودو على أهميّة الإصغاء إلى ما يقوله العلم، وأخذ اللّقاح من أجل التصدّي للأزمة الصحيّة.

إيف فرانسوا بلانشيه زعيم الكنلة الكيبيكيّة (إلى اليمين) وجاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّ الجديد الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وانتقد ترودو معارضي التطعيم ودعا إلى التمييز بين المتظاهرين ضدّ اللّقاحات وأولئك الذين يعارضون اللّقاح لأسباب شخصيّة.

وقال زعيم المحافظين إرين أوتول الذي يعارض إلزاميّة التطعيم، إنّ الوقت ليس لتقسيم الناس، ودعا الجميع إلى العمل معا، واستخدام كافّة الوسائل، من اللّقاحات واختبارات الكشف السريع عن الفيروس إلى الكمامات والتباعد الجسدي.

وقالت زعيمة الحزب الأخضر أنّامي بول إنّها لا تؤيّد إرغام الكنديّين على أخذ اللّقاح، في حين يؤيّد جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّين الجدد إلزاميّة التطعيم ويدعو إلى أن يتحمّل من يعارضها التبعات، ولا يريد كما قال، تقسيم الناس بل حمايتهم.

واختلفت مواقف زعماء الأحزاب الفدراليّة من مسألة زيادة قيمة التحويلات الماليّة للقطاع الصحّي 28 مليار دولار كما تطالب به حكومات المقاطعات.

وتعهّد ترودو بتخصيص 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات مع بعض الشروط من أوتاوا وتعهّد إرين أوتول بتخصيص 60 مليار دولار خلال العقد المقبل من دون أن يفرض أيّة شروط على المقاطعات بشأن استخدام هذه الأموال.

ويؤيّد إيف فرانسوا بلانشيه زعيم الكتلة الكيبيكيّة زيادة 28 مليار دولار، لكنّه رفض الإجابة عمّا إذا كان تأييده أم لا الحكومة المقبلة يستند إلى ذلك.

ورأى بلانشيه أنّ أيّا من الأحزاب الكبرى لا يستحقّ، على ضوء الحملة الانتخابيّة، الفوز بأغلبيّة مقاعد مجلس العموم في الانتخابات.

ويشارك زعماء الأحزاب الليلة في مناظرة باللّغة الإنجليزيّة يتناولون فيها أيضا القضايا التي تهمّ الكنديّين.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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